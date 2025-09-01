Podopieczna Wiktorowskiego pomogła Świątek. Koniec marzeń Gauff o drugim tytule US Open

Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową nie został wyznaczony do programu gier na Arthur Ashe Stadium - i trudno się temu jakoś specjalnie dziwić. Polka zapewne nie chciała grać w sesji wieczornej, "zadowoliła" się spotkaniem na Louis Armstrong Stadium. Amerykanie na głównej arenie mieli bowiem swój wielki hit - starcie dwóch mistrzyń tego turnieju. Gdyby spotkanie odbywało się dwa, trzy miesiące temu, wątpliwości nie byłoby żadnych. Zapewne na wygranej Coco Gauff nie dałoby się wiele zarobić.

Amerykanka wpadła jednak w kryzys, a Naomi Osaka powoli z niego wychodzi. I to w wielkim stylu, odkąd zaczęła pracować z Tomaszem Wiktorowskim. Finał w Montrealu, najlepszy występ w Nowym Jorku od tytułu pięć lat temu - takie są fakty. I to wcale nie Gauff była uważana za faworytkę w tym starciu.

A gdy one zaczynały swój mecz, Iga Świątek już swoją robotę załatwiła. W pięknym stylu pokonała Aleksandrową 6:3, 6:1. A to z kolei spowodowało, że w rankingu WTA "na żywo" awansowała na drugie miejsce, przed Gauff. I gdyby Amerykanka przegrała z Japonką, utrzymanie pozycji przez Polkę stałoby się już faktem.

US Open. Coco Gauff kontra Naomi Osaka w czwartej rundzie. Wielka nadzieja Amerykanów na tytuł w Nowym Jorku

Gdy Wiktorowski prowadził przez niemal trzy lata Igę Świątek, Polka rozegrała z Gauff 12 spotkań. Wygrała 10 z nich, miała sposób na młodszą rywalkę. Nawet wówczas, gdy Coco urosła już do roli wielkiej gwiazdy. Grała przez forhend Amerykanki, ta popełniała masę błędów. I starała się utrzymywać dobry serwis. Dokładnie taki plan miała też dziś Japonka.

Osaka grała od początku doskonale, zwłaszcza na serwisie. Pierwszy czy drugi - nie miało to znaczenia, szybko uzyskiwała inicjatywę. A nawet gdy dochodziło do dłuższych wymian, Japonka i tak je wygrywała.

W czterech swoich gemach pozwoliła 21-latce wygrać zaledwie dwa punkty, Coco była kompletnie bezradna. A że Amerykanka już na samym początku została przełamana, to i całego seta po 31 minutach przegrała 3:6. Zresztą po drugim breaku Osaki oraz podwójnym błędzie serwisowym Gauff na sam koniec

Coco Gauff na Arthur Ashe Stadium Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Gauff miała już w tym turnieju trudne momenty, przegrała seta z Ajlą Tomljanovic, w starciu z Donną Vekić się popłakała. Ale jakoś przepychała te mecze, bo rywalki w końcu też dopadały kłopoty.

Osaka zaś ich nie miała, a tu przecież jej serwis był absolutnie kluczowy. Często się uśmiechała, nawet wówczas, gdy przegrywała jakieś akcje.

Kamery raz po raz pokazywały też Wiktorowskiego, bardzo spokojnego i chyba pewnego sukcesu swojej podopiecznej. A już szczególnie w chwili, gdy w szóstym gemie Coco znów została przełamana, na 2:4. Po swoich błędach, które wcale nie wynikały z nacisku rywalki. I ta strata gema okazała się znów kluczowa, drugą partię też wygrała 6:2.

Naomi Osaka Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Pomogła Świątek, Polka na pewno będzie druga w rankingu WTA po US Open. Ale też pokazała sobie, że znów stać ją na wielkie granie. Pierwszy raz od Australian Open 2021 jest w ćwierćfinale Wielkiego Szlema, a gdy dochodziła w przeszłości do tej fazy, zawsze... wygrywała tytuł.

Teraz może w tym przeszkodzić jej Świątek - i ich starcie jest bardzo blisko. Obie muszą wygrać jeszcze tylko po jednym spotkaniu, by zagrać ze sobą o finał US Open.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka MATTHEW STOCKMAN/AL BELLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Coco Gauff OSCAR J BARROSO AFP

