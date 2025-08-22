Sabalenka już po pierwszym starciu na US Open. 60 minut walki z Pegulą i koniec

W ubiegłym sezonie Aryna Sabalenka bezsprzecznie była w trakcie US Open najlepsza i sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł w Nowym Jorku. W finale po zaciętym boju pokonała 7:5, 7:5 Jessicę Pegulę.

Sabalenka już po starciu z Pegulą na US Open. Sporo frustracji z obu stron

To właśnie z nią miała okazję zmierzyć się w swoim pierwszym starciu w Nowym Jorku w tym roku, choć był to jedynie sparing. Gwiazdy w czwartek wspólnie trenowały na korcie przed prestiżowym turniejem, wyraźnie czując się komfortowo w swoim towarzystwie.

Z początku Sabalenka popełniała wiele niewymuszonych błędów, które zauważalnie ją frustrowały. Przyczyniło się to do przegrania własnego podania. Później jednak powoli zaczęła odzyskiwać rezon i przełamała Pegulę, która także nie stroniła od pomyłek.

Mecz sparingowy dwóch topowych tenisistek znów był bardzo wyrównany i trwał około godziny, a z udostępnionego przez organizatorów US Open nagrania wydaje się, że górą ponownie była Sabalenka.

Świątek faworytką w Nowym Jorku. Mnożą się kłopoty Sabalenki

Polscy bukmacherzy mimo wszystko jako główną faworytkę do triumfu typują zwyciężczynię z Cincinnati, czyli Igę Świątek. Polka ostatnio jest w formie, podczas gdy Sabalenka na triumf w turnieju czeka od początku maja. Wówczas sięgnęła po tytuł w Madrycie.

Wysoko ocenia się także Coco Gauff, która ma za sobą gorszy okres, jak również ostatniej pogromczyni Sabalenki z Cincinnati - Jeleny Rybakiny. Tuż przed US Open doszło jeszcze do zaskakującej roszady w sztabach Białorusinki i Amerykanki. Z zespołu liderki rankingu WTA odszedł Gavin MacMillan - ekspert od biomechaniki. Postanowił on dołączyć do sztabu Coco Gauff, co wywołało w środowisku niemałe poruszenie.

Start turnieju głównego US Open już w niedzielę 24 sierpnia. Iga Świątek rozpocznie zmagania w Nowym Jorku od meczu z Kolumbijką Emilianą Arango. Panie miały okazję mierzyć się wcześniej tylko raz. W 2017 roku w juniorskim Roland Garros górą 2-0 w setach była raszynianka.

