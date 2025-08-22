Sabalenka już po pierwszym starciu na US Open. 60 minut walki z Pegulą i koniec
Aryna Sabalenka do US Open przystąpi jako obrończyni tytułu, tak więc będzie ciążyć na niej spora presja. Do tego pogoń za liderką w rankingu WTA rozpoczęła Iga Świątek, która sumiennie odrabia straty. Białorusinka zdaje sobie sprawę z tego, że nie może w Nowym Jorku zawieść. Intensywnie przygotowuje się do zmagań wielkoszlemowych, a w czwartek miała powiedzieć, że jest już po pierwszym spotkaniu. Sabalenka rozegrała sparing z Jessicą Pegulą.
W ubiegłym sezonie Aryna Sabalenka bezsprzecznie była w trakcie US Open najlepsza i sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł w Nowym Jorku. W finale po zaciętym boju pokonała 7:5, 7:5 Jessicę Pegulę.
Sabalenka już po starciu z Pegulą na US Open. Sporo frustracji z obu stron
To właśnie z nią miała okazję zmierzyć się w swoim pierwszym starciu w Nowym Jorku w tym roku, choć był to jedynie sparing. Gwiazdy w czwartek wspólnie trenowały na korcie przed prestiżowym turniejem, wyraźnie czując się komfortowo w swoim towarzystwie.
Z początku Sabalenka popełniała wiele niewymuszonych błędów, które zauważalnie ją frustrowały. Przyczyniło się to do przegrania własnego podania. Później jednak powoli zaczęła odzyskiwać rezon i przełamała Pegulę, która także nie stroniła od pomyłek.
Mecz sparingowy dwóch topowych tenisistek znów był bardzo wyrównany i trwał około godziny, a z udostępnionego przez organizatorów US Open nagrania wydaje się, że górą ponownie była Sabalenka.
Świątek faworytką w Nowym Jorku. Mnożą się kłopoty Sabalenki
Polscy bukmacherzy mimo wszystko jako główną faworytkę do triumfu typują zwyciężczynię z Cincinnati, czyli Igę Świątek. Polka ostatnio jest w formie, podczas gdy Sabalenka na triumf w turnieju czeka od początku maja. Wówczas sięgnęła po tytuł w Madrycie.
Wysoko ocenia się także Coco Gauff, która ma za sobą gorszy okres, jak również ostatniej pogromczyni Sabalenki z Cincinnati - Jeleny Rybakiny. Tuż przed US Open doszło jeszcze do zaskakującej roszady w sztabach Białorusinki i Amerykanki. Z zespołu liderki rankingu WTA odszedł Gavin MacMillan - ekspert od biomechaniki. Postanowił on dołączyć do sztabu Coco Gauff, co wywołało w środowisku niemałe poruszenie.
Start turnieju głównego US Open już w niedzielę 24 sierpnia. Iga Świątek rozpocznie zmagania w Nowym Jorku od meczu z Kolumbijką Emilianą Arango. Panie miały okazję mierzyć się wcześniej tylko raz. W 2017 roku w juniorskim Roland Garros górą 2-0 w setach była raszynianka.