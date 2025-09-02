Rosjanie naprawdę napisali to o Świątek. Zaraz po wygranej w US Open

Bez obaw można stwierdzić, że starcie z Jekatieriną Aleksandrową w 1/8 finału US Open dla Igi Świątek było dotychczas drugim najłatwiejszym spotkaniem w całym nowojorskim turnieju. 24-latka zdominowała Rosjankę na każdej płaszczyźnie. W pierwszym secie przeciwniczka ugrała trzy, a w drugim jednego gema.

Wszystko rozstrzygnęło się w nieco ponad godzinę. Szybciej i sprawniej mistrzyni Wimbledonu ograła tylko Emilianę Arango w pierwszej rundzie. Zdecydowanie trudniejsze były starcia z Holenderką Suzan Lamens i Anną Kalinską.

Tak rosyjskie media podsumowały mecz Świątek z Aleksandrową. Jaśniej się nie dało

Kiedy poniedziałkowe spotkanie dobiegło końca, na łamach rosyjskich portali ukazało się wiele artykułów, w których podsumowano występ Jekatieriny Aleksandrowej z wiceliderką światowego rankingu. Tamtejsi dziennikarze nie ukrywali, że tym razem ich reprezentantka była bezradna.

"Pierwszy set meczu zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść Świątek. Druga połowa przebiegała już całkowicie po myśli Polki. Aleksandrowa zaczęła popełniać więcej błędów w prostych sytuacjach i przegrała dwa gemy przy swoim serwisie" - odnotowano na championat.com.

Na nieco bardziej gorzkie słowa zdobył się ekspert sport.ru. "Mocna gra Igi Świątek, Aleksandrowa nie miała dziś żadnych szans. W rezultacie w singlu nie ma już ani jednej Rosjanki" - czytamy. Portal sport24.ru podkreślił, że pojedynek 30-latki z sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową trwał zaledwie godzinę i sześć minut, "kończąc się porażką Aleksandrowej w dwóch setach".

Za to na sport-express.ru wyliczono kilka statystyk z opisywanego spotkania. "W trakcie meczu Aleksandrowa zaliczyła dwa asy serwisowe, popełniła cztery podwójne błędy serwisowe i wykorzystała jednego break pointa z czterech. Za to Świątek miała siedem asów, 4 podwójne błędy i wykorzystała pięć z ośmiu break pointów. Rosyjska tenisistka nie dotarła do ćwierćfinału US Open" - piszą Rosjanie.

W tej fazie turnieju zameldowała się Polka, która o półfinał powalczy z Amaną Anisimovą. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open Maddie Meyer AFP