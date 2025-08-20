Pogrom w stylu Świątek. Popis Polki na US Open. 6:0 na koniec, Włoszka zdeklasowana

Ostatnie tygodnie były trudne dla Mai Chwalińskiej. Nasza reprezentantka pauzowała przez około miesiąc z powodu problemów zdrowotnych. Od zakończenia turnieju WTA 250 w Jassy nie widzieliśmy jej w kobiecych rozgrywkach. Polka opuściła m.in. Challenger w Warszawie. Miała tam bronić punktów za ubiegłoroczny półfinał. W związku z brakiem startu w stolicy, ranking rówieśniczki Igi Świątek mocno ucierpiał. Tenisistka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała plasuje się aktualnie na 177. miejscu, a więc o kilkadziesiąt pozycji niżej niż jeszcze jakiś czas temu.

Na szczęście 23-latka zdołała się przygotować do startu w wielkoszlemowych eliminacjach na US Open. W pierwszej rundzie los sprzyjał naszej reprezentantce. Chwalińska trafiła bowiem na plasującą się na 252. pozycji w kobiecym zestawieniu Giorgię Pedone. Włoszka od dłuższego czasu nie rozegrała ani jednego pojedynku na nawierzchni twardej. Jej ostatnim startem na hardzie były marcowe eliminacje do turnieju WTA 1000 w Miami. Od tamtej pory zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego brała wyłącznie udział w zmaganiach na mączce. Mimo długiej absencji, to Maja występowała w roli wyraźnej faworytki pojedynku. Przyjaciółka Igi Świątek znakomicie wywiązała się z tego zadania i rozgromiła Włoszkę w takim stylu, jak robi to nieraz raszynianka. Już po 77 minutach cieszyła się ze zwycięstwa.

US Open: Maja Chwalińska pokonała Giorgię Pedone w pierwszej rundzie eliminacji

Mecz rozpoczął się od serwisu Pedone. Już w pierwszym gemie Włoszka miała spore problemy, gdyż Chwalińska prowadziła 30-15. Od tego momentu punkty wędrowały jednak na konto reprezentantki Italii. Po zmianie stron Giorgia posiadała break pointa na 2:0, ale tym razem z opresji wyszła Maja. W trakcie trzeciego rozdania 252. rakieta świata miała 40-15, a mimo to pojawiła się okazja na przełamanie dla Polki. Wtedy Pedone oddaliła jeszcze zagrożenie, ale w piątym gemie, gdy wypuściła z rąk już prowadzenie 30-0, nie zdołała już odwrócić niekorzystnego splotu wydarzeń. Jak się później okazało - był to niezwykle istotny moment. Chwalińska złapała swój rytm i Giorgii coraz ciężej grało się z naszą tenisistką. Maja zdominowała końcówkę partii, ostatecznie wygrywając ją 6:2.

Druga część pojedynku była kontynuacją wydarzeń z tego, co działo się od stanu 1:2 w premierowej odsłonie z perspektywy zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Polka kontynuowała serię wygranych gemów z rzędu, momentami deklasowała rywalkę. Pedone najbardziej zaczepiła się na grę w trakcie piątego rozdania, kiedy to doprowadziła do stanu równowagi przy własnym serwisie. Finalnie i tak została przełamana. Chwalińska zgarnęła w sumie 11 "oczek" na koniec pojedynku. 23-latka triumfowała 6:2, 6:0 i zameldowała się w drugiej fazie eliminacji US Open. O miejsce w decydującej rundzie kwalifikacji powalczy z Janice Tjen. Tu poprzeczka powędruje już znacznie wyżej dla naszej reprezentantki. Mecz z tenisistką z Indonezji zaplanowano jako piąty od godz. 17:00 czasu polskiego na korcie numer 5.

Maja Chwalińska

