Osaka zachwyciła stylizacją, ale co się stało potem. "Nazywa się Billie Jean Bling"
Imprezy wielkoszlemowe od lat kojarzą się nie tylko z walką o prestiżowe trofea, ale także ze stylizacjami tenisistów i tenisistek rodem z wybiegu. Niegdyś świat zachwycał się nad nietuzinkowymi kreacjami Marii Szarapowej i sióstr Williams, dziś regularnie na kortach wielkoszlemowych show kradną m.in. Coco Gauff i Naomi Osaka. Japonka podczas tegorocznego US Open poszła jednak o krok dalej i oprócz oryginalnej stylizacji zaprezentowała fanom... swoją maskotkę "Labubu". Nadała jej nawet wyjątkowe imię.
W minioną niedzielę oficjalnie rozpoczął się ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie - US Open. Jeśli chodzi o grę pojedynczą kobiet, wśród faworytek wymieniane są Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Iga Świątek, a więc triumfatorki trzech ostatnich edycji nowojorskiej imprezy. Tenis jednak nie raz już udowadniał, jak nieprzewidywalną dyscypliną potrafi być. Przekonaliśmy się o tym m.in. kilka miesięcy temu podczas Wimbledonu, kiedy to w finale o końcowe trofeum z Igą Świątek walczyła niezbyt doświadczona Amanda Anisimova. Kto wie, może i w trakcie US Open doczekamy się sensacji?
Niespodzianką raczej nie byłaby sytuacja, gdyby do finału awansowała Naomi Osaka. Japonka w przeszłości w Nowym Jorku wygrywała dwukrotnie, a na swoim koncie ma łącznie cztery wielkoszlemowe tytuły. Była liderka światowego rankingