Polska sensacja na US Open. Mistrz olimpijski pokonany po obronie trzech meczboli

Jeszcze kilka dni temu Karol Drzewiecki i Marcus Willis nerwowo oczekiwali na to, czy uda im się załapać do drabinki debla na US Open. Panowie znajdowali się na tzw. liście rezerwowej. Szczęście uśmiechnęło się do Polaka oraz Brytyjczyka. Zastąpili argentyńską parę - Francisco Cerundolo/Federico Agustin Gomez. Już na "dzień dobry" musieli się zmierzyć z rozstawionym z "16" teamem - Matthew Ebden/Jordan Thompson. To Australijczycy byli zdecydowanymi faworytami do awansu, ale nie dźwignęli tej roli. Duet z naszym reprezentantem wygrał spotkanie 7:6(5), 6:2. Dla Drzewieckiego było to premierowe zwycięstwo na wielkoszlemowej imprezie.

Karol oraz Marcus nie zamierzali na tym poprzestać. W niedzielę o godz. 22:30 czasu polskiego rozpoczęli walkę o awans do 1/8 finału. Po drugiej stronie siatki zameldowali się John Peers i Jackson Withrow. Pierwszy z nich to mistrz olimpijski w deblu z Paryża. Niespełna 13 miesięcy temu zdobył złoto w zespole z... Matthew Ebdenem, którego Polak i Brytyjczyk pokonali w premierowej fazie. Teraz Drzewiecki i Willis dorzucili do kolekcji wygraną także z drugim reprezentantem Australii. A wszystko to przyszło w niezwykle dramatycznych okolicznościach.

US Open: Karol Drzewiecki i Marcus Willis kontra John Peers i Jackson Withrow w drugiej rundzie debla

Mecz mógł się rozpocząć znakomicie z perspektywy duetu John/Jackson. W drugim gemie mieli w sumie cztery okazje na przełamanie, ale Karol oraz Marcus przetrwali trudny moment i ostatecznie utrzymali swoje podanie. W następnych minutach panowie pilnowali własnych serwisów i taki stan rzeczy potrwał aż do ósmego rozdania. Wtedy Australijczyk i Amerykanin doczekali się następnych break pointów. Tym razem już premierowa w dwóch szans dała przełamanie. Później wyserwowali sobie seta, wygrywając go 6:3.

Druga część pojedynku ułożyła się po myśli Drzewieckiego i Willisa. W czwartym gemie doczekali się pierwszego break pointa w meczu i od razu go wykorzystali. Przeciwnicy próbowali odrabiać stratę, mieli okazję na przełamanie powrotne w trakcie siódmego rozdania. Ale Karol i Marcus pilnowali wypracowanej przewagi do końca partii. Dzięki temu wygrali ją takim samym rezultatem, jak wcześniej rywale - 6:3.

Decydująca odsłona dostarczyła potężnej dawki emocji. Pierwszy test dla Karola i Marcusa przyszedł już w czwartym gemie. Musieli wracać ze stanu 0-40, ale zrobili to skutecznie. Po pięciu punktach z rzędu utrzymali własne podanie i wyrównali na 2:2. W dalszej fazie nie obserwowaliśmy już żadnych break pointów. W związku z tym to super tie-break rozstrzygał losy rywalizacji o miejsce w 1/8 finału. W kluczowej rozgrywce Peers oraz Withrow prowadzili już 8-5, a potem 9-7. Na dodatek mieli do dyspozycji serwis Jacksona. Amerykanin wypracował sporą przewagę sytuacyjną i wydawało się, że zakończenie akcji przy siatce przez Johna będzie formalnością. Wolej Australijczyka powędrował jednak minimalnie poza boczną linię i dzięki temu Polak i Brytyjczyk ciągle pozostawali w grze o zwycięstwo.

Po zmianie stron to Drzewiecki oraz Willis doczekali się meczbola. Trwało przysłowiowe "przeciąganie liny" - raz jeden, raz drugi duet mógł zakończyć pojedynek. Aż nadszedł krytyczny moment, przy stanie 12-11 dla Karola oraz Marcusa, rywale mieli świetną okazję na kolejne wyrównanie. I wtedy znów fatalny błąd zanotował Peers. Mistrz olimpijski z Paryża zasmeczował w siatkę i w taki oto sposób potyczka dobiegła końca. Ostatecznie polsko-brytyjski team triumfował 3:6, 6:3, 7:6(11), broniąc łącznie trzech meczboli. Po ostatniej piłce Drzewiecki oraz Willis nie kryli swojej radości. O ćwierćfinał US Open w deblu powalczą z parą Tomas Machac/Matej Vocel lub rozstawionym z "2" zespołem Marcelo Arevalo/Mate Pavić.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

