Sabalenka z ważnym wyznaniem przed finałem US Open. Tego już nie powtórzy. "Dostałam nauczkę"

- Myślę, że Coco wygrała mecz nie dlatego, że grała niesamowicie, po prostu mnóstwo psułam - mówiła Aryna Sabalenka tuż po porażce w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W nim lepsza 6:7, 6:2, 6:4 okazała się Coco Gauff, dzięki czemu wywalczyła swój drugi tytuł wielkoszlemowy w grze pojedynczej.

Słowa te zdecydowanie deprecjonowały wygraną rywalki, co odbiło się szeroką falą krytyki skierowaną w zawodniczkę z Białorusi. Do sprawy odniosła się także sama Gauff, a po czasie aktualna liderka rankingu WTA wytłumaczyła swoje słowa i przeprosiła triumfatorkę French Open.

Temat z czerwca powrócił na przed kolejnym finałem z udziałem 27-latki. Przed nią szansa na poprawę, nie tylko wyniku, a także właśnie zachowania. W sobotę przystąpi do finału US Open, gdzie zawalczy z Amandą Anisimową - pogromczynią m.in. Igi Świątek. Na konferencji prasowej jasno wypowiedziała odnośnie właśnie tamtej sprawy.

Sabalenka mówi wprost. "Nie jestem taka"

Zawodniczka wyciągnęła wnioski z tamtej sytuacji. Jak zdradziła nigdy już nie powtórzy takiego zachowania, jakie miało miejsce w Paryżu.

Naprawdę chciałam dać sobie kolejną szansę, kolejny finał i udowodnić przed samą sobą, że wyciągnęłam wnioski z tych trudnych lekcji i mogę zagrać lepiej w finale. Co się stało w Paryżu, tutaj się nie wydarzy. Dostałam nauczkę i już nigdy się tak nie zachowam. Nie jestem taka

Co więcej, zdradziła, że była wówczas bardzo rozemocjonowana. Wskazała także, że w najbliższym spotkaniu musi dać z siebie wszystko.

- Byłam rozemocjonowana. Pozwoliłam emocjom wziąć górę i już taka nie jestem. To nigdy się nie powtórzy. Muszę sobie zaufać i dać z siebie wszystko. Na Wimbledonie zwątpiłam w siebie i to był główny powód moich niewymuszonych błędów - dodała.

Spotkanie Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa odbędzie się już w sobotę, 6 czerwca. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 22:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova zagrają w finale US Open 2025

Aryna Sabalenka LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP