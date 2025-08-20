Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom w stylu Świątek. Popis Polki na US Open. 6:0 na koniec, Włoszka zdeklasowana

Wtorek na US Open dostarczył sporo pozytywnych wiadomości dla polskich kibiców. Iga Świątek i grający z nią Casper Ruud zameldowali się w półfinale miksta, a dwie nasze reprezentantki awansowały do drugiej rundy eliminacji w singlu. W tym samym momencie, gdy swój thriller na korcie numer 14 kończyła Linda Klimovicova, zwycięstwo przypieczętowała także Maja Chwalińska. Przyjaciółka mistrzyni tegorocznego Wimbledonu nie dała żadnych szans Giorgii Pedone. Końcowy wynik był bolesny z perspektywy Włoszki.

Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji US Open
Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji US OpenCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

Ostatnie tygodnie były trudne dla Mai Chwalińskiej. Nasza reprezentantka pauzowała przez około miesiąc z powodu problemów zdrowotnych. Od zakończenia turnieju WTA 250 w Jassy nie widzieliśmy jej w kobiecych rozgrywkach. Polka opuściła m.in. Challenger w Warszawie. Miała tam bronić punktów za ubiegłoroczny półfinał. W związku z brakiem startu w stolicy, ranking rówieśniczki Igi Świątek mocno ucierpiał. Tenisistka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała plasuje się aktualnie na 177. miejscu, a więc o kilkadziesiąt pozycji niżej niż jeszcze jakiś czas temu.

    Na szczęście 23-latka zdołała się przygotować do startu w wielkoszlemowych eliminacjach na US Open. W pierwszej rundzie los sprzyjał naszej reprezentantce. Chwalińska trafiła bowiem na plasującą się na 252. pozycji w kobiecym zestawieniu Giorgię Pedone. Włoszka od dłuższego czasu nie rozegrała ani jednego pojedynku na nawierzchni twardej. Jej ostatnim startem na hardzie były marcowe eliminacje do turnieju WTA 1000 w Miami. Od tamtej pory zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego brała wyłącznie udział w zmaganiach na mączce. Mimo długiej absencji, to Maja występowała w roli wyraźnej faworytki pojedynku. Przyjaciółka Igi Świątek znakomicie wywiązała się z tego zadania i rozgromiła Włoszkę w takim stylu, jak robi to nieraz raszynianka. Już po 77 minutach cieszyła się ze zwycięstwa.

      US Open: Maja Chwalińska pokonała Giorgię Pedone w pierwszej rundzie eliminacji

      Mecz rozpoczął się od serwisu Pedone. Już w pierwszym gemie Włoszka miała spore problemy, gdyż Chwalińska prowadziła 30-15. Od tego momentu punkty wędrowały jednak na konto reprezentantki Italii. Po zmianie stron Giorgia posiadała break pointa na 2:0, ale tym razem z opresji wyszła Maja. W trakcie trzeciego rozdania 252. rakieta świata miała 40-15, a mimo to pojawiła się okazja na przełamanie dla Polki. Wtedy Pedone oddaliła jeszcze zagrożenie, ale w piątym gemie, gdy wypuściła z rąk już prowadzenie 30-0, nie zdołała już odwrócić niekorzystnego splotu wydarzeń. Jak się później okazało - był to niezwykle istotny moment. Chwalińska złapała swój rytm i Giorgii coraz ciężej grało się z naszą tenisistką. Maja zdominowała końcówkę partii, ostatecznie wygrywając ją 6:2.

        Druga część pojedynku była kontynuacją wydarzeń z tego, co działo się od stanu 1:2 w premierowej odsłonie z perspektywy zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Polka kontynuowała serię wygranych gemów z rzędu, momentami deklasowała rywalkę. Pedone najbardziej zaczepiła się na grę w trakcie piątego rozdania, kiedy to doprowadziła do stanu równowagi przy własnym serwisie. Finalnie i tak została przełamana. Chwalińska zgarnęła w sumie 11 "oczek" na koniec pojedynku. 23-latka triumfowała 6:2, 6:0 i zameldowała się w drugiej fazie eliminacji US Open. O miejsce w decydującej rundzie kwalifikacji powalczy z Janice Tjen. Tu poprzeczka powędruje już znacznie wyżej dla naszej reprezentantki. Mecz z tenisistką z Indonezji zaplanowano jako piąty od godz. 17:00 czasu polskiego na korcie numer 5.

