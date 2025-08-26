O niespodziankach czy wręcz sensacjach mówi się zazwyczaj w tenisie wówczas, gdy z gry wypadają zawodniczki rozstawione. Takie właśnie sensacje 22-letnia Lois Boisson sprawiała trzy miesiące temu w Paryżu. Do Rolanda Garros przystępowała z dziką kartą, chwilę wcześniej wróciła do gry po dziewięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. I była w połowie czwartej setki rankingu.

Na paryskiej mączce, ku uciesze kibiców we Francji, eliminowała m.in. Elise Mertens, Jessicę Pegulę czy Mirrę Andriejewą, dostała się do najlepszej czwórki. To był piękny sen na jawie: zagrała na Philippe-Chatrier z Coco Gauff, drugą parę stworzyły Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Trzy najlepsze tenisistki świata - i ona.

Wtedy odpadła, ale awansowała na 66. miejsce w rankingu WTA, już zagwarantowała sobie wstęp do głównej drabinki... US Open. Ale nie do tej na Wimbledonie, tam wciąż musiała korzystać z "zamrożonego" rankingu, by w ogóle grać w kwalifikacjach. I w nich sprawiła sensację, ale tę negatywną - po długiej przerwie fatalnie "przywitała się" z trawą, uległa od razu Carson Branstine.

W Nowym Jorku nie było wiadomo, którą twarz pokaże utalentowana tenisistka: czy tę z Paryża, a później z Hamburga, gdzie wygrała w lipcu turniej WTA 250, czy tę z Wimbledonu, WTA 125 w Bastad, a jeszcze i z Cleveland?

Wyszło to drugie.

Viktorija Golubic w meczu z Lois Boisson TIMOTHY A. CLARY AFP

US Open. Lois Boisson kontra Viktorija Golubic w pierwszej rundzie. Wpadka półfinalistki Rolanda Garrosa

Boisson znalazła się w jednej części drabinki z naszą Igą Świątek, mogłaby zmierzyć się z Polką na etapie ćwierćfinału. A do tego potrzebowała wcześniej czterech zwycięstw. Dziś już wiedziała, że jeśli pokona Vikktoriję Golubic, zagra z Beatriz Haddad Maią, a później z lepszą z pary: Maria Sakkari/Anna Bondar. Głośne nazwiska, ale dalekie od wybitnej formy.

Francuzka, jak wieść niesie, rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem Florianem Reynetem, w Nowym Jorku pomagała jej Pauline Parmentier. I zaczęła turniej dobrze, wygrała pierwszego seta z notowaną o 26 miejsc niżej w rankingu Szwajcarką Viktoriją Golubic 6:3.

W drugiej partii też wszystko układało się po myśli faworytki, pewnie wygrywała swoje gemy, znów korzystając z mocy serwisu (10 asów). Jako jedyna miała break pointy - najpierw na 3:2, później na 5:4. Gdyby choć jednego wykorzystała...

Golubic zdołała jednak doprowadzić do tie-breaka, a w nim to ona wykazała się większą odpornością. Trzy miniprzełamania sprawiły, że wygrała 7-3, doprowadziła do trzeciej partii.

W nim zaś od razu przełamała faworytkę - i już "pilnowała:" wyniku. Skutecznie, na sam koniec jeszcze raz potwierdziła swoją wyższość na returnie. Boisson poprosiła o przerwę medyczną, miała badane ciśnienie, być może źle się czuła.

3:6, 7:6 (3), 6:2 - to końcowy wynik na korzyść zawodniczki ze Szwajcarii.

Rozwiń

W wieku 32 lat dokonała przełomowego dla siebie wyczynu. Bo choć na Flushing Meadows gra od 2013 roku, to dopiero teraz, w 11. występie, zdołała... przejść pierwszą rundę.

Lois Boisson ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Viktorija Golubic LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu Warszawianki Polsat Sport Polsat Sport