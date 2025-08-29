Pogrom w meczu Rybakiny na Louis Armstrong Stadium. Mistrzyni US Open wyeliminowana

Na początku 2022 roku w Sydney doszło do starcia Jeleny Rybakiny z Emmą Raducanu, na samym początku sezonu. Brytyjka była tuż po swoim największym osiągnięciu w karierze, czyli sensacyjnym wygraniu US Open, gdy od kwalifikacji do finału triumfowała w kolejnych 10 meczach i 20 setach. A Rybakina powoli już pukała do ścisłej czołówki, największe osiągnięcie, tytuł w Wimbledonie, miała przed sobą. Dokładnie - wygrała go pół roku później.

Obie zajmowały wtedy miejsce w drugiej dziesiątce rankingu, a Kazaszka wygrała w 55 minut 6:0, 6:1. Wtedy dzieliło je pięć pozycji rankingowych, dziś jest to 26, ale można było spodziewać się bardziej wyrównanego starcia.

Nic bardziej mylnego.

US Open. Jelena Rybakina kontra Emma Raducanu hitem przedpołudniowej sesji w Nowym Jorku. Ogromna przewaga rozstawionej zawodniczki

Raducanu w ostatnich tygodniach odżyła, w Nowym Jorku prezentowała się bardzo dobrze. Co oczywiste: Ena Shibahara czy Janice Tjen to nie są zawodniczki klasy Rybakiny, niemniej ogrywała je "lekko, łatwo i przyjemnie", jak to się czasami mówi. Obu oddała po trzy gemy, na korcie spędziła łącznie nieco ponad dwie godziny. Mecz z Kazaszką miał odpowiedzieć, czy jest w stanie równać do najlepszych, tak jak równała niedawno w Cincinnati do Aryny Sabalenki, przegrywając ostatecznie tie-breaka trzeciego seta.

Jelena Rybakina i Emma Raducanu EPA/JOHN G. MABANGLO/PAP & AL Bello/Getty Images PAP/Getty Images

Dziś jednak Kazaszka była nie do zatrzymania. W Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati dochodziła do półfinałów, mecze o finał w dwóch pierwszych turniejach powinna tam wygrać. Jedynie od Igi Świątek w Ohio była gorsza, zwłaszcza od końcówki pierwszego seta. Imponowała jednak serwisem i grą z głębi kortu, niewiele było charakterystycznych dla niej "zawieszeń", Sabalenkę ograła w 75 minut 6:1, 6:4.

I dokładnie tak samo grała z Raducanu.

Nie było tu dokładnej powtórki wyniku z Sydney, ale Brytyjka ani przez moment nie potrafiła przejąć kontroli nad tym spotkaniem. Nie miała takiej skuteczności serwisowej jak we wcześniejszych spotkaniach, a przecież w Cincinnati potrafiła tak zaskoczyć Sabalenkę. Tu Rybakina wpadła w trans, gdy trafiała pierwszym podaniem, nie było praktycznie gry. A to drugie miała na poziomie pierwszego rywalki.

Raducanu została przełamana już w drugim gemie, za moment było 3:0. A później 5:1 po kolejnym przełamaniu i wreszcie 6:1 na koniec. Akurat przy jej wygrywającym serwisie zegar za Kazaszką przeskoczył z 26 minut na 27. Tak ekspresowo rozprawiła się z byłą mistrzynią tego turnieju.

Emma Raducanu, US Open 2025 Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

A drugi set okazał się niewiele dłuższy. Znów szybkie przełamanie Rybakiny na 2:0, a później próby walki ze strony Raducanu. O ile w starciach z gorszymi zawodniczkami Brytyjka uzyskiwała przewagę uderzeniami zza końcowej linii kortu, to dziś nie była w stanie nadążyć za "pociskami" Rybakiny. A ta grała płasko, przyspieszała. I budowała sobie bezpieczną przewagę. Drugie przełamanie, na 5:2, załatwiło sprawę. Skończyło się na 6:1 i 6:2 - po godzinie i dwóch minutach.

Rozwiń

Rybakina w czwartej rundzie zagra z Jasmine Paolini lub Marketą Vondrousovą - będzie faworytką. A jeśli wygra w niedzielę, w ćwierćfinale zmierzy się z Sabalenką, którą rozbiła niedawno w Miami. O ile oczywiście Białorusinka najpierw pokona Leylah Fernandez, a później Elise Mertens lub Cristinę Bucsę. Wszystko wskazuje jednak na ćwierćfinał "wagi ciężkiej".

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press