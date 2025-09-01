Rywalka Świątek wpadła w histerię, mecz przerwany. Przykry incydent na US Open

Karolina Muchova za sprawą niedzielnego zwycięstwa nad rodaczką, Lindą Noskovą awansowała do 1/8 finału US Open. O prawo do gry w ćwierćfinale zmierzy się w poniedziałek z Martą Kostiuk. Kibice wciąż jednak nie zapomnieli o tajemniczym incydencie, do jakiego doszło z jej udziałem w trakcie spotkania 2. rundy.

Sceny na US Open. Łzy w oczach Karoliny Muchovej

Podczas meczu z Soraną Cirsteą w pierwszym secie Czeszka wyglądała na mocno rozchwianą. Przy stanie 4:1 dla Rumunki w pewnym momencie 29-latka przerwała grę i ruszyła w kierunku trybun. Gdy wróciła na miejsce, w jej oczach były łzy, co nie uszło uwadze kamer. W opinii niektórych fanów wyglądała wręcz, jakby dostała lekkiego ataku paniki.

Początkowo 13. tenisistka rankingu WTA nie chciała ujawnić, skąd jej emocjonalna reakcja. Otworzyła się dopiero dwa dni po incydencie.

Muchova ujawnia, to dlatego wpadła w panikę. Prześladuje ją były partner

Jak się okazuje, Czeszka dostrzegła na trybunach swojego byłego partnera. Z jej słów wynika, że nie rozstali się w najlepszych relacjach, bo zawodniczka oskarżyła go o prześladowanie.

To nie miało związku z tenisem. Naprzeciwko mojej ławki usiadł mój były partner. On czasem pojawia się w miejscach, w których nie powinien. To mnie trochę zaskoczyło. Powiedziałam mu, żeby wyszedł, nie zrobił tego od razu, ale później tak. W tamtej chwili trudno było mi się skupić

Muchova mimo wszystko nie zdecydowała się na zgłoszenie sprawy władzom turnieju, ani WTA.

- Tak, czuję się w porządku. Nie złożyłam żadnego raportu i wszystko jest dobrze - stwierdziła. Nie ma jednak pewności, czy podobna sytuacja się nie powtórzy, co podkreśliła w wywiadzie.

Karolina Muchova IMAGO/Mark Greenwood Newspix.pl

Sorana Cirstea JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Karolina Muchova Robert Prange Getty Images