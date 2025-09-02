Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka czekała na ten wynik. Osiem obronionych meczboli. Nastąpił dalszy ciąg historii

Trzy Czeszki i dwie Amerykanki znalazły się w najlepszej ósemce kobiecej rywalizacji w tegorocznym US Open. O ile awans do ćwierćfinału Jessiki Peguli raczej niespodzianką nie jest, rok temu grała tu o tytuł, to już Barbory Krejcikovej - w pewnym sensie tak. Dopiero 3,5 miesiąca temu wróciła po długiej przerwie, nie zagrała w żadnym ćwierćfinale w tym sezonie. Aż do dzisiaj. W niedzielę Krejcikova obroniła osiem meczboli w starciu z Taylor Townsend, awansowała. Teraz mogła napisać kolejny etap, już historyczny, w swojej karierze.

Barbora Krejcikova pokonała już w US Open dwie Amerykanki. Trzeciej nie dała rady. I to nie ona zmierzy się z Aryną Sabalenką, jeśli Białorusinka wygra swój mecz w nocy
Barbora Krejcikova pokonała już w US Open dwie Amerykanki. Trzeciej nie dała rady. I to nie ona zmierzy się z Aryną Sabalenką, jeśli Białorusinka wygra swój mecz w nocyRobert Prange/Matthew StockmanGetty Images

Obronić osiem piłek meczowych i awansować do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - to rzecz wielka. Dokonała tego w niedzielę Barbora Krejcikova, pozbawiła nadziei liderkę deblowego rankingu WTA Taylor Townsend, która akurat grała życiowy turniej w singlu. Wyrównała swój najlepszy wynik w historii w Nowym Jorku, ale były już sygnały, że w kolejnym spotkaniu może być jej ciężko.

Po pierwsze: Barbora gra dopiero od połowy maja, wtedy wystąpiła po półrocznej przerwie. I przegrała na dzień dobry w Strasburgu z Magdą Linette. Z każdym kolejnym tygodniem spisywała się lepiej, w Eastbourne zdołała zakwalifikować się do ćwierćfinału, ale oddała go walkowerem, w zawodach rangi WTA 250.

 Latem było już lepiej, w Cincinnati wygrała trzy spotkania, w Nowym Jorku cztery. Tyle że ta długa przerwa mogła się w końcu odezwać. I odezwała się we wtorek.

    Co innego Jessica Pegula. Jej kłopoty z końca zeszłego roku, gdy w Rijadzie "jechała już na oparach" i wycofała się z gry przed starciem z Igą Świątek, poszły w niepamięć. Wiosną wygrała w Austin i Charleston, w Miami doszła do finału, była o włos od pozycji światowej dwójki. Tuż przed Wimbledonem wygrała turniej w Bad Homburg, a później przyszedł fatalny mecz z Elisabettą Cocciaretto w Londynie i totalna zapaść. Dopiero w US Open wyszła na prostą. Bez straty seta awansowała do ćwierćfinału.

    W kluczowym dla siebie momencie, bo nie zdołała już obronić punkty za starty rok temu w Toronto i Cincinnati, a tu też mogła stracić aż 1300 za zeszłoroczny finał.

      US Open. Barbora Krejcikova kontra Jessica Pegula. Poznaliśmy pierwszą półfinalistkę

      Krejcikova po raz pierwszy w tym sezonie grała piąty mecz singlowy w jednym turnieju, na korcie w Nowym Jorku spędziła ponad osiem godzin, licząc tylko singla. Miała trudne początki spotkań z innymi Amerykankami: Emmą Navarro i Taylor Townsend, przegrywała pierwsze sety, bo źle grała w początkowej ich fazie.

       A Pegula kolejne przeszkody pokonywała dość łatwo, ale też nie miała specjalnie trudnego losowania. Grała o trzy godziny mniej, nie zgłosiła się tym razem do debla, mogła się zregenerować.

      I to było dzisiaj widać od samego początku.

      Zawodniczka tenisowa w stroju sportowym na korcie, w tle rozmyty tłum kibiców na trybunach, jej wyraz twarzy wskazuje na zmęczenie lub rozczarowanie.
      Barbora Krejcikova, US Open 2025Robert PrangeGetty Images

      Amerykanka szybko przeszła do ofensywy, nie pozwalała na żadne zwalnianie gry. Krejcikova szybko została przełamana, ale też kompletnie nie funkcjonował jej serwis. A jeszcze przy stanie 0:1 i 0-30 popełniła kuriozalny błąd - przy prostym smeczu nie trafiła w piłkę, ta przeleciała nad jej rakietą. Jakby oślepiło ją słońce, a może coś wpadło do oka, bo jeszcze przez dłuższą chwilę je przecierała. Taka akcja zostaje w pamięci, za moment popełniła podwójny błąd, było 0:2. A później 0:3.

        Amerykanka sprawiała wrażenie, jakby w pełni miała to spotkanie pod kontrolą. Wyglądało zupełnie inaczej niż to ich listopadowe w Rijadzie. Był moment nadziei dla Czeszki, spowodowany błędami jej rywalki - to wtedy zdołała dojść na 3:4. Tyle że serwis nie wrócił do poziomu, z którego znamy Krejcikovą. I już wkrótce przegrała tę partię 3:6.

        Zawodniczka wykonująca dynamiczny serwis podczas meczu tenisowego, skupiona twarz, napięta sylwetka i wyraźnie widoczna rakieta tenisowa, kontrastujące z niebieskim tłem kortu.
        Jessica Pegula, US Open 2025Kena BetancurAFP

        Drugi też wyglądał źle - z perspektywy Czeszki. Z pierwszych dziewięciu akcji przegrała osiem, zrobiło się 0:2. Znów pojawiła się nadzieja, do której doprowadziła sama Pegula kiepskimi serwisami: uzyskała break pointa na 2:2. I wtedy Pegula akurat się poprawiła.

        Nie był to mecz na poziomie godnym tej fazy Wielkiego Szlema. I chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie w nim jeszcze do emocji, skoro Pegula prowadziła 4:1, 40-15 i serwowała. A jednak sama wpuściła rywalkę na moment do gry. Krejcikova zbliżyła się dystans jednego gema, doszła rywalkę na 3:4. I gdy tylko Amerykanka na moment znów podniosła swój poziom, było po meczu. 6:3, 6:3 po 86 minutach. Tak Pegula awansowała do półfinału, znó bez straty seta.

        O finał zagra w czwartek z Aryną Sabalenką lub Marketą Vondrousovą.

        US Open (K)
        Ćwierćfinały
        02.09.2025
        17:40
        Zakończony
        Wszystko o meczu

