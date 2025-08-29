Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pokazali Gauff, drżały ręce, płakała. Finał o starcie z Polką nastąpił po 99 minutach

Gdy Coco Gauff została przełamana na 5:6 w pierwszym secie, usiadła na ławce, znalazła się w zbliżeniu. Drżały jej ręce, płakała, zakrywała twarz ręcznikiem. Grała koszmarnie, a po chwili na kort wbiegła fizjoterapeutka. Ale nie do niej, a do Donny Vekić, jej rywalki. Obie grały koszmarnie, w pierwszym secie popełniły razem aż... 16 (sic!) podwójnych błędów serwisowych. Całe spotkanie trwało 99 minut. I wyłoniło rywalkę w trzeciej rundzie dla Magdaleny Fręch.

COco Gauff przechodziła duży kryzys mentalny w starciu z Donną Vekić
COco Gauff przechodziła duży kryzys mentalny w starciu z Donną VekićClive BrunskillGetty Images

Gdy Coco Gauff zaczynała na Arthur Ashe Stadium swój wieczorny, czasu lokalnego, mecz z Donną Vekić, była jedną z sześciu Amerykanek, które pozostały w grze o tytuł. I to mimo, że kończyła się dopiero druga runda tego turnieju.

Nie da się jednak ukryć, że te realne nadzieje na tytuł, pod odpadnięciu Madison Keys, są związane właśnie z Coco Gauff lub Jessicą Pegulą. Ta pierwsza wygrała w Nowym Jorku dwa lata temu, ale teraz nie przywiozła do tego miasta najwyższej formy. Takiej jaką miała trzy miesiące temu w Paryżu.

I doskonale pokazał to mecz z Vekić, w drugiej rundzie. Kuriozalny, przez blisko półtora seta rozgrywany na poziomie pierwszych rund w turniejach rangi WTA 250. A przecież mieliśmy pojedynek światowej trójki z zawodniczką, która rok temu zdobywała olimpijskie srebro i była blisko czołówki.

    US Open. Wielkie oczekiwanie na Arthur Ashe Stadium. Presja rosła, Coco Gauff grała z Donną Vekić

    Dlaczego to spotkanie można nazwać "kuriozalnym". Z uwagi na liczbę błędów zawodniczek i cierpienie, jakie sobie tymi błędami zadawały. Widać to było zwłaszcza po Chorwatce, która dobrze ten mecz zaczęła, szybko odskoczyła na 2:0. A już za chwilę przegrywała 2:4.

    Sędzina tenisowa łapie unoszącą się w powietrzu rakietę tenisową na tle niebieskiej ściany kortu i rozmazanej publiczności.
    Donna VekićClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

    Obie miały też ogromne problemy z serwisem, który zazwyczaj bywał ich atutem, zwłaszcza Amerykanki. Gauff zaczęła od podania, pierwszego!, na 122 km/godz, punkt przegrała. Zaraz było 155 km/godz, tu okazała się lepsza. A później znów źle, gema zakończyła zaś podwójnym błędem.

    Vekić prowadziła więc 2:0, by w kolejnym swoim gemie podarować faworytce trzy punkty po podwójnych błędach. A w efekcie i całego gema. O ile Amerykanka cierpiała głównie z powodu serwisu, to jej rywalka popełniała dodatkowe błędy w trakcie akcji, brakowało jej precyzji. I wkrótce przegrywała 2:4.

      I wtedy znów doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Lepszy moment trafiła akurat Donna, wygrała trzy gemy z rzędu. Przy stanie 5:4 i 6:5 dwukrotnie serwowała po wygranie seta. Tyle że na tym etapie meczu przewagę miały te, które... returnowały.

      Gdy Chorwatka wygrała gema na 6:5, obie usiadły na ławce. To wtedy kamery znów najechały na Gauff - drżały jej ręce, w których trzymała ręcznik, a nim zakrywała i wycierała twarz z łez. Jak wcześniej przy stanie 4:4. Gdyby trzymała kubek wypełniony wodą, ta woda by się z niego wylewała.

      I wtedy na kort wbiegła fizjoterapeutka, wydawało się, że skieruje się do Amerykanki. A tymczasem o pomoc poprosiła Chorwatka, potrzebna była oficjalna przerwa medyczna. Miała problem z prawym barkiem, być może to ona uniemożliwiał lepsze serwowanie. Niemniej wróciła do gry, dokończyła to spotkanie.

      Gauff wygrała dwunastego gema, a później też i tie-breaka. Wykorzystała drugą piłkę setową, przy stanie 6-5. Obie starały się grać bezpiecznie przez środek, aż w końcu Chorwatka zepsuła swój forhend. Choć nawet nie zmieniła kierunku.

      Zawodniczka tenisowa w trakcie dynamicznego uderzenia piłki podczas meczu na korcie, ubrana w czerwoną koszulkę i białe spodenki, skoncentrowana na grze, w tle niebieskie pole kortu.
      Coco Gauff w meczu z Donną VekićClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

      Statystyki były koszmarne: Vekić popełniła dziewięć podwójnych błędów, Gauff - siedem. Miała dwa asy, ale one za wiele nie znaczyły.

      Został więc drugi set, on potoczył się trochę inaczej. Coco przełamała rywalkę w trzecim gemie, za chwilę Vekić mogła odpowiedzieć tym samym. Jej to się nie udało i Amerykanka pomknęła już ku trzeciej rundzie. Wciąż popełniając błędy, ale było ich mniej. No i bezpieczniej serwowała, choć pierwszą piłkę meczową zmarnowała po podwójnym błędzie.

      Wygrała jednak drugą, awansowała do trzeciej rundy po sukcesie 7:6 (5), 6:2.

      A w niej zmierzy się już z zawodniczką rozstawioną. W sobotę zapewne na którymś z głównych kortów stanie do rywalizacji z naszą Magdaleną Fręch.

      Coco Gauff
      Coco GauffTHOMAS COEXAFP
      Donna Vekić
      Donna VekićCHARLY TRIBALLEAU AFP
      Coco Gauff - Donna Vekic. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport

