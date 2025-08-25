Partner merytoryczny: Eleven Sports

Paolini z 3-0 na 3-4. Zaskakujący rozwój wydarzeń na US Open. 160 lokat różnicy w rankingu

Już pierwszego dnia głównych zmagań w singlu podczas tegorocznego US Open zobaczyliśmy w akcji finalistkę turnieju WTA 1000 w Cincinnati - Jasmine Paolini. Włoszka, plasująca się aktualnie na 8. miejscu w rankingu, walczyła o awans do drugiej rundy z będącą o 160 lokat niżej reprezentantką Australii - Destanee Aiavą. Po pierwszym, łatwo wygranym secie przez tenisistkę z Italii, w drugim dostaliśmy sporo emocji. Wszystko rozstrzygnął dopiero tie-break, w którym nie brakowało zwrotów akcji.

Jasmine Paolini rywalizowała z Destanee Aiavą w pierwszej rundzie US Open
Jasmine Paolini rywalizowała z Destanee Aiavą w pierwszej rundzie US OpenELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Do momentu rozpoczęcia turnieju WTA 1000 w Cincinnati, Jasmine Paolini nie miała powodów do optymizmu pod kątem swojej formy. Włoszka sensacyjnie uległa Aoi Ito w drugiej rundzie tysięcznika w Montrealu, a wcześniej w tej samej fazie zmagań odpadła z Wimbledonu, po starciu z Kamillą Rachimową. Tenisistka z Italii zbudowała większą pewność siebie podczas rozgrywek w stanie Ohio. Pokonała tam m.in. Coco Gauff i zameldowała się w finale. Mimo przegranej w decydującym starciu, pokazała się z dobrej strony w potyczce z Igą Świątek.

    Ósma zawodniczka rankingu liczyła także na dobry występ podczas US Open. W nowojorskiej imprezie została rozstawiona z "7". W premierowej rundzie trafiła na kwalifikantkę. Okazała się nią Destanee Aiava, czyli reprezentantka Australii, notowana obecnie na 168. pozycji w kobiecym zestawieniu. Tenisistka z Antypodów niespodziewanie pokonała w decydującej fazie kwalifikacji Ellę Seidel po super tie-breaku w trzecim secie. W meczu z Paolini jej szanse na zwycięstwo były jeszcze mniejsze. Mimo to 25-latka postawiła się faworytce, przede wszystkim w drugiej partii.

      US Open: Jasmine Paolini kontra Destanne Aiava w pierwszej rundzie

      Pojedynek rozpoczął się od serwisu Paolini. Włoszka już na "dzień dobry" dała się przełamać, mimo że jako pierwsza miała okazję na zamknięcie gema. Po zmianie stron Aiava prowadziła 30-15, ale nie zdołała utrzymać przewagi. Pojawiły się break pointy powrotne dla Jasmine. Po drugim z nich Włoszka wyrównała na 1:1. W następnych minutach problemy po stronie Destanee narastały. W trakcie czwartego rozdania obroniła jeszcze dwie piłki na 3:1, ale kilka minut później doszło już do przykrego zdarzenia z jej perspektywy. Chociaż miała 40-15 przy własnym podaniu i w sumie aż trzy okazje na remis, ostatecznie została przełamana. Podobnie ułożył się także ósmy gem. Tak Australijka posiadała dwie piłki na trzecie "oczko". Także i tym razem doszło do breaka, który oznaczał triumf 8. rakiety świata 6:2 w premierowej odsłonie.

        Druga część rywalizacji rozpoczęła się od serwisu Paolini. To znów Aiava jako pierwsza dobrała się do podania przeciwniczki. Nastąpiło to w trakcie trzeciego rozdania. Po zmianie stron zobaczyliśmy natychmiastową odpowiedź Jasmine. Tym razem Destanee nie pozwoliła Włoszce na ucieczkę, dzielnie dotrzymywała kroku znacznie wyżej klasyfikowanej przeciwniczce. Do końca seta nie doszło już do żadnego przełamania, mimo że pachniało nim zwłaszcza w dwunastym gemie. Wówczas tenisistka z Italii prowadziła 30-0 przy podaniu Australijki, a zatem była dwie piłki od triumfu. Później 168. zawodniczka rankingu wygrała jednak cztery akcje z rzędu.

        Ostatecznie o losach drugiej odsłony decydował tie-break. Rozgrywka miała dość szalony przebieg. Zaczęło się doskonale z perspektywy Paolini. Finalistka z Cincinnati szybko objęła prowadzenie 3-0, na dodatek z podwójnym mini-breakiem. Straty zostały jednak natychmiast zniwelowane przez Aiavę. Przy zmianie stron mieliśmy remis. Tuż po niej Destanee dorzuciła czwarty punkt z rzędu na swoje konto, pachniało powoli niespodzianką. W kluczowym momencie Jasmine zdołała opanować sytuację. Włoszka odpowiedziała w taki sam sposób, jak przeciwniczka. 29-latka też zanotowała świetną serię. Ze stanu 3-4 w tie-breaku wyszła na 7-4 i finalnie triumfowała w całym meczu 6:2, 7:6(4). O awans do trzeciej rundy US Open zagra z Ivą Jović lub Alaksandrą Sasnowicz.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

