Sabalenka przemówiła po triumfie na US Open. Jasny sygnał dla Świątek

Jeżeli Aryna Sabalenka nie awansowałaby do ćwierćfinału US Open, na koniec ostatniego Wielkiego Szlema w tym sezonie to Iga Świątek mogłaby powrócić na fotel liderki światowego rankingu. Ale tak się nie stanie.

W meczu 1/8 finału Białorusinka pokonała Cristinę Bucsę 6:1, 6:4. "Hiszpanka nie grała wcale źle, ale za bardzo bojaźliwie, by móc zrobić Białorusince jakąś krzywdę. Jeśli trafiała pierwszym serwisem, miała jeszcze całkiem spore szanse na wygranie punktu. To drugie było jednak fatalne, w pierwszej partii nie wygrała po nim choćby jednego punktu" - relacjonował Andrzej Grupa z Interii Sport.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Najpierw wygrana, potem takie słowa. Sabalenka powiedziała to wprost

W ćwierćfinale nowojorskich zawodów Sabalenka zmierzy się z Marketą Vondrousovą, która niespodziewanie pokonała Jelenę Rybakinę w trzech setach. Tuż po meczu z Hiszpanką obrończyni tytułu pojawiła się na spotkaniu z dziennikarzami. Jedno z pytań dotyczyło tego, że od wielu tygodni 27-latka jest pierwszą rakietą świata.

Czy to dla niej stresująca sytuacja? Wręcz przeciwnie. - Naprawdę lubię presję związaną z byciem numerem 1 - powiedziała Aryna Sabalenka, cytowana przez portal puntodebreak.com.

- Myślę, że presja jest częścią naszego życia, to dla nas normalne, że z nią żyjemy. Dlatego oczywiście ważne jest, aby skupić się również na przyjemnych aspektach. Naprawdę cieszę się, że jestem numerem jeden na świecie, cieszę się tą presją, ale też ciężko pracuję, żeby być tam, gdzie jestem - uzupełniła.

To jasny sygnał dla Igi Świątek, która w ostatnim czasie depcze Białorusince po piętach. Obecnie Polka plasuje się na drugiej pozycji. To Sabalenka wciąż będzie "jedynką", przynajmniej do końca turnieju WTA 500 w Seulu, który zostanie rozegrany w dniach 15-21 września.

- Dla mnie najważniejsze jest skupienie się na swojej grze i zawsze staranie się grać jak najlepiej. Życie jest fajne, dopóki czerpiesz przyjemność ze swojej pracy. Bycie numerem jeden na świecie otwiera wiele drzwi - podsumowała obecna liderka.

Swoje spotkanie 1/8 finału Świątek rozegra w poniedziałkowy wieczór. Jej przeciwniczką będzie Jekatierina Aleksandrowa. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Aryna Sabalenka, US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Aryna Sabalenka rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy US Open Elsa AFP

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open Maddie Meyer AFP