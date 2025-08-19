Niemal zawsze Jelena Rybakina była niewygodną rywalką dla Igi Świątek i nie inaczej było w pierwszym secie ich półfinałowego pojedynku w Cincinnati. Dopiero po dwunastu gemach raszynianka triumfowała 7:5, przybliżając się do finału prestiżowego turnieju. W drugiej partii poszło jej już dużo łatwiej.

Kazaszka popełniała więcej błędów, co skrzętnie wykorzystywała Iga. Po upływie niecałej godziny i koncertowym niemal secie Świątek wygrała 6:3, wyrzucając Rybakinę za burtę i pieczętując awans. W nocy z poniedziałku na wtorek poszła za ciosem i sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł w Cincinnati.

Porażka ze Świątek, bolesna lekcja w US Open. Rybakina bezradna

Już dwa dni po starciu z Polką w Cincinnati Rybakina przystąpiła do rywalizacji w US Open, tym razem w mikście. Jej udział w rozgrywkach w Nowym Jorku rozpoczął się od falstartu.

10. rakieta świata przystąpiła do rywalizacji z zajmującym czwartą pozycję w rankingu ATP Taylorem Fritzem. Mimo to para nie była postrzegana w roli faworytów do zwycięstwa. W końcu trafili na niezwykle zgrany duet - Sara Errani - Andrea Vavassori. Doświadczeni Włosi dali im prawdziwą lekcję tenisa deblowego.

Jako że sety w mikstach w US Open rozgrywane są tylko do czterech zwycięskich gemów, z przewagą dwóch, mecz potrwał wyjątkowo krótko. Errani i Vavassori przełamali rywali w trzecim gemie, a po upływie kilkunastu minut triumfowali 4:2.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Doświadczenie górą w mikście. Errani i Vavassori z awansem

Bardzo podobny przebieg miał także drugi set. Rybakinie i Fritzowi wyraźnie brakowało zgrania, co skrzętnie wykorzystywali rywale. Po 23 minutach dopisali do swojego konta kolejnego seta i dopięli kwestię awansu.

Tym samym po zaledwie 42 minutach Rybakina i Fritz przegrali 2:4, 2:4 i odpali z rywalizacji w mikście już w 1. rundzie. Dla reprezentantki Kazachstanu było to wyjątkowo przykre doświadczenie.

