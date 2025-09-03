Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przykry moment przed półfinałami US Open. Tak Sabalenka potraktowała swoją rywalkę

Kacper Dąderewicz

Aryna Sabalenka awansowała do półfinału US Open bez walki. Białorusinka skorzystała na tym, że z turnieju musiała wycofać się jej rywalka - Marketa Vondrousova. Po ogłoszeniu ostatecznej decyzji Czeszki liderka rankingu WTA zamieściła w mediach społecznościowych wpis skierowany do byłej mistrzyni Wimbledonu. Niedługo później Vondrousova sama postanowiła skomentować swoją rezygnację.

Marketa Vondrousova / Aryna Sabalenka
Marketa Vondrousova / Aryna Sabalenka Robert Prange/Getty Images Getty Images

We wtorek 2 września po 23:00 czasu polskiego świat obiegła wieść o kontuzji Markety Vondrousovej. Czeszka miała powalczyć o półfinał US Open z Aryną Sabalenką, ale ostatecznie musiała zrezygnować z udziału w wielkoszlemowym turnieju.

W sieci szybko pojawiły się nagranie, na których widać, że Marketa Vondrousova cierpi na uraz ręki po odbiciu piłki na korcie. Później Czeszka z niego zeszła z grymasem bólu na twarzy - również tego psychicznego spowodowanego koniecznością rezygnacji z bardzo ważnych zawodów. 

Natychmiastowa reakcja Sabalenki na wieść o rezygnacji jej rywalki

Aryna Sabalenka na wieść o rezygnacji swojej rywalki z udziału w ćwierćfinale US Open zareagowała bardzo szybko. Białorusinka zamieściła wpis z mediach społcznościowych.

- Jest mi tak bardzo przykro z powodu tego, co przeszła Marketa. Grała znakomity tenis i wiem, jak bolesne jest to dla niej. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. Kocham, Aryna - skomentowała Sabalenka.

Liderka rankingu potraktowała więc swoją rywalkę z wielką klasą. Później Marketa Vondrousova sama opublikowała wpis w social mediach i skomentowała swoją rezygnację.

- To, że nie mogę dziś stanąć na korcie i z powodu kontuzji musiałam poddać mój mecz, łamie mi serce. To miejsce jest dla mnie wyjątkowe - dokładnie rok temu przechodziłam operację bez pewności, że uda mi się tu wrócić. Powrót tutaj, rywalizowanie i cieszenie się tymi niesamowitymi meczami znaczy dla mnie więcej, niż mogę powiedzieć. Dziękuję za okazaną miłość i wsparcie - napisała Marketa Vondrousova.

W półfinale US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Jeśli Iga Świątek również chce awansować do tego etapu wielkoszlemowego turnieju, musi pokonać Amandę Anisimovą. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 3 września w godzinach wieczornych czasu polskiego.

