Osaka zakończyła US Open, wielki bój Japonki. Potem powiedziała to o Wiktorowskim

Naomi Osaka ma za sobą naprawdę dobry czas na światowych kortach - reprezentantka Japonii nie tak dawno błysnęła formą podczas zawodów w Montrealu, w których poniosła porażkę dopiero w wielkim finale, wygranym sensacyjnie przez Kanadyjkę Victorię Mboko.

Później zaś 27-latka podeszła do ostatniej odsłony Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie - US Open - i tu również przez dłuższy czas była nie do zatrzymania, eliminując kolejno Minnen, Baptiste, Kasatkinę, Gauff i Muchovą.

Dopiero w półfinale lepsza od Osaki okazała się Amanda Anisimova, notabene wcześniejsza pogromczyni Igi Świątek - wczesnym porankiem 5 września (czasu polskiego) Amerykanka po zaciętej rywalizacji wygrała 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Osaka mówiła o Wiktorowskim po zakończeniu gry na US Open. "Wszystko to proces"

Wszystko to stało się na oczach Tomasza Wiktorowskiego - nowego szkoleniowca Japonki, który jeszcze do nie tak dawna współpracował ze wspominaną już wcześniej Świątek. Na pomeczowej konferencji prasowej tenisistka odniosła się m.in. właśnie do postaci trenera.

W pewnej chwili sportsmenka została zagadnięta o fakt, że jej sezon "złapał balans" - i od złych wyników przeszła do jak najlepszych. "Myślę, że wszystko jest procesem. Oczywiście, to dopiero mój drugi turniej z Tomaszem. Muszę to wziąć pod uwagę" - odpowiedziała od razu. Jej słowa cytował m.in. Andres Tomas Rico z "Punto de Break".

"Muszę zrozumieć, jaki jest mój poziom, co udało mi się osiągnąć w zeszłym roku i patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, czuję, że w tym roku poszło mi bardzo dobrze. Lubię rozwijać się z sezonu na sezon" - stwierdziła.

"Jeszcze przed tym turniejem przekroczyłam swoje oczekiwania. Mój najgorszy rok mógłby być najlepszym dla kogoś innego, patrząc pod innym kątem. Muszę po prostu znaleźć sposoby, żeby oszukać swój umysł i mieć pozytywne nastawienie" - skwitowała.

Sabalenka kontra Anisimova. Czas na finał US Open 2025

Rywalizacja w singlu pań na US Open 2025 dobiegnie końca w sobotę 6 września - w wielkim finale przedstawicielka gospodarzy Anisimova zagra z obrończynią tytułu z ubiegłego roku, Aryną Sabalenką. Szykuje się więc arcyciekawy pojedynek.

Naomi Osaka Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik AFP