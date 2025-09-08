Sabalenka zaliczyła wpadkę w telewizji, słyszeli to wszyscy. Alcaraz wybuchł śmiechem

W niedzielę 7 września finałem singla mężczyzn zakończyło się wielkoszlemowe US Open - po tytuł w tym przypadku sięgnął Carlos Alcaraz, który w finale po ciekawym, czterosetowym boju, pokonał Jannika Sinnera i w ten sposób po raz drugi w karierze sięgnął po trofeum w Nowym Jorku.

Tymczasem w przypadku pań doszło do obrony tytułu z ubiegłego roku - najlepszą wśród tenisistek okazała się ponownie Aryna Sabalenka, która w dwóch setach, choć nie bez trudu, ograła w swym ostatecznym starciu Amandę Anisimovą, notabene wcześniejszą pogromczynię Igi Świątek.

Alcaraz pokonuje Sinnera i wygrywa US Open [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Alcaraz "Jannikiem". Zabawna pomyłka Sabalenki w amerykańskiej telewizji

Alcaraz i Sabalenka krótko po oficjalnym zamknięciu USO wystąpili przy tym w programie telewizji NBC "The Today Show" i trzeba przyznać, że mińszczanka... zaliczyła pewną zabawną wpadkę.

Rozwiń

Podczas wywiadu liderka rankingu WTA nazwała bowiem swojego kolegę po fachu "Jannikiem" - czy raczej niemal nazwała, bo zdążyła powiedzieć "Jan..." po czym ugryzła się w język. Tyle jednak wystarczyło, by wywołać ogólną wesołość w studiu.

Alcaraz przez moment nawet udawał w żartach, że chce wyjść ze studia, ale potem skwitował całą sytuację słowami: "Nie przejmuj się, jest dziewiąta rano", samemu zanosząc się śmiechem.

Sabalenka wciąż przed Świątek, Alcaraz przeskoczył Sinnera. Rankingi WTA i ATP zaktualizowane

Zarówno Sabalenka, jak i Alcaraz znajdują się z oczywistych względów w bardzo dobrym dla siebie punkcie sezonu 2025. Reprezentantka Białorusi po USO ma już na swym koncie 11 225 punktów w klasyfikacji WTA, co daje jej wielką przewagę nad resztą stawki (druga w tabeli Iga Świątek uzbierała jak dotychczas 7933 "oczka"). Przedstawiciel Hiszpanii tymczasem właśnie awansował na miejsce lidera rankingu ATP mając 11 540 pkt. Z "tronu" zrzucił... Jannika Sinnera (10 780 pkt).

Carlos Alcaraz CHARLY TRIBALLEAU AFP

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025 TIMOTHY A.CLARY AFP