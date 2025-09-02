Sabalenka czekała na ten wynik. Osiem obronionych meczboli. Nastąpił dalszy ciąg historii
Trzy Czeszki i dwie Amerykanki znalazły się w najlepszej ósemce kobiecej rywalizacji w tegorocznym US Open. O ile awans do ćwierćfinału Jessiki Peguli raczej niespodzianką nie jest, rok temu grała tu o tytuł, to już Barbory Krejcikovej - w pewnym sensie tak. Dopiero 3,5 miesiąca temu wróciła po długiej przerwie, nie zagrała w żadnym ćwierćfinale w tym sezonie. Aż do dzisiaj. W niedzielę Krejcikova obroniła osiem meczboli w starciu z Taylor Townsend, awansowała. Teraz mogła napisać kolejny etap, już historyczny, w swojej karierze.
Obronić osiem piłek meczowych i awansować do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - to rzecz wielka. Dokonała tego w niedzielę Barbora Krejcikova, pozbawiła nadziei liderkę deblowego rankingu WTA Taylor Townsend, która akurat grała życiowy turniej w singlu. Wyrównała swój najlepszy wynik w historii w Nowym Jorku, ale były już sygnały, że w kolejnym spotkaniu może być jej ciężko.
Po pierwsze: Barbora gra dopiero od połowy maja, wtedy wystąpiła po półrocznej przerwie. I przegrała na dzień dobry w Strasburgu z Magdą Linette. Z każdym kolejnym tygodniem spisywała się lepiej, w Eastbourne zdołała zakwalifikować się do ćwierćfinału, ale oddała go walkowerem, w zawodach rangi WTA 250.
Latem było już lepiej, w Cincinnati wygrała trzy spotkania, w Nowym Jorku cztery. Tyle że ta długa przerwa mogła się w końcu odezwać. I odezwała się we wtorek.
Co innego Jessica Pegula. Jej kłopoty z końca zeszłego roku, gdy w Rijadzie "jechała już na oparach" i wycofała się z gry przed starciem z Igą Świątek, poszły w niepamięć. Wiosną wygrała w Austin i Charleston, w Miami doszła do finału, była o włos od pozycji światowej dwójki. Tuż przed Wimbledonem wygrała turniej w Bad Homburg, a później przyszedł fatalny mecz z Elisabettą Cocciaretto w Londynie i totalna zapaść. Dopiero w US Open wyszła na prostą. Bez straty seta awansowała do ćwierćfinału.
W kluczowym dla siebie momencie, bo nie zdołała już obronić punkty za starty rok temu w Toronto i Cincinnati, a tu też mogła stracić aż 1300 za zeszłoroczny finał.
US Open. Barbora Krejcikova kontra Jessica Pegula. Poznaliśmy pierwszą półfinalistkę
Krejcikova po raz pierwszy w tym sezonie grała piąty mecz singlowy w jednym turnieju, na korcie w Nowym Jorku spędziła ponad osiem godzin, licząc tylko singla. Miała trudne początki spotkań z innymi Amerykankami: Emmą Navarro i Taylor Townsend, przegrywała pierwsze sety, bo źle grała w początkowej ich fazie.
A Pegula kolejne przeszkody pokonywała dość łatwo, ale też nie miała specjalnie trudnego losowania. Grała o trzy godziny mniej, nie zgłosiła się tym razem do debla, mogła się zregenerować.
I to było dzisiaj widać od samego początku.
Amerykanka szybko przeszła do ofensywy, nie pozwalała na żadne zwalnianie gry. Krejcikova szybko została przełamana, ale też kompletnie nie funkcjonował jej serwis. A jeszcze przy stanie 0:1 i 0-30 popełniła kuriozalny błąd - przy prostym smeczu nie trafiła w piłkę, ta przeleciała nad jej rakietą. Jakby oślepiło ją słońce, a może coś wpadło do oka, bo jeszcze przez dłuższą chwilę je przecierała. Taka akcja zostaje w pamięci, za moment popełniła podwójny błąd, było 0:2. A później 0:3.
Amerykanka sprawiała wrażenie, jakby w pełni miała to spotkanie pod kontrolą. Wyglądało zupełnie inaczej niż to ich listopadowe w Rijadzie. Był moment nadziei dla Czeszki, spowodowany błędami jej rywalki - to wtedy zdołała dojść na 3:4. Tyle że serwis nie wrócił do poziomu, z którego znamy Krejcikovą. I już wkrótce przegrała tę partię 3:6.
Drugi też wyglądał źle - z perspektywy Czeszki. Z pierwszych dziewięciu akcji przegrała osiem, zrobiło się 0:2. Znów pojawiła się nadzieja, do której doprowadziła sama Pegula kiepskimi serwisami: uzyskała break pointa na 2:2. I wtedy Pegula akurat się poprawiła.
Nie był to mecz na poziomie godnym tej fazy Wielkiego Szlema. I chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie w nim jeszcze do emocji, skoro Pegula prowadziła 4:1, 40-15 i serwowała. A jednak sama wpuściła rywalkę na moment do gry. Krejcikova zbliżyła się dystans jednego gema, doszła rywalkę na 3:4. I gdy tylko Amerykanka na moment znów podniosła swój poziom, było po meczu. 6:3, 6:3 po 86 minutach. Tak Pegula awansowała do półfinału, znó bez straty seta.
O finał zagra w czwartek z Aryną Sabalenką lub Marketą Vondrousovą.