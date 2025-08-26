Casper Ruud wspólnie z Igą Świątek świetnie zaprezentowali się podczas turnieju miksta na US Open 2025. Norweg i Polka dotarli do wielkiego finału, w którym musieli uznać wyższość pary Sara Errani - Andrea Vavassori. Włoski duet to specjaliści od gry mieszanej, którzy obronili tytuł wywalczony przed rokiem.

Ruud krytykuje kibiców z Nowego Jorku. "Nie jest to mój ulubiony zapach"

Ruud ma już za sobą także mecz 1. rundy turnieju singlowego. Rozstawiony z numerem "12" zawodnik pokonał Sebastiana Ofnera 6:1, 6:2, 7:6 (5) i pewnie awansował do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Belgiem Raphaelem Collignonem. Teraz o Norwegu zrobiło się głośno ze względu na wywiad, którego udzielił "Danmarks Radio". 26-latek skrytykował nowojorski turniej za to, że na trybunach wszędzie czuć zapach marihuany.

Dla mnie to najgorsza rzecz w Nowym Jorku. Ten zapach jest wszędzie, nawet tu, na kortach. Musimy się z tym pogodzić, ale to nie jest mój ulubiony zapach

Ruud kontynuował swoją wypowiedź w bojowym tonie. - To dość irytujące, kiedy gram, jestem zmęczony, a kilka metrów dalej ktoś pali marihuanę. Nie możemy nic z tym zrobić, dopóki prawo nie zostanie zmienione, ale mam poważne wątpliwości, że to się stanie.

Palenie marihuany jest legalne w Nowym Jorku od 2021 roku. W przeszłości na wszechobecny zapach skarżyli się także inni tenisiści. Mówiła o tym w 2023 roku m.in. Maria Sakkari, a rok wcześniej w mocnych słowach na ten temat wypowiedział się Nick Kyrgios. - Ludzie nie wiedzą, że jestem astmatykiem. Kiedy biegam po korcie, dym przeszkadza mi w oddychaniu. Marihuana nie jest czymś, co chciałby wdychać między wymianami - powiedział Australijczyk.

Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY / AFP AFP

Casper Ruud przegrał w Laver Cup z Francisco Cerúndolo ANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Iga Świątek i Casper Ruud Elsa AFP

