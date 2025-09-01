Rosyjski furiat znów nie wytrzymał. Sceny na Arhur Ashe Stadium. Tuż przed kobiecym hitem

Znakomity serwis, znakomity forhend - już te dwa atuty wystarczyły, by Andriej Rublow znalazł się w ścisłej światowej czołówce na świecie. A był w pewnym momencie piąty, choć przecież nigdy nie zaistniał jakoś poważniej w turniejach Wielkiego Szlema. 29 startów i 10 ćwierćfinałów - to jego dorobek. Żadnego półfinału, co przecież udawało się zawodnikom gorszym od niego.

Nie od dziś wiadomo, że 27-letni zawodnik ma problemy z nerwami, działa bardzo emocjonalnie, gdy coś dzieje się nie po jego myśli. W ostatnich miesiącach sytuacja zaczęła się jednak wymykać spod kontroli, a z nią wiązała się też obniżka sportowej dyspozycji. Przykładem był Masters w paryskiej hali Bercy, pod koniec poprzedniego sezonu. Tak długo uderzał w swoje kolano, aż pojawiła się krew, a rakieta nie nadawała się do użytku.

Trochę opowiedział o swoich problemach w lutym, gdy niespodziewanie wygrał ATP 500 w Dosze. - Przychodzi taki moment, kiedy nie możesz już tego znieść, to jest jak ból, który rośnie, rośnie i rośnie, i wtedy czujesz, że musisz odciąć sobie rękę. Zacząłem brać leki antydepresyjne - mówił. Korzystał z takiej terapii przez rok, później ją porzucił.

I gdy wydawało się, że już jest lepiej, w Los Cabos miesiąc temu znów dal popis. W starciu z Aleksandarem Kovaceviciem kolejny raz zniszczył rakietę uderzając o swoje ciało.

US Open. Felix Auger-Aliassime kontra Andriej Rublow. Porażka wyżej notowanego tenisisty, ćwierćfinał nie dla niego

W US Open Rublow wygrał już trzy spotkania, choć z rundy na rundę potrzebował więcej czasu. Dziś jego mecz z Kanadyjczykiem Augerem-Aliassimem odbył się na największym obiekcie na Flushing Meadows, powinien być dla Rosjanina wizytówką. I zarazem przepustką do jedenastego wielkoszlemowego ćwierćfinału w karierze, a już piątego w Nowym Jorku. Dlaczego? Bo bilans bezpośrednich potyczek był zdecydowanie korzystny dla niego: siedem zwycięstw, jedna porażka.

Rosjanin w pierwszym secie miał już przewagę przełamania, ale w końcu ją stracił. Serwis był tym razem atutem Kanadyjczyka, Rublowa zawodził w kluczowych chwilach. Przegrał tę partię 5:7, w drugiej szli łeb w łeb do stanu 3:2 dla Augera-Aliassime'a.

Rublow prowadził przy swoim podaniu 40-0, za moment była już równowaga, po podwójnym błędzie. Wtedy jeszcze tylko kilka razy machnął rakietą. Gdy za moment nie trafił w kort, już uderzał nią w swoją nogę. A gdy przegrał kolejną piłkę, zarazem i gema, rakieta wylądowała na korcie, poleciała dwa metry do tyłu.

Rosjanin już był za mocno "ugotowany" by coś tu zdziałać. Przegrał po 138 minutach 5:7, 3:6, 4:6. I to wracający do wysokiej formy Kanadyjczyk zagra o półfinał z Alexem De Minaurem.

A gdy panowie zeszli z kortu, pojawiły się na nim gwiazdy kobiecych zmagań: Coco Gauff i Naomi Osaka.

