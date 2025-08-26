Pasjonujący mecz na Arthur Ashe Stadium, Polka w samym centrum wydarzeń. Williams pokonana

W połowie lipca tenisowy świat obiegła informacja, że Venus Williams ponownie zamelduje się w zawodowych rozgrywkach. 45-letnia Amerykanka przyjęła dziką kartę do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Mimo 16-miesięcznej przerwy i upływającego wieku, reprezentantka Stanów Zjednoczonych pokazała, że wciąż stać ją na nawiązanie walki z tenisistkami z szerokiej czołówki kobiecego rankingu. Przekonała się o tym Peyton Stearns. Młoda zawodniczka z USA nie podołała wyzwaniu i uległa wielkiej mistrzyni w dwóch setach. Venus zatrzymała dopiero Magdalena Fręch. Później Williams pokazała się podczas imprezy rangi "1000" w Cincinnati, ale tam przegrała na starcie z Jessicą Bouzas Maneiro.

Kolejnym występem 45-latki miał być wielkoszlemowy US Open. Najpierw wzięła udział w turnieju miksta, a następnie przystąpiła do walki w singlu. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie okazała się Karolina Muchova. Czeszka, plasująca się na 13. miejscu w rankingu, ma dobre wspomnienia z ostatnich dwóch edycji nowojorskich zmagań. Docierała w nich do półfinału. Posiadała zatem pewną presję związaną z bronieniem punktów za osiągnięcie sprzed 12 miesięcy, kiedy to walczyła o awans do decydującego starcia z Jessicą Pegulą. Na dodatek można się było zastanawiać, jak tenisistka z Ołomuńca poradzi sobie z otoczką, jaką wytworzyła się na Arthur Ashe Stadium. Podczas meczu, który z trybun śledziło ponad 20 tysięcy osób, w roli pani sędzi wystąpiła Polka - Kataryna Radwan-Cho.

US Open: Venus Williams kontra Karolina Muchova w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Muchovej. Na "dzień dobry" wywalczyła przełamanie do 15, potem utrzymała swoje podanie. W trakcie trzeciego rozdania Czeszka miała trzy okazje z rzędu na 3:0. Nie udało się jednak wykorzystać żadnej z nich i doszło do zwrotu akcji. Williams weszła w uderzenie i zaczęła coraz więcej trafiać. Karolina znalazła się w tarapatach. W pewnym momencie Venus miała nawet break pointa na 4:2. Tenisistka z Ołomuńca przerwała jednak napór Amerykanki i w końcówce sytuacja układała się już po myśli półfinalistki US Open sprzed roku. 29-latka zgarnęła w sumie cztery "oczka" z rzędu. Nawet podczas dziewiątego rozdania, w którym reprezentantka USA posiadała trzy szanse na czwartego gema, doszło do kolejnego przełamania. Muchova zamieniła drugiego setbola w triumf w premierowej odsłonie 6:3.

Druga część pojedynku przyniosła zwrot akcji. Karolina dała się zaskoczyć na starcie i została przełamana. Po zmianie stron Czeszka próbowała natychmiast odpowiedzieć, ale Williams wróciła ze stanu 0-30 i zrobiło się 2:0 dla Venus. Amerykanka poprawiła jakość serwisu w tej partii i przez to potrafiła utrzymywać przewagę. W siódmym gemie jeszcze raz dobrała się do podania przeciwniczki i przy stanie 5:2 zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych mogła zamykać seta. Pojawił się break point dla Muchovej, ale został on zlikwidowany. Po trzeciej szanse 45-latka wynikiem 6:2 wprowadziła nas do decydującej odsłony potyczki.

W niej reprezentantka naszych południowych sąsiadów odzyskała kontrolę nad wydarzeniami. Zaczęła od utrzymanego podania, a później wykorzystała niedyspozycję serwisową Williams. Szybko zrobiło się 3:0 z perspektywy Czeszki. Po zmianie stron Venus próbowała gonić, doprowadziła do stanu równowagi w piątym gemie. Karolina przypilnowała jednak sytuacji i potem sama zadała ostateczny cios. Kolejne przełamanie sprawiło, że przy stanie 5:1 Muchova mogła zamykać pojedynek. I tak też uczyniła, nie tracąc punktu. Ostatecznie 29-latka pokonała wielką mistrzynię 6:3, 2:6, 6:1 i zameldowała się w drugiej rundzie US Open, gdzie zagra z Soraną Cirsteą lub Solaną Sierrą. Podczas pomeczowej rozmowy Karolina przyznała, że momentami czuła się mocno zestresowana

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

