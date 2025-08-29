Sabalenka szykowała się na mecz z Fernandez, a tu taka nowina z USA. Kanadyjka z awansem

Po losowanie singlowej drabinki tegorocznego US Open stało się jasne, że w trzeciej rundzie może dojść do rewanżowego starcia pomiędzy Aryną Sabalenką i Leylah Fernandez za półfinał nowojorskiego Szlema sprzed czterech lat. W 2021 roku lepsza okazała się Kanadyjka, wygrywając 7:6(3), 4:6, 6:4. Najpierw panie musiały jednak przebrnąć przez początkowe fazy turnieju w tym sezonie. Rozstawione tenisistki wywiązały się ze swoich zadań, dzięki czemu po blisko 48 miesiącach ponownie obejrzymy bezpośredni pojedynek tych zawodniczek.

W czwartek Białorusinka spokojnie szykowała się do rywalizacji z tenisistką z Ameryki Północnej, którą wyznaczono na noc z piątku na sobotę o godz. 1:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Liderka rankingu WTA odbyła normalny trening w dniu wolnym. Inaczej wyglądała sprawa w przypadku 22-latki. Ta musiała wyjść na kort, by walczyć o awans do drugiej rundy w deblu. I to z kim w duecie! Razem z Venus Williams otrzymały dziką kartę od organizatorów US Open. Już na "dzień dobry" czekało je spore wyzwanie, bowiem trafiły na rozstawioną z "6" parę Ludmyła Kiczenok/Ellen Perez. I sprawiły niespodziankę, eliminując jedne z wyżej notowanych tenisistek.

US Open: Leylah Fernandez i Venus Williams kontra Ludmyła Kiczenok i Ellen Perez w pierwszej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od przełamania na korzyść duetu Fernandez/Williams. Po zmianie stron zobaczyliśmy natychmiastową odpowiedź przeciwniczek. W pewnym momencie Kiczenok oraz Perez miały trzy break pointy z rzędu na 3:1. Wtedy nie udało się wykorzystać żadnego z nich, ale w siódmym gemie już pierwsza z dwóch okazji została zamieniona na breaka. Potem rozstawione z "6" tenisistki potwierdziły to własnym podaniem i zrobiło się już 5:2. Wtedy Kanadyjka oraz Amerykanka wzięły się za odrabianie strat. W trakcie jedenastego rozdania miały nawet szansę na 6:5, wówczas serwowałyby po zwycięstwo w partii. Ostatecznie doszło to tie-breaka, który i tak potoczył się po ich myśli. Od stanu 4-4 zgarnęły wszystkie punkty i triumfowały w premierowej odsłonie 7:6(4).

Leylah oraz Venus poszły za ciosem i już na starcie drugiej części pojedynku zbudowały sobie pokaźną przewagę. Najpierw utrzymały swoje podanie po gemie na przewagi, potem przełamały do zera. Następnie obroniły dwa break pointy i wyszły na 3:0. Po zmianie stron prowadziły 30-0, ale rywalki doczekały się premierowego "oczka" na swoim koncie. Kolejne rozdania toczyły się już z wyraźną przewagą serwujących. Taka sekwencja idealnie pasowała Fernandez i Williams. Kanadyjsko-amerykański team zakończył spotkanie zwycięstwem 7:6(4), 6:3. W drugiej rundzie deblowego US Open zmierzą się z parą Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Venus Williams Scott Taetsch AFP

Ludmyła Kiczenok ROB PRANGE/ Spain DPPI AFP

Ellen Perez ARTUR WIDAK / NurPhoto AFP