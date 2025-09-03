Sabalenka nie machnęła rakietą, a i tak awansowała. Ewenement, to się niemal nie zdarza

Zmagania w ramach US Open 2025 zbliżają się powoli do swego zakończenia - w przypadku singla pań już niebawem będziemy świadkami ostatnich trzech starć rywalizacji, bowiem zawody wkraczają w fazę 1/2 finału.

Pierwszą półfinalistką została Jessica Pegula, która wcześniej pokonała 6:3, 6:3 Barborę Krejcikovą. Amerykance nie pozostało nic innego, jak czekać na rozstrzygnięcie zmagań między Aryną Sabalenką a Marketą Vondrousovą, które miały wyłonić jej kolejną oponentkę. Nastąpił jednak pewien zwrot akcji.

Alcaraz melduje się w półfinale! Pegula również wśród najlepszych [Day 10] AP © 2025 Associated Press

Sabalenka w półfinale US Open po walkowerze. Podobna sytuacja nie miała miejsca od ponad dwóch dekad

Vondrousova z powodu problemów zdrowotnych wycofała się z współzawodnictwa, a to oznaczało, że liderka rankingu WTA mogła przejść do kolejnego etapu nawet bez postawienia stopy na korcie. Jak się okazało, mieliśmy tu w ogólnym rozrachunku do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją.

Na profilu "OptaAce" na portalu X zwrócono bowiem uwagę, że jest to dopiero trzeci przypadek w erze open (czyli od 1968 roku), kiedy to jakaś zawodniczka dostała się do półfinału zawodów wielkoszlemowych poprzez walkower. Poprzednie dwa takie zdarzenia miały miejsce na Australian Open w 1992 i 2004 roku, a ich bohaterkami były Arantxa Sanchez Vicario i Fabiola Zuluaga.

Tym samym Sabalenka może podejść do starcia z Pegulą dużo bardziej wypoczęta, niż mogła pierwotnie zakładać. Dotychczas obie panie krzyżowały rakiety dziewięciokrotnie, przy czym bilans wygląda miażdżąco lepiej dla reprezentantki Białorusi, która triumfowała siedem razy.

W drugim półfinale znajdą się triumfatorki starć Karolina Muchova - Naomi Osaka oraz Amanda Anisimova - Iga Świątek. Raszynianka wyjdzie na plac gry 3 września nie przed godz. 19.00. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport:

Marketa Vondrousova i Aryna Sabalenka THOMAS KIENZLE / AFP AFP

Aryna Sabalenka ANGELA WEISS / AFP AFP