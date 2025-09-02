Naomi Osaka od niedawna, bo od końcówki lipca, współpracuje z Tomaszem Wiktorowskim. Były szkoleniowiec Igi Świątek w roli trenera Japonki zastąpił Patricka Mouratoglou, a początek współpracy z nową podopieczną zdecydowanie może zaliczyć do udanych. Niespełna 28-letnia tenisistka pod wodzą Polaka dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu - w nim wprawdzie uległa rewelacji kanadyjskich rozgrywek, czyli Victorii Mboko, ale i tak był to dobry prognostyk przed kolejnymi występami Osaki.

Była liderka rankingu WTA po zmaganiach w Kanadzie odpuściła start w "tysięczniku" w Cincinnati, powrót na kort zaliczyła w Nowym Jorku. Najpierw pewnie pokonała Greet Minnen, później oddała zaledwie cztery gemy Hailey Baptiste. Po triumfie 6:3, 6:1 nad Amerykanką podczas konferencji prasowej nie kryła zadowolenia z dotychczasowej współpracy z Wiktorowskim, wyznając, że robi szybkie postępy. Zdradziła też, jaki naprawdę jest polski trener.

"Szczerze mówiąc, nie znałam go, myślałam, że jest bardzo groźny, bo jest bardzo wysoki i się nie uśmiecha" - wyznała. I dodała, że szybko zmieniła zdanie na temat szkoleniowca, zdradzając, że ten często się uśmiecha. "Ma bardzo przyjazny uśmiech i jest on bardzo miły" - zaznaczyła.

US Open. Naomi Osaka pokazała nagranie z Tomaszem Wiktorowskim

Osaka poszła za ciosem, w trzeciej rundzie pokonała Darię Kasatkinę, w boju o ćwierćfinał poradziła sobie z kolei z Coco Gauff. Trzecią zawodniczkę rankingu WTA pokonała w stosunku 6:3, 6:2, co tylko potwierdza, w jak dobrej dyspozycji jest tenisistka reprezentująca Japonię.

Dobra jest nie tylko forma niespełna 28-letniej zawodniczki, ale też atmosfera w jej zespole. Po meczu z Gauff Osaka na InstaStories zamieściła nagranie, na którym pokazała, jak razem z członkami sztabu grała w Monopoly, by nieco rozładować napięcie przed bojem o ćwierćfinał.

Na materiale widać m.in. uśmiechniętego Wiktorowskiego, co tylko potwierdza to, co wcześniej o swoim szkoleniowcu mówiła Japonka. Jak widać, ten czuje się swobodnie w towarzystwie nowej podopiecznej i ciągle się uśmiecha, co stanowi dobry prognostyk przed kolejnymi tygodniami i miesiącami współpracy z czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową.

