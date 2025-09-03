Sabalenka w półfinale US Open, a tu takie wieści. Nie ma mowy o pomyłce

Od momentu rozpoczęcia rywalizacji podczas tegorocznego US Open, Aryna Sabalenka co rusz udowadnia, że jest w bardzo dobrej formie i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Do tej pory nie straciła nawet jednego seta w starciu z kolejnymi rywalkami.

Ćwierćfinałowa potyczka z Marketą Vondrousovą z kolei nie zabrała Białorusince ani grama sił. Liderka rankingu WTA nie musiała bowiem nawet wychodzić na kort, bowiem Czeszka, z powodu kontuzji, postanowiła wycofać się z walki, dając tym samym Sabalence bezpośredni awans do półfinału imprezy.

Sabalenka nawet nie wyszła na kort, a tu wieści. Naprawdę to zrobiła, to pewne

Kiedy tylko jasne stało się, że Białorusinka jest już w gronie czterech najlepszych zawodniczek na amerykańskich kortach, można było odtrąbić jej wielki sukces, który udało się jej osiągnąć. A naprawdę jest o czym mówić.

Wyczynom liderki światowego rankingu przyjrzał się Jose Morgado, który nie mógł wyjść z podziwu, jak bardzo skuteczna podczas najważniejszych imprez jest Białorusinka.

- Aryna Sabalenka: 13 półfinałów Wielkiego Szlema, 5 na #USOpen. Dotarła do półfinału w 11 z 12 ostatnich turniejów Wielkiego Szlema, w których grała - wyliczał wskazując, że Aryna zatrzymała się jedynie na ubiegłego rocznym ćwierćfinale Rolanda Garrosa, bowiem w starciu z Mirrą Andriejewą nie czuła się zbyt dobrze i przegrała 7:6(7:5), 4:6, 4:6.

Teraz na Arynę Sabalenkę czekać będzie niełatwa walka o finał US Open. W półfinale czeka już na nią reprezentantka gospodarzy, Jessica Pegula. Amerykanka w ćwierćfinale pokonała Barborę Krejcikovą w dwóch setach, 6:3, 6:3, co zajęło jej nieco poniżej 1,5 godziny.

Pegula może jednak wyjść na to spotkanie niezwykle zmotywowana, bowiem jej trzy ostatnie starcia z Sabalenką kończyły się porażkami bez, chociażby, wygranego seta. Amerykanka po raz ostatni okazała się lepsza w listopadzie 2023 roku, podczas turnieju w Cancun.

