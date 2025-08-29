Raducanu rozbita przez Rybakinę. Nagle padło nazwisko Świątek, tego nikt się nie spodziewał

Przed startem tegorocznego US Open w gronie eksperckim dominowało przekonanie, że to Iga Świątek jest główną faworytką do końcowego triumfu w turnieju. Tuż za jej plecami stawiano oczywiście na Arynę Sabalenkę, która przeżywa nieco gorszy czas w sezonie. Dopiero za tą dwójką eksperci ustawiali dwie inne wielkie zawodniczki. Mowa rzecz jasna o Coco Gauff oraz Jelenie Rybakinie.

W gronie tych typowanych na potencjalnego "czarnego konia" padało kilka nazwisk, a wśród nich Emma Raducanu, była mistrzyni turnieju, która jednak w ostatnich latach przeżywała trudniejsze momenty. Ten sezon przyniósł jednak bardzo zdecydowaną poprawę w grze Brytyjki, która zdaje się powoli podnosić poziom do takiego, który pozwolił jej na triumf w Wielkim Szlemie.

Raducanu nagle zaczęła mówić o Świątek. Trudno było się tego spodziewać

Losowanie zapewniło Raducanu dość łagodne wejście w turniej, ale problemy miały pojawić się od trzeciej rundy. Po szybkich wygranych z Shibaharą i Tjen przyszedł bowiem czas na rywalizację z Rybakiną. Spotkanie było zaskakująco krótkie, bo potrwało ledwie 63 minuty i zakończyło się bezwzględną wygraną Kazaszki, która po powrocie Stefano Vukova do sztabu zdaje się być w naprawdę dobrej formie.

Nie może dziwić, że Brytyjka po porażce 1:6, 2:6 nie była w zbyt dobrym nastroju na pomeczowej konferencji prasowej. - Czy fakt, że przegrywasz właściwie tylko z najlepszymi zawodniczkami na świecie, jest dla Ciebie większą zachętą, czy jednak prowadzi do frustracji? - zapytał reporter.

- Tak z pewnością powiedziałabym, że to jest dla mnie cel. Przegrałam dwa razy z Igą Świątek, Aryną Sabalenką, teraz z Jeleną. To dla mnie bardzo trudne, ale w tym samym czasie muszę patrzeć na to, że to po prostu w tym momencie moje miejsce, gdy spojrzymy na ranking. Mogę grać z czołowymi rywalkami w pierwszych trzech rundach. Teraz po prostu postaram się zrobić wszystko najlepiej, pracować jak tylko potrafię aż do Australii, żeby zamknąć tę przestrzeń między nami. Jestem coraz lepsza, podnoszę swój poziom w ostatnich miesiącach, muszę pozostać na tej drodze - przyznała nieco przygnębiona 36. rakieta świata.

Gdy przypomnimy sobie mecze z Igą Świątek, to Raducanu potrafiła postawić się naszej zawodniczce, choć wyniki na to nie wskazywały. Polka wykorzystywała bowiem z bezlitosną skutecznością najważniejsze piłki, co sprawia, że Brytyjka w rywalizacji z Igą w tym sezonie ugrała ledwie cztery gemy. Zdecydowanie bardziej zacięte były spotkania z Sabalenką, gdzie wygrała nawet seta. Wiele wskazuje na to, że była mistrzyni US Open, faktycznie powoli odzyskuje swój blask.

Polsat Sport Polsat Sport

Jelena Rybakina i Emma Raducanu. To Kazaszka zagra w czwartej rundzie US Open. Pierwszy raz w karierze EPA/JOHN G. MABANGLO/PAP & AL Bello/Getty Images PAP/Getty Images

Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1 CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter East News