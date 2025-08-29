Tegoroczna droga Aryny Sabalenki do obrony tytułu na US Open rozpoczęła się od spotkania z Rebeką Masarovą. Białorusinka miała trochę problemów w pierwszej partii, ale ostatecznie nie straciła seta. Podobnie potoczył się jej pojedynek drugiej rundy z Poliną Kudiermietową. Liderka rankingu WTA wygrała spotkanie 7:6(4), 6:2 i zameldowała się w 1/16 finału nowojorskiej imprezy. Jeszcze przed zakończeniem starcia z Rosjanką było jasne, że w kolejnej fazie rozgrywek czeka już Leylah Fernandez. Rozstawiona z "31" Kanadyjka odwróciła losy meczu z Elsą Jacquemot i wygrała 2:6, 6:3, 6:2.

W związku z tym czeka nas rewanżowa batalia za półfinał US Open 2021. Losy obu tenisistek tak się potoczyły, że było to jak dotąd ich jedyne bezpośrednie starcie. Wtedy obie zawodniczki znajdowały się w zupełnie innym położeniu niż dotychczas. Sabalenka jeszcze nie prezentowała tak stabilnej formy, jak teraz. Z kolei Fernandez miała zaledwie 19 lat, dopiero wchodziła do wielkiego tenisa. Obie panie walczyły wówczas o swój pierwszy wielkoszlemowy finał w singlu na poziomie zawodowym. Faworytką spotkania była rozstawiona wtedy z "2" Aryna. Waleczna zawodniczka z Kanady nie dała jednak za wygraną i sprawiła sporą niespodziankę podczas tamtej rywalizacji.

US Open 2021: Leylah Fernandez pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale

Tamten pojedynek rozpoczął się znakomicie z perspektywy Sabalenki. W pierwszych trzech gemach straciła zaledwie dwa punkty i szybko zbudowała sobie prowadzenie 3:0. Fernandez nie poddawała się i w trakcie siódmego rozdania odrobiła stratę przełamania, wykorzystując ostatniego z trzech break pointów. Po zmianie stron obroniła piłkę na 5:3 i doprowadziła do wyrównania. Panie powoli zmierzały do rozgrywki w tie-breaku. Zanim to jednak nastąpiło, Aryna doczekała się setbola w dwunastym gemie. Kanadyjka wyszła jednak z opresji i doprowadziła do decydującej rozgrywki. Białorusinka rozpoczęła ją dobrze, od dwóch wygranych akcji. Od stanu 3-3 punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto zawodniczki z Ameryki Północnej. Ostatecznie Leylah wygrała premierową odsłonę 7:6(3).

Druga część pojedynku rozpoczęła się od przełamania na korzyść Sabalenki. W czwartym gemie Fernandez odrobiła stratę breaka, mimo że przegrywała już 0-30. Po tym, jak Kanadyjka obroniła break pointa w piątym gemie, znalazła się na prowadzeniu 3:2. W następnych minutach to Leylah kontrolowała sytuację, ale Aryna znajdywała odpowiedzi. I w trakcie dziewiątego rozdania Białorusinka znów dobrała się do podania przeciwniczki. Wykorzystała ostatnią z dwóch szans na przełamanie i przy stanie 5:4 serwowała po trzecią partię. Dokonała tej sztuki bezproblemowo, nie tracąc punktu. Wynikiem 6:4 zagwarantowała decydującą odsłonę rywalizacji.

Na początku trzeciego seta obie panie konsekwentnie pilnowały swoich podań. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać aż do szóstego gema. Wówczas Sabalenka prowadziła 40-15, ale dopuściła rywalkę do okazji na przełamanie. I po drugiej z nich Fernandez wyszła na 4:2. Aryna nie poddawała się i jeszcze przed zmianą stron odrobiła stratę breaka. Po ośmiu rozdaniach mieliśmy już remis - 4:4. W końcówce rolę odegrało pierwszeństwo serwowania. W dziewiątym gemie Leylah komfortowo dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto i przerzuciła presję na stronę Białorusinka. Tenisistka z Mińska jej nie wytrzymała. Kanadyjka wywalczyła przełamanie do zera i triumfowała w całym pojedynku 7:6(4), 4:6, 6:4.

W taki oto sposób Fernandez wywalczyła swój pierwszy i jak dotąd jedyny finał Szlema w singlu. Sabalenka na swoje pierwsze decydujące starcie musiała poczekać aż do Australian Open 2023. Od tamtego czasu rozegrała jednak w sumie sześć takich spotkań, co też pokazuje, jak rozwinęły się kariery obu tenisistek. Tym razem stawką ich bezpośredniej batalii nie będzie jednak awans do decydującego pojedynku w Nowym Jorku, a miejsce w czwartej rundzie US Open. Czy Aryna weźmie rewanż za porażkę sprzed blisko 48 miesięcy? O tym przekonamy się w nocy z piątku na sobotę. Początek spotkania nie przed godz. 1:00 czasu polskiego.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka Sarah Stier AFP

Leylah Fernandez Minas Panagiotakis AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP