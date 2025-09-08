Sabalenka zaliczyła wpadkę w telewizji, słyszeli to wszyscy. Alcaraz wybuchł śmiechem
Ostatnia odsłona Wielkiego Szlema w tym sezonie już za nami - US Open w grze pojedynczej wygrali Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Hiszpan Carlos Alcaraz. Dwójka triumfatorów krótko po zakończeniu turnieju pojawiła się w jednym z programów amerykańskiej telewizji i w trakcie występu liderka światowego rankingu popełniła pewną wpadkę, która sprawiła, że Alcaraz aż "chciał wyjść" ze studia.
W niedzielę 7 września finałem singla mężczyzn zakończyło się wielkoszlemowe US Open - po tytuł w tym przypadku sięgnął Carlos Alcaraz, który w finale po ciekawym, czterosetowym boju, pokonał Jannika Sinnera i w ten sposób po raz drugi w karierze sięgnął po trofeum w Nowym Jorku.
Tymczasem w przypadku pań doszło do obrony tytułu z ubiegłego roku - najlepszą wśród tenisistek okazała się ponownie Aryna Sabalenka, która w dwóch setach, choć nie bez trudu, ograła w swym ostatecznym starciu Amandę Anisimovą, notabene wcześniejszą pogromczynię Igi Świątek.
Alcaraz "Jannikiem". Zabawna pomyłka Sabalenki w amerykańskiej telewizji
Alcaraz i Sabalenka krótko po oficjalnym zamknięciu USO wystąpili przy tym w programie telewizji NBC "The Today Show" i trzeba przyznać, że mińszczanka... zaliczyła pewną zabawną wpadkę.
Podczas wywiadu liderka rankingu WTA nazwała bowiem swojego kolegę po fachu "Jannikiem" - czy raczej niemal nazwała, bo zdążyła powiedzieć "Jan..." po czym ugryzła się w język. Tyle jednak wystarczyło, by wywołać ogólną wesołość w studiu.
Alcaraz przez moment nawet udawał w żartach, że chce wyjść ze studia, ale potem skwitował całą sytuację słowami: "Nie przejmuj się, jest dziewiąta rano", samemu zanosząc się śmiechem.
Sabalenka wciąż przed Świątek, Alcaraz przeskoczył Sinnera. Rankingi WTA i ATP zaktualizowane
Zarówno Sabalenka, jak i Alcaraz znajdują się z oczywistych względów w bardzo dobrym dla siebie punkcie sezonu 2025. Reprezentantka Białorusi po USO ma już na swym koncie 11 225 punktów w klasyfikacji WTA, co daje jej wielką przewagę nad resztą stawki (druga w tabeli Iga Świątek uzbierała jak dotychczas 7933 "oczka"). Przedstawiciel Hiszpanii tymczasem właśnie awansował na miejsce lidera rankingu ATP mając 11 540 pkt. Z "tronu" zrzucił... Jannika Sinnera (10 780 pkt).