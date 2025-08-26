Aryna Sabalenka przez większą część swojej kariery uznawana była za zawodniczkę o wielkim pokładzie talentu, która może być niezwykle groźna dla każdej z rywalek. Zwykle w kontekście największych tenisowych rzeczy, poruszany był jednak temat jej stabilności, a właściwie braku odpowiedniej regularności. To właśnie ten element sprawiał, że choć potrafiła docierać do półfinałów Wielkich Szlemów, to brakowało ostatniego kroku.

Wszystko zmieniło się w 2023 roku. Białorusinka przyjechała na Australian Open w świetnej formie, jakby odmieniona i udowodniła, że jest zdolna do wielkich rzeczy już wtedy w wieku 24. lat. Turniej przez bardzo długi czas układał się dla niej znakomicie, do samego finału dotarła bowiem, nie tracąc seta. Z polskiej perspektywy to o tyle istotne, że w półfinale pokonała Magdę Linette.

Sabalenka przeżyła dramat. Pokazała to całemu światu

W finale pojawiły się pewne kłopoty, bo przegrała pierwszą partię z Jeleną Rybakiną, która już wówczas miała doświadczenie triumfu w Wielkim Szlemie. Ostatecznie jednak Białorusinka odwróciła losy meczu i sięgnęła po swój pierwszy tak istotny tytuł w karierze. Radość była ogromna i trudno się temu dziwić, oprócz tego, że wygrała najważniejszą z tenisowych imprez, to przybliżyła się do zrealizowania obietnicy.

Przed tragiczną śmiercią ojca obecna liderka rankingu WTA obiecała mu, że przed skończeniem 25. roku życia będzie miała na swoim koncie dwa triumfy w Wielkim Szlemie. Z racji na fakt, że Białorusinka urodziła się 5 maja 1998 roku, jasne było, że zostały jej tylko cztery okazje, aby tego dokonać. Jedną z nich przegapiła w finale US Open 2023, co później bardzo przeżywała.

W tymże meczu o tytuł Białorusinka walczyła z Coco Gauff i była faworytką tego meczu, a po wygranej w pierwszym secie wydawało się, że radość jest o krok. Jej młodsza rywalka ze wsparciem szalonej amerykańskiej publiczności odwróciła jednak losy tego spotkania i wygrała pierwszy w swojej karierze tytuł rangi Wielkiego Szlema. Sabalenka zaś po ostatniej piłce wprost zalała się łzami.

Jasne było, że tamten mecz o tytuł miał dla niej podwójne znaczenie. Białorusinka nigdy nie ukrywała bowiem, jak wielkie znaczenie miał dla niej ojciec, który tragicznie zmarł na zapalenie opon mózgowych w 2019 roku. Wówczas Aryna była najwyżej dziewiąta w rankingu WTA, a jej najlepszym osiągnięciem w karierze pozostawała czwarta runda US Open z 2018 roku. Złożenie takiej obietnicy było przejawem wielkiej odwagi, ale i wiary w siebie.

Oczywiście, gdyby nie sama Aryna, to nikt prawdopodobnie nie dowiedziałby się, że doszło do takiej sytuacji. Białorusinka postanowiła się jednak, że opowie o tym. Po Australian Open 2024 mogła to robić z wielką dumą, bo w Melbourne zaprezentowała się z wyśmienitej strony. Sabalenka ponownie dotarła do wielkiego finału bez straty choćby seta. Tym razem w meczu o tytuł nie przegrała ze swoimi emocjami, a stojąca po drugiej stronie siatki Qinwen Zheng nie miała zbyt wiele do powiedzenia i musiała uznać wyższość rywalki po dwóch jednostronnych setach, co sprawiło, że obietnica została zrealizowana w ostatnim momencie.

- Oczywiście on (ojciec Siergiej przyp. red.) jest moją największą motywacją, był dla mnie wszystkim. Ale teraz mam mamę, moją siostrę, która jest tutaj ze mną i czuję, że muszę o nich myśleć. Po prostu czuję, że on zawsze jest ze mną" - powiedziała po drugiej w karierze wygranej na kortach w Australii. Samo US Open udało jej się wygrać rok później, co sprawia, że w tym sezonie broni tytułu, a ta sztuka już jej się udała, ale w Australii.

Rozwiń

Sabalenka motywuje Badosę: 'Nie poddawaj się, sprawy pójdą po twojej myśli. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka rywalizowała z Rebeką Masarovą o awans do drugiej rundy US Open TIMOTHY A. CLARY AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP