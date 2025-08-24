Partner merytoryczny: Eleven Sports

Owacje na wejściu, a koniec już po 62 minutach. Mistrzyni French Open za burtą

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W 2021 roku Emma Raducanu sensacyjnie wygrała US Open, choć musiała wtedy przebijać się przez kwalifikacje. I choć w trzech kolejnych edycjach przegrywała pierwsze spotkania, kibice w Nowym Jorku o niej nie zapomnieli. Na Louis Armstrong Stadium przywitali ją brawami, a później cieszyli się, gdy... gema wygrała rywalka. Raducanu gromiła bowiem Enę Shibaharę już 5:0. Całe spotkanie zakończyło się już po 62 minutach.

Emma Raducanu
Emma RaducanuMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

Tytuł dla Emmy Raducanu w 2021 roku był chyba najbardziej sensacyjnym w XXI wieku w Wielkim Szlemie, Brytyjka zdecydowanie przebiła osiągnięcie Igi Świątek z Paryża z 2020 roku. Ona bowiem w Nowym Jorku zaczynała zmagania jako 150. zawodniczka świata, musiała przebijać się przez kwalifikacje. A wygrała 10 spotkań, 20 setów, nie przegrała żadnego.

I aż trudno uwierzyć, ale później... nie wygrała już tu żadnego meczu, na Flushing Meadows. I żadnego zawodowego turnieju na najwyższym poziomie WTA, tamto US Open pozostaje jedynym.

Być może to się jednak zmieni i młoda wciąż, bo przecież zaledwie 22-letnia tenisistka, zacznie cieszyć swoją grą. Są już w ostatnim czasie pierwsze efekty, Emma dotarła do półfinału turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, w Cincinnati była bardzo blisko pokonania Aryny Sabalenki. A teraz wreszcie przerwała swoją złą serię występów w US Open.

    US Open. Emma Raducanu kontra Ena Shibahara na Louis Armstrong Stadium. Na inaugurację zmagań w 2025 roku

    Rywalką Raducanu w pierwszej rundzie była urodzona w Kalifornii, a reprezentująca już od kilku lat Japonię Ena Shibahara. Zawodniczka, którą tenisowi fani kojarzą zapewne jako świetną deblistkę, bo przecież w tej właśnie specjalności całkiem niedawno była czwarta w światowym rankingu.

    Ma też spore sukcesy w Wielkim Szlemie, włącznie z mistrzostwem Rolanda Garrosa w mikście trzy lata temu. Ale i w deblu radziła sobie wyśmienicie - grała już w finale Australian Open, w półfinale Wimbledonu.

    Tenisistka w granatowym stroju sportowym uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu, z intensywnym skupieniem na twarzy i logo sponsora widocznym w tle.
    Ena ShibaharaClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

    W singlu jest jednak gorzej, ale odkąd awansowała do TOP 200, próbuje swoich sił w kwalifikacjach Wielkich Szlemów. W Nowym Jorku je przeszła, pokonała Varvarę Grachevą, niedawną ćwierćfinalistkę z Cincinnati. I wpadła prosto na Raducanu, która... pozbawiła ją jakichkolwiek złudzeń.

    Emma od początku tego spotkania dominowała, świetnie serwowała, raziła precyzyjnymi uderzeniami z głębi kortu. Kibice przywitali Brytyjkę bardzo serdecznie, ale później cieszyli się po punktach Japonki. Chcieli dłuższego pojedynku, a zapowiadało się na pogrom. Aż wreszcie przy stanie 0:5 doczekali się gema dla Shibahary.

    Tenisistka ubrana w czerwoną koszulkę i bordową spódniczkę odbija piłkę podczas meczu na tle napisu US Open.
    Emma Raducanu, US Open 2025Clive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

    Gdy w kolejnym było 30-30, jakiś żart w kierunku Raducanu rzucił jej nowy trener Francis Roig. Była mistrzyni US Open się uśmiechnęła, a za moment wygrała dwa punkty. Ten drugi po świetnym dobiegnięciu do siatki, gdy piłka zahaczyła o taśmę i spadła na jej stronę. Po 27 minutach było więc 6:1, obie miały po pięć winnerów. Różnica polegała na tym, że Japonce zapisano 17 niewymuszonych błędów, a Brytyjce - cztery.

    Różnica umiejętności była spora, w tym meczu nie mogło dojść do niespodzianki. Mimo że Shibahara zaczęła grać trochę odważniej, aktywniej, "rozluźniła" rękę. Przy stanie 0:4 wygrała gema, miała break pointa na 2:4. Nie wykorzystała go, a wkrótce już był koniec meczu. Raducanu wygrała 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy.

    W niej zaś zmierzy się albo z półfinalistką z Cincinnati Weroniką Kudiermietową, albo z rewelacyjną Janice Tjen z Indonezji, która w kwalifikacjach ograła naszą Maję Chwalińską.

