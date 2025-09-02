Rosjanie naprawdę napisali to o Świątek. Zaraz po wygranej w US Open
Iga Świątek bez najmniejszych problemów zameldowała się w ćwierćfinale US Open. W poniedziałkowy wieczór polskiego czasu nasza reprezentantka pokonała Jekatierinę Aleksandrową. Na przestrzeni całego meczu oddała jej tylko cztery gemy. Zaraz po triumfie Polki głos zabrali rosyjscy dziennikarze, którzy skomentowali porażkę swojej tenisistki.
Bez obaw można stwierdzić, że starcie z Jekatieriną Aleksandrową w 1/8 finału US Open dla Igi Świątek było dotychczas drugim najłatwiejszym spotkaniem w całym nowojorskim turnieju. 24-latka zdominowała Rosjankę na każdej płaszczyźnie. W pierwszym secie przeciwniczka ugrała trzy, a w drugim jednego gema.
Wszystko rozstrzygnęło się w nieco ponad godzinę. Szybciej i sprawniej mistrzyni Wimbledonu ograła tylko Emilianę Arango w pierwszej rundzie. Zdecydowanie trudniejsze były starcia z Holenderką Suzan Lamens i Anną Kalinską.
Tak rosyjskie media podsumowały mecz Świątek z Aleksandrową. Jaśniej się nie dało
Kiedy poniedziałkowe spotkanie dobiegło końca, na łamach rosyjskich portali ukazało się wiele artykułów, w których podsumowano występ Jekatieriny Aleksandrowej z wiceliderką światowego rankingu. Tamtejsi dziennikarze nie ukrywali, że tym razem ich reprezentantka była bezradna.
"Pierwszy set meczu zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść Świątek. Druga połowa przebiegała już całkowicie po myśli Polki. Aleksandrowa zaczęła popełniać więcej błędów w prostych sytuacjach i przegrała dwa gemy przy swoim serwisie" - odnotowano na championat.com.
Na nieco bardziej gorzkie słowa zdobył się ekspert sport.ru. "Mocna gra Igi Świątek, Aleksandrowa nie miała dziś żadnych szans. W rezultacie w singlu nie ma już ani jednej Rosjanki" - czytamy. Portal sport24.ru podkreślił, że pojedynek 30-latki z sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową trwał zaledwie godzinę i sześć minut, "kończąc się porażką Aleksandrowej w dwóch setach".
Za to na sport-express.ru wyliczono kilka statystyk z opisywanego spotkania. "W trakcie meczu Aleksandrowa zaliczyła dwa asy serwisowe, popełniła cztery podwójne błędy serwisowe i wykorzystała jednego break pointa z czterech. Za to Świątek miała siedem asów, 4 podwójne błędy i wykorzystała pięć z ośmiu break pointów. Rosyjska tenisistka nie dotarła do ćwierćfinału US Open" - piszą Rosjanie.
W tej fazie turnieju zameldowała się Polka, która o półfinał powalczy z Amaną Anisimovą. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.