Pogromczyni Świątek poszła za ciosem. Właśnie stanęła Sabalence na drodze do obrony tytułu

W drugim półfinale US Open w singlu kobiet mieliśmy nadzieję zobaczyć Igę Świątek. Nasza reprezentantka odpadła jednak dzień wcześniej z rywalizacji, ulegając Amandzie Anisimovej. Amerykanka wzięła rewanż za bolesną porażkę w decydującym starciu o trofeum na Wimbledonie 2025. Wówczas nie zdobyła choćby gema w trakcie 57 minut rywalizacji. Tym razem wszystko potoczyło się inaczej. Tenisistka z USA była niezwykle zdeterminowana, rozegrała świetne spotkanie. I chociaż Polka nie zagrała źle, to ostatecznie potyczka trafiła na konto zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych - 6:4, 6:3.

Podobnie jak podczas WTA 1000 w Montrealu, także i w Nowym Jorku nie doszło do spotkania Igi Świątek z Naomi Osaką. I znów ze względu na fakt, że to raszynianka została wyeliminowana z turnieju. Japonka wykonała swoje zadanie, wygrywając po tie-breaku drugiej odsłony meczu z Karoliną Muchovą. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego po raz pierwszy od Australian Open 2021 zameldowała się na tak zaawansowanym etapie wielkoszlemowej imprezy. To mogło stanowić przewagę po stronie Anisimovej, która posiadała świeże doświadczenie z tegorocznego Wimbledonu. Zapowiadała się kolejna ciekawa batalia u kobiet.

US Open: Naomi Osaka kontra Amanda Anisimova w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Anisimovej. Amerykanka prowadziła 30-0, ale później wpadła w spiralę błędów i nie wygrała już żadnej akcji w premierowym gemie. Fatalna passa Amandy trwała także przez następne minuty. W sumie aż 11 punktów z rzędu powędrowało na konto Osaki, przez co Japonka posiadała trzy break pointy z rzędu na podwójne przełamanie. Wtedy reprezentantka USA w końcu znalazła sposób na przerwanie złej passy i nagle to tenisistka ze Stanów Zjednoczonych zaczęła punktować. Zawodniczka, która pokonała dzień wcześniej Igę Świątek, wróciła ze stanu 0-40 i zgarnęła premierowe "oczko".

Ten moment odblokował turniejową "8". Po zmianie stron Anisimova poszła za ciosem, doczekała się dwóch szans na wyrównanie. Już przy pierwszym break poincie posłała atomowy return i na tablicy wyników zrobiło się 2:2. Gra Amandy wciąż falowała - dobre zagrania przeplatała słabszymi. Naomi miała okazje na kolejne wyjście na prowadzenie. I po pięciu rozdaniach podopieczna Tomasza Wiktorowskiego ponownie posiadała przewagę breaka. Japonka nie chciała na tym poprzestać. W siódmym gemie polowała na podwójne przełamanie - miała 30-15, był też stan równowagi. Finalnie Amerykanka znów złapała kontakt ze swoją przeciwniczką.

Już na tym etapie potyczki finalistka Wimbledonu miała więcej niewymuszonych błędów niż podczas spotkania z Igą Świątek. Mimo to nie poddawała się i walczyła o zniwelowanie strat. W trakcie następnego rozdania posiadała dwie piłki z rzędu na 4:4. Mimo to Osaka oddaliła zagrożenie i zbliżyła się do wygrania seta. To nie był jednak koniec emocji. Amanda nie odpuszczała i nie tylko odrobiła straty, ale po jedenastu rozdaniach wyszła nawet na prowadzenie.

Naomi musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie. Anisimova znalazła się na kursie po czwarte "oczko" z rzędu, była z przodu. Mimo to Japonka doprowadziła do decydującej rozgrywki. Pierwszy punkt trafił do Amerykanki, jednak kolejne sześć powędrowało do dwukrotnej mistrzyni tego turnieju. To oznaczało aż pięć setboli dla Osaki. Reprezentantka USA walczyła do końca, ale po czwartej szansie tenisistka z Azji dopięła swego - zapisała na swoim koncie triumf w pierwszej partii 7:6(4).

