Sabalenka szykowała się na mecz z Fernandez, a tu taka nowina z USA. Kanadyjka z awansem
Aryna Sabalenka kontra Leylah Fernandez, czyli rewanżowe starcie za zwycięski półfinał Kanadyjki na US Open 2021. Takie zestawienie wykreowała nam drabinka na etapie trzeciej rundy singla kobiet podczas tegorocznych zmagań w Nowym Jorku. W czwartek Białorusinka miała dzień wolny, mogła spokojnie przygotowywać się do pojedynku. Inaczej było w przypadku zawodniczki z Ameryki Północnej. Ta pojawiła się na korcie, w dodatku u boku Venus Williams. I razem wyeliminowały turniejowe "6" w grze podwójnej.
Po losowanie singlowej drabinki tegorocznego US Open stało się jasne, że w trzeciej rundzie może dojść do rewanżowego starcia pomiędzy Aryną Sabalenką i Leylah Fernandez za półfinał nowojorskiego Szlema sprzed czterech lat. W 2021 roku lepsza okazała się Kanadyjka, wygrywając 7:6(3), 4:6, 6:4. Najpierw panie musiały jednak przebrnąć przez początkowe fazy turnieju w tym sezonie. Rozstawione tenisistki wywiązały się ze swoich zadań, dzięki czemu po blisko 48 miesiącach ponownie obejrzymy bezpośredni pojedynek tych zawodniczek.
W czwartek Białorusinka spokojnie szykowała się do rywalizacji z tenisistką z Ameryki Północnej, którą wyznaczono na noc z piątku na sobotę o godz. 1:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Liderka rankingu WTA odbyła normalny trening w dniu wolnym. Inaczej wyglądała sprawa w przypadku 22-latki. Ta musiała wyjść na kort, by walczyć o awans do drugiej rundy w deblu. I to z kim w duecie! Razem z Venus Williams otrzymały dziką kartę od organizatorów US Open. Już na "dzień dobry" czekało je spore wyzwanie, bowiem trafiły na rozstawioną z "6" parę Ludmyła Kiczenok/Ellen Perez. I sprawiły niespodziankę, eliminując jedne z wyżej notowanych tenisistek.
US Open: Leylah Fernandez i Venus Williams kontra Ludmyła Kiczenok i Ellen Perez w pierwszej rundzie debla
Mecz rozpoczął się od przełamania na korzyść duetu Fernandez/Williams. Po zmianie stron zobaczyliśmy natychmiastową odpowiedź przeciwniczek. W pewnym momencie Kiczenok oraz Perez miały trzy break pointy z rzędu na 3:1. Wtedy nie udało się wykorzystać żadnego z nich, ale w siódmym gemie już pierwsza z dwóch okazji została zamieniona na breaka. Potem rozstawione z "6" tenisistki potwierdziły to własnym podaniem i zrobiło się już 5:2. Wtedy Kanadyjka oraz Amerykanka wzięły się za odrabianie strat. W trakcie jedenastego rozdania miały nawet szansę na 6:5, wówczas serwowałyby po zwycięstwo w partii. Ostatecznie doszło to tie-breaka, który i tak potoczył się po ich myśli. Od stanu 4-4 zgarnęły wszystkie punkty i triumfowały w premierowej odsłonie 7:6(4).
Leylah oraz Venus poszły za ciosem i już na starcie drugiej części pojedynku zbudowały sobie pokaźną przewagę. Najpierw utrzymały swoje podanie po gemie na przewagi, potem przełamały do zera. Następnie obroniły dwa break pointy i wyszły na 3:0. Po zmianie stron prowadziły 30-0, ale rywalki doczekały się premierowego "oczka" na swoim koncie. Kolejne rozdania toczyły się już z wyraźną przewagą serwujących. Taka sekwencja idealnie pasowała Fernandez i Williams. Kanadyjsko-amerykański team zakończył spotkanie zwycięstwem 7:6(4), 6:3. W drugiej rundzie deblowego US Open zmierzą się z parą Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi.
Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.