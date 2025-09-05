Sabalenka z ważnym wyznaniem przed finałem US Open. Tego już nie powtórzy. "Dostałam nauczkę"
Już w sobotę Aryna Sabalenka stanie przed szansą wygrania kolejnego wielkoszlemowego turnieju, US Open. W wielkim finale zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek, Amandą Anisimową. Na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu poruszony został temat zachowania zawodniczki podczas niedawnego finału Roland Garrosa, gdy po spotkaniu krytycznie wypowiedziała się o wygranej Coco Gauff. Tym razem zapowiedziała, że coś takiego się już nie powtórzy.
- Myślę, że Coco wygrała mecz nie dlatego, że grała niesamowicie, po prostu mnóstwo psułam - mówiła Aryna Sabalenka tuż po porażce w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W nim lepsza 6:7, 6:2, 6:4 okazała się Coco Gauff, dzięki czemu wywalczyła swój drugi tytuł wielkoszlemowy w grze pojedynczej.
Słowa te zdecydowanie deprecjonowały wygraną rywalki, co odbiło się szeroką falą krytyki skierowaną w zawodniczkę z Białorusi. Do sprawy odniosła się także sama Gauff, a po czasie aktualna liderka rankingu WTA wytłumaczyła swoje słowa i przeprosiła triumfatorkę French Open.
Temat z czerwca powrócił na przed kolejnym finałem z udziałem 27-latki. Przed nią szansa na poprawę, nie tylko wyniku, a także właśnie zachowania. W sobotę przystąpi do finału US Open, gdzie zawalczy z Amandą Anisimową - pogromczynią m.in. Igi Świątek. Na konferencji prasowej jasno wypowiedziała odnośnie właśnie tamtej sprawy.
Sabalenka mówi wprost. "Nie jestem taka"
Zawodniczka wyciągnęła wnioski z tamtej sytuacji. Jak zdradziła nigdy już nie powtórzy takiego zachowania, jakie miało miejsce w Paryżu.
Naprawdę chciałam dać sobie kolejną szansę, kolejny finał i udowodnić przed samą sobą, że wyciągnęłam wnioski z tych trudnych lekcji i mogę zagrać lepiej w finale. Co się stało w Paryżu, tutaj się nie wydarzy. Dostałam nauczkę i już nigdy się tak nie zachowam. Nie jestem taka
Co więcej, zdradziła, że była wówczas bardzo rozemocjonowana. Wskazała także, że w najbliższym spotkaniu musi dać z siebie wszystko.
- Byłam rozemocjonowana. Pozwoliłam emocjom wziąć górę i już taka nie jestem. To nigdy się nie powtórzy. Muszę sobie zaufać i dać z siebie wszystko. Na Wimbledonie zwątpiłam w siebie i to był główny powód moich niewymuszonych błędów - dodała.
Spotkanie Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa odbędzie się już w sobotę, 6 czerwca. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 22:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.