Amanda próbowała jak najszybciej odpowiedzieć na starcie drugiej części pojedynku. Świetnie zagrała na returnie i przełamała do 15. Po zmianie stron nie potwierdziła jednak przewagi, mimo że prowadziła 30-15. Anisimovej brakowało pierwszego podania i rywalka to wykorzystała. W czwartym gemie Amerykanka znalazła się w trudnym położeniu, musiała wychodzić z 15-30. Przerwała jednak dobrą passę przeciwniczki i znów się wzmocniła. Po chwili finalistka Wimbledonu pokusiła się o przełamanie. Przy pierwszej okazji piłka po zagraniu tenisistki z USA zahaczyła o taśmę i poleciała poza linię końcową. Przy drugiej doszło już do breaka, przez co reprezentantka Stanów Zjednoczonych znalazła się z przodu.

Problem Anisimovej polegał jednak na tym, że po raz kolejny nie była w stanie potwierdzić przełamania własnym podaniem. Osaka posłała kilka dobrych returnów, które zrobiły wrażenie na przeciwniczce i po sześciu rozdaniach mieliśmy remis. Po chwili Japonka odzyskała prowadzenie i presja znów przeszła na Amandę, która musiała gonić wynik. Amerykanka szybko dorzuciła jednak czwarte "oczko" na swoje konto, a potem doszło do zaskakujących scen. Naomi miała 40-0 w gemie, a mimo to nie zdołała go wygrać. Pięć punktów z rzędu dla Anisimovej spowodowało, że przy stanie 5:4 finalistka Wimbledonu mogła zamykać drugą odsłonę.

Cała sytuacja podrażniła Osakę. Japonka posyłała agresywne returny i doczekała się trzech break pointów z rzędu. Przy drugim Anisimova popełniła podwójny błąd serwisowy i zrobiło się 5:5. Emocje nie ustawały. W jedenastym gemie Naomi wyszła z 15-40 i zagwarantowała sobie co najmniej tie-break. Ostatecznie także i w drugiej partii doszło do decydującej rozgrywki. Tym razem przebieg był zupełnie inny. Amanda szybko uzyskała prowadzenie 4-0 i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Wygrała seta 7:6(3) i zagwarantowała kolejną część rywalizacji na Arthur Ashe Stadium.

Trzecią partię zainaugurowała Anisimova. Osaka próbowała od razu powalczyć o przełamanie, ale Amerykanka wróciła ze stanu 0-30 i objeła prowadzenie. Po zmianie stron zobaczyliśmy odpowiedź Naomi. Po kolejnym utrzymanym serwisie przez Amandę, Japonka poprosiła o konsultację z fizjo ws. problemu z łydką. Nie było jednak klasycznej przerwy medycznej, wszystko odbyło się w ramach przejścia po nieparzystym gemie. Czwarte rozdanie przyniosło szanse na przełamanie dla tenisistki z USA. 24-latka była na fali i uzyskała breaka. Notowała swój najlepszy moment w całym pojedynku. Po chwili zrobiło się już 4:1 dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

Dwukrotna mistrzyni tego turnieju podjęła walkę do samego końca, ale Anisimova nie pozwoliła już sobie odebrać podania. Mimo to w dziewiątym gemie nie brakowało emocji. Najpierw były dwa meczbole dla 24-latki, potem dwa break pointy dla Osaki. Ostatecznie pojedynek zakończył się zwycięstwem Amandy po trzecim meczbolu - 6:7(4), 7:6(3), 6:3. W decydującej potyczce o trofeum na US Open dojdzie zatem do rewanżowego starcia za półfinał tegorocznego Wimbledonu. W nim Amerykanka pokonała Arynę Sabalenkę po trzysetowej batalii. Teraz liderka rankingu WTA z pewnością będzie chciała wziąć rewanż za tamtą porażkę.

