Marzenia Jeleny Ostapenko o trofeum wielkoszlemowym zostały przerwane na etapie drugiej rundy US Open, kiedy to Łotyszka musiała uznać wyższość Taylor Townsend. Amerykanka wygrała 7:5, 6:1 i choć po zakończeniu spotkania obie zawodniczki uścisnęły sobie dłonie przy siatce, już chwilę później rozpoczęła się głośna wymiana zdań. Jak ujawniła Amerykanka w pomeczowym wywiadzie na korcie, Ostapenko miała zarzucić jej brak klasy i wykształcenia, a także powiedzieć, że "zobaczy, co się stanie, gdy wyjedzie poza Stany Zjednoczone". Słowa te wywołały natychmiastową falę komentarzy i spekulacji.

Jelena Ostapenko również przedstawiła swoją wersję zdarzeń. W relacji opublikowanej na Instagramie zaznaczyła, że to zachowanie rywalki na korcie - konkretnie brak przeprosin po zagraniu od siatki - było powodem jej reakcji. "W tenisie obowiązują pewne zasady, których przestrzega większość zawodników. To, że gra w swojej ojczyźnie, nie oznacza, że może robić, co chce" - napisała Łotyszka. Odniosła się także do oskarżeń o rasizm, stanowczo zaprzeczając, jakoby jej wypowiedzi miały taki wydźwięk. "Szanuję wszystkie narody świata" - oznajmiła.

W sobotę Ostapenko spróbowała załagodzić sytuację, publikując kolejne oświadczenie. Przeprosiła za sposób, w jaki wyraziła swoje emocje, tłumacząc, że niektóre słowa mogły zostać źle zrozumiane. "Angielski nie jest moim ojczystym językiem. Kiedy mówiłam o edukacji, miałam na myśli etykietę tenisową, ale rozumiem, że użyte przeze mnie wyrażenia mogły urazić wiele osób" - napisała.

Venus Williams chwali Taylor Townsend po aferze z Jeleną Ostapenko

Do całej sytuacji odniosła się również Venus Williams, zapytana przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej po sobotnim meczu deblowym, który legenda u boku Leylah Fernandez pokonała duet Eri Hozumi - Ulrikke Eikeri. Doświadczona tenisistka pochwaliła Taylor Townsend za jej postawę i fakt, że ta nie dała się przez Ostapenko sprowokować.

"Było mnóstwo dramatu. Uważam, że Taylor poradziła sobie z tym wspaniale, naprawdę. Myślę, że jako matka dała radę z tym - jej syn ją obserwuje. Zachowała się z klasą w sytuacji, która nie była zbyt elegancka. Po prostu poszła dalej i znów wygrała. Radzi sobie z tym wspaniale. Wspieram ją, jest wspaniałą osobą, wspaniałą matką" - podsumowała Williams.

