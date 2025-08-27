Rozstawiona Amerykanka wypada ze ścieżki Świątek. Mistrzyni Szlema pokonana przez rodaczkę

Górna sekcja ćwiartki Igi Świątek na US Open prezentowała się niezwykle ciekawie. Aż 4 z 8 zawodniczek stanowiły Amerykanki. Na samym szczycie znajdowała się Amanda Anisimova, czyli główna faworytka do awansu do czwartej rundy z tego fragmentu drabinki. Poniżej mieliśmy jeszcze Danielle Collins oraz Ashlyn Krueger i Sofię Kenin. Te dwie ostatnie tworzyły parę w premierowej fazie turnieju. To gwarantowało spore emocje dla gospodarzy.

Po tym, jak Anisimova pokonała w dwóch setach Kimberly Birrell, a Danielle Collins uległa Jaqueline Cristian 2:6, 0:6, stało się jasne, że w drugiej rundzie zobaczymy dwie reprezentantki USA w tym fragmencie drabinki. O miano tej drugiej i starcie z Rumunką walczyły właśnie Krueger oraz Kenin. W roli rozstawionej występowała Sofia. Mistrzyni Australian Open 2020 otrzymała numerek "26". W rzeczywistości trudno było jednak wskazać faworytkę. Obie zawodniczki posiadają zbliżony ranking. Ashlyn plasuje się obecnie na 38. miejscu, o zaledwie 11 lokat niżej. To zapowiadało ciekawy i wyrównany pojedynek. I taki też otrzymaliśmy.

US Open: Sofia Kenin kontra Ashlyn Krueger w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Krueger. Pierwsze minuty wyglądały dość zaskakująco. Najpierw podanie straciła Ashlyn, potem także Sofia. W drugim gemie działo się jednak sporo. Kenin przegrywała 0-40, potem miała dwie piłki na 2:0. Ostatecznie doszło jednak do wyrównania. W następnych minutach tenisistki pilnowały swoich podań. Taki stan rzeczy potrwał do szóstego rozdania. Wtedy Krueger przełamała rywalkę do zera i wyszła na 4:2. Jeszcze przed zmianą stron młodsza z Amerykanek pozwoliła tej starszej na odrobienie straty breaka. Po ośmiu gemach zrobiło się 4:4. Od momentu, gdy Ashlyn dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto, obserwowaliśmy dominację Sofii. Mistrzyni Australian Open 2020 zgarnęła 12 z 15 akcji i triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Na starcie drugiej części pojedynku znów wywiązał się mały festiwal przełamań. W drugim gemie Kenin miała piłkę na 2:0, ale potem pozwoliła na wyrównanie. Po tym, jak w trakcie trzeciego rozdania Krueger obroniła dwa break pointy, młodsza z reprezentantek z USA objęła prowadzenie 2:1. Kolejne minuty układały się po myśli serwujących zawodniczek. Taki stan rzeczy trwał aż do dziesiątego gema, kiedy to Sofia podawała, by pozostać w grze o wygraną w partii. 21-latka doczekała się piłek na przełamanie, które były jednocześnie setbolami. Po trzecim z nich Krueger zapewniła sobie zwycięstwo 6:4 w tym fragmencie pojedynku.

Decydująca odsłona spotkania rozpoczęła się tak, jak poprzednie sety - czyli od wzajemnych przełamań. Potem był moment, gdzie panie utrzymywały swoje podanie. Od stanu 2:2 wszystko układało się po myśli Ashlyn. Nierozstawiona zawodniczka wygrała dwa zacięte gemy i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Kenin straciła wiarę w to, że może wygrać ten pojedynek. W następnych rozdaniach zdobyła zaledwie jeden punkt i w ten oto sposób rywalizacja dobiegła końca. Ostatecznie Krueger triumfowała w całym starciu 5:7, 6:4, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie US Open, gdzie zmierzy się z Jaqueline Cristian. Tym samym wyeliminowana została kolejna rozstawiona tenisistka na drodze Igi Świątek do półfinału. Wcześniej odpadły już m.in. Elina Switolina ("12") oraz Diana Sznajder ("20").

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

