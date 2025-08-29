Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom w meczu Rybakiny na Louis Armstrong Stadium. Mistrzyni US Open wyeliminowana

Andrzej Grupa

Na to spotkanie w trzeciej rundzie US Open kibice czekali w szczególności. Była mistrzyni tego turnieju Emma Raducanu wreszcie przełamała klątwę Flushing Meadows, przeszła dwie rundy. I trafiła na Jelenę Rybakinę, która w ostatnim czasie prezentowała się znakomicie, ale w Nowym Jorku nigdy nie dotarła do czwartej rundy. Można się było spodziewać zaciętego spotkania, ale do takiego nie doszło. W efekcie coraz bliżej jest do wielkiego hitu z udziałem Aryny Sabalenki, już na poziomie ćwierćfinału.

Jelena Rybakina pierwszy raz w karierze zagra w czwartej rundzie US Open
Jelena Rybakina pierwszy raz w karierze zagra w czwartej rundzie US OpenFrey/TPNGetty Images

Na początku 2022 roku w Sydney doszło do starcia Jeleny Rybakiny z Emmą Raducanu, na samym początku sezonu. Brytyjka była tuż po swoim największym osiągnięciu w karierze, czyli sensacyjnym wygraniu US Open, gdy od kwalifikacji do finału triumfowała w kolejnych 10 meczach i 20 setach. A Rybakina powoli już pukała do ścisłej czołówki, największe osiągnięcie, tytuł w Wimbledonie, miała przed sobą. Dokładnie - wygrała go pół roku później.

Obie zajmowały wtedy miejsce w drugiej dziesiątce rankingu, a Kazaszka wygrała w 55 minut 6:0, 6:1. Wtedy dzieliło je pięć pozycji rankingowych, dziś jest to 26, ale można było spodziewać się bardziej wyrównanego starcia.

Nic bardziej mylnego.

US Open. Jelena Rybakina kontra Emma Raducanu hitem przedpołudniowej sesji w Nowym Jorku. Ogromna przewaga rozstawionej zawodniczki

Raducanu w ostatnich tygodniach odżyła, w Nowym Jorku prezentowała się bardzo dobrze. Co oczywiste: Ena Shibahara czy Janice Tjen to nie są zawodniczki klasy Rybakiny, niemniej ogrywała je "lekko, łatwo i przyjemnie", jak to się czasami mówi. Obu oddała po trzy gemy, na korcie spędziła łącznie nieco ponad dwie godziny. Mecz z Kazaszką miał odpowiedzieć, czy jest w stanie równać do najlepszych, tak jak równała niedawno w Cincinnati do Aryny Sabalenki, przegrywając ostatecznie tie-breaka trzeciego seta.

Dwie tenisistki w dynamicznych pozach na korcie podczas meczu, każda w sportowym stroju, skupione na grze i gotowe do wykonania ruchu z rakietą.
Jelena Rybakina i Emma RaducanuEPA/JOHN G. MABANGLO/PAP & AL Bello/Getty ImagesPAP/Getty Images

Dziś jednak Kazaszka była nie do zatrzymania. W Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati dochodziła do półfinałów, mecze o finał w dwóch pierwszych turniejach powinna tam wygrać. Jedynie od Igi Świątek w Ohio była gorsza, zwłaszcza od końcówki pierwszego seta. Imponowała jednak serwisem i grą z głębi kortu, niewiele było charakterystycznych dla niej "zawieszeń", Sabalenkę ograła w 75 minut 6:1, 6:4.

I dokładnie tak samo grała z Raducanu.

Nie było tu dokładnej powtórki wyniku z Sydney, ale Brytyjka ani przez moment nie potrafiła przejąć kontroli nad tym spotkaniem. Nie miała takiej skuteczności serwisowej jak we wcześniejszych spotkaniach, a przecież w Cincinnati potrafiła tak zaskoczyć Sabalenkę. Tu Rybakina wpadła w trans, gdy trafiała pierwszym podaniem, nie było praktycznie gry. A to drugie miała na poziomie pierwszego rywalki.

    Raducanu została przełamana już w drugim gemie, za moment było 3:0. A później 5:1 po kolejnym przełamaniu i wreszcie 6:1 na koniec. Akurat przy jej wygrywającym serwisie zegar za Kazaszką przeskoczył z 26 minut na 27. Tak ekspresowo rozprawiła się z byłą mistrzynią tego turnieju.

    Tenisistka w czerwonym topie i ciemnej spódniczce stoi na korcie tenisowym podczas meczu, trzymając rakietę i opierając ręce na biodrach, w tle widoczna publiczność oraz baner turnieju US Open.
    Emma Raducanu, US Open 2025Clive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

    A drugi set okazał się niewiele dłuższy. Znów szybkie przełamanie Rybakiny na 2:0, a później próby walki ze strony Raducanu. O ile w starciach z gorszymi zawodniczkami Brytyjka uzyskiwała przewagę uderzeniami zza końcowej linii kortu, to dziś nie była w stanie nadążyć za "pociskami" Rybakiny. A ta grała płasko, przyspieszała. I budowała sobie bezpieczną przewagę. Drugie przełamanie, na 5:2, załatwiło sprawę. Skończyło się na 6:1 i 6:2 - po godzinie i dwóch minutach.

    Rybakina w czwartej rundzie zagra z Jasmine Paolini lub Marketą Vondrousovą - będzie faworytką. A jeśli wygra w niedzielę, w ćwierćfinale zmierzy się z Sabalenką, którą rozbiła niedawno w Miami. O ile oczywiście Białorusinka najpierw pokona Leylah Fernandez, a później Elise Mertens lub Cristinę Bucsę. Wszystko wskazuje jednak na ćwierćfinał "wagi ciężkiej".

    US Open (K)
    1/16 finału
    29.08.2025
    17:10
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Młoda kobieta w sportowym stroju tenisowym oraz białej czapce z daszkiem, na tle rozmytego stadionu, z neutralnym lub lekko zmęczonym wyrazem twarzy.
    Jelena RybakinaMinas PanagiotakisAFP
    Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press

