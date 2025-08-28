To miała być względnie spokojna noc - bez polskich akcentów, z raczej spodziewanym awansem Aryny Sabalenki do trzeciej rundy US Open. Do jednej niespodzianki doszło, Ann Li pokonała rozstawioną Belindę Bencic, choć patrząc na formę Szwajcarki po półfinale Wimbledonu - aż tak to nie dziwi.

A później długimi godzinami rozprawiano o spotkaniu Jeleny Ostapenko z Taylor Townsend, a właściwie o tym, co wydarzyło się po jego zakończeniu. Zapytana o to została nawet Aryna Sabalenka, bo sytuacja rzeczywiście była iście kuriozalna. Wyjaśnienia Białorusinki rzucają inne światło na zachowanie sześciokrotnej pogromczyni Igi Świątek.

Jelena Ostapenko kontra Taylor Townsend w drugiej rundzie US Open. Sceny po meczu. Do rewanżu może dojść w... finale debla

Obie panie zakończyły grę już po północy polskiego czasu - Townsend sprawiła niespodziankę, bo jest znacznie niżej notowana w singlu od Ostapenko. Łotyszka zagrała w tym sezonie dwa genialne turnieje, w Dosze i Stuttgarcie, w obu ogrywała Świątek, w Niemczech - także i Sabalenkę. Gdyby wyjąć je z jej dorobku, miałaby w tym sezonie bilans 8 zwycięstw i 16 porażek. Sytuację ratuje jednak w deblu, tam miała w sierpniu okazję by zostać światową jedynką. Nie udało się, Katerinę Siniakovą wyprzedziła za to właśnie Taylor Townsend, z którą Czeszka gra w jednej parze.

Amerykanka wygrała w US Open z Ostapenko 7:5, 6:1, choć pierwsze trzy gemy wygrała Łotyszka. Do gorszących scen doszło po meczu, bo Jelena zaczęła coś mówić do rywalki, wskazywała palcem, a wyraz twarzy potwierdzał, że nie są to miłe słowa. Kibice zaś buczeli na Łotyszkę.

- Ona powiedziała mi, że nie mam żadnej klasy, że jestem niewyedukowana i że zobaczę, co się stanie, jak wyjadę poza USA - powiedziała później Townsend. Ostapenko zaś kontrowała, że rywalka nie okazała jej szacunku. A to dlatego, że... nie przeprosiła po zagraniu piłki po siatce. - Ona zaś odpowiedziała, że w ogóle nie musi za to przepraszać - napisała Łotyszka. I przypomniała, że Świątek czy Sabalenka przepraszają w takich sytuacjach. A później jeszcze gorączkowała się w mediach społecznościowych.

O komentarz do takiego zachowania poproszona też została Aryna Sabalenka, która później stoczyła bój z Poliną Kudiermietową, wygrany 7:6 (4), 6:2. Na konferencji prasowej po swoim spotkaniu odpowiedziała, że zaraz po meczu Ostapenko rozmawiała z Łotyszką. - Wciąż jednak nie wiem, co się wydarzyło. Ona jest miła, ale czasem traci kontrolę - mówiła Białorusinka.

I zdradziła, że Ostapenko "ma w życiu pewne problemy, z którymi musi się zmierzyć" - Próbowałam jej pomóc, może trochę ją uspokoić. Być dla niej kimś, z kim może porozmawiać i odpuścić. Ona, tak myślę, czasem traci kontrolę nad emocjami, ale mam nadzieję, że któregoś dnia sama sobie z tym poradzi - mówiła Sabalenka.

Z jej słów wynika, że właśnie z tego powodu Ostapenko może mieć takie wahania w singlu. I tyle słabych spotkań. - Jestem prawie pewna, że patrząc wstecz, ona nie jest zadowolona ze swojego zachowania - dodała liderka rankingu WTA.

