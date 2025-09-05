Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka z ważnym wyznaniem przed finałem US Open. Tego już nie powtórzy. "Dostałam nauczkę"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w sobotę Aryna Sabalenka stanie przed szansą wygrania kolejnego wielkoszlemowego turnieju, US Open. W wielkim finale zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek, Amandą Anisimową. Na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu poruszony został temat zachowania zawodniczki podczas niedawnego finału Roland Garrosa, gdy po spotkaniu krytycznie wypowiedziała się o wygranej Coco Gauff. Tym razem zapowiedziała, że coś takiego się już nie powtórzy.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaMatthew StockmanAFP

- Myślę, że Coco wygrała mecz nie dlatego, że grała niesamowicie, po prostu mnóstwo psułam - mówiła Aryna Sabalenka tuż po porażce w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W nim lepsza 6:7, 6:2, 6:4 okazała się Coco Gauff, dzięki czemu wywalczyła swój drugi tytuł wielkoszlemowy w grze pojedynczej.

Słowa te zdecydowanie deprecjonowały wygraną rywalki, co odbiło się szeroką falą krytyki skierowaną w zawodniczkę z Białorusi. Do sprawy odniosła się także sama Gauff, a po czasie aktualna liderka rankingu WTA wytłumaczyła swoje słowa i przeprosiła triumfatorkę French Open.

Zobacz również:

Amanda Anisimova zagra w finale US Open 2025
US Open

Sensacyjne sceny w meczu pogromczyni Świątek. Aż żal patrzeć, komentator nie wytrzymał

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    Temat z czerwca powrócił na przed kolejnym finałem z udziałem 27-latki. Przed nią szansa na poprawę, nie tylko wyniku, a także właśnie zachowania. W sobotę przystąpi do finału US Open, gdzie zawalczy z Amandą Anisimową - pogromczynią m.in. Igi Świątek. Na konferencji prasowej jasno wypowiedziała odnośnie właśnie tamtej sprawy.

    Sabalenka mówi wprost. "Nie jestem taka"

    Zawodniczka wyciągnęła wnioski z tamtej sytuacji. Jak zdradziła nigdy już nie powtórzy takiego zachowania, jakie miało miejsce w Paryżu.

    Naprawdę chciałam dać sobie kolejną szansę, kolejny finał i udowodnić przed samą sobą, że wyciągnęłam wnioski z tych trudnych lekcji i mogę zagrać lepiej w finale. Co się stało w Paryżu, tutaj się nie wydarzy. Dostałam nauczkę i już nigdy się tak nie zachowam. Nie jestem taka
    powiedziała na konferencji prasowej, cytowana przez tennistemple.com.

    Co więcej, zdradziła, że była wówczas bardzo rozemocjonowana. Wskazała także, że w najbliższym spotkaniu musi dać z siebie wszystko.

    - Byłam rozemocjonowana. Pozwoliłam emocjom wziąć górę i już taka nie jestem. To nigdy się nie powtórzy. Muszę sobie zaufać i dać z siebie wszystko. Na Wimbledonie zwątpiłam w siebie i to był główny powód moich niewymuszonych błędów - dodała.

    Spotkanie Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa odbędzie się już w sobotę, 6 czerwca. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 22:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

    Zobacz również:

    Iga Świątek zagra w Gorzowie Wielkopolskim? Sztab Polki komentuje
    Iga Świątek

    Zwrot akcji ws. Świątek. Szampany wystrzeliły zbyt wcześnie, sztab Polki komentuje

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Dwie tenisistki w białych strojach sportowych na korcie tenisowym w trakcie meczu, po lewej zawodniczka wykrzykuje w emocjach, po prawej druga zawodniczka skupiona na odbiciu piłki.
    Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova zagrają w finale US Open 2025Li Ying/Xinhua News/East NewsEast News
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Emmą Navarro o finał US Open
    Aryna SabalenkaLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Madison Keys o finał WTA 1000 w Indian Wells
    Aryna SabalenkaMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja