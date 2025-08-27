Sabalenka szykowała się do meczu. Nagle chłopiec krzyknął do niej, od razu zareagowała

Rywalizacja na US Open wkracza już w drugą rundę. Już w pierwszej fazie rozgrywek mieliśmy do czynienia z zaskakującymi rezultatami. W męskiej części turnieju z zawodami pożegnał się chociażby Danił Miedwiediew (13. ATP). Za to wśród kobiet, za burtą US Open są już Madison Keys (6. WTA), Danielle Collins (61. WTA) czy Elina Switolina (15. WTA).

My, polscy kibice, cały czas możemy obserwować poczynania nie tylko Igi Świątek, ale również i Magdaleny Fręch. Druga z Polek wygrała w pierwszej rundzie z Talią Gibson i jutro, nie wcześniej niż o godz. 17 czasu polskiego zagra z Peyton Stearns (54. WTA). Iga Świątek również ma za sobą udane pierwsze starcie. Raszynianka pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2 i po godzinie zameldowała się w drugiej fazie US Open. Tam zagra z Holenderką Suzan Lamens (66. WTA). Do pojedynku dojdzie jutro (28 sierpnia), nie wcześniej niż o 17:00 czasu polskiego.

Drobne problemy Sabalenki w US Open

Aryna Sabalenka również zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Jednak z Igą Świątek będzie mogła się zmierzyć dopiero w finale, a to ze względu na obecność tenisistek po obu skrajnych stronach turniejowej drabinki. Białorusinka rozpoczęła swoją drogę po triumf od wygranej nad Szwajcarką Rebeką Masarovą (108. WTA). Nie obyło się bez problemów.

W pierwszym secie tenisistki grały bardzo równo. Co ciekawe, pierwsze przełamanie udało się zdobyć niżej notowanej zawodniczce, dzięki czemu prowadziła z Sabalenką 3:2. Za chwilę jednak Białorusinka też zdobyła break pointa, a później wyszła na prowadzenie. Szwajcarki nie było już stać na ponowne zdystansowanie się od Sabalenki, aż w końcu przegrała 7:5.

Drugi set to całkowita dominacja pierwszej rakiety rankingu WTA. Zawodniczka z Mińska wygrała 6:1 i zameldowała się w kolejnej fazie US Open.

US Open udostępniło nagranie. Sabalenka nagle zawołana przez chłopca

Poza samymi emocjami związanymi z US Open, organizatorzy dbają też o to, by dostarczyć kibicom trochę rozrywkowych treści. Jedną z takich jest nagranie, na którym widać dzieci sprzedające lemoniadę uczestnikom Wielkiego Szlema. Na filmiku w mediach społecznościowych widzimy chociażby Taylor Townsend, Arynę Sabalenkę, Alexandra Zvereva czy Tommy'ego Paula.

W pewnym momencie cała uwaga skupia się na Białorusince. Kiedy Townsend chciała zapłacić za kubek napoju, powiedziała chłopcu, by ten wybrał osobę, której przekaże lemoniadę. Ten bez wahania wskazał na Sabalenkę, która stała nieopodal. Postanowił więc ją zawołać.

- Sabalenka, chcesz lemoniadę? - zapytał chłopiec.

- Tak, daj mi jedną - odpowiedziała zdecydowanie Aryna Sabalenka.

Liderka rankingu WTA zapytała jeszcze Townsend, czy ta zapłaciła za lemoniadę. Ta potwierdziła, jednak Białorusinka również dała coś od siebie. Przy okazji poprosiła o kolejny kubek.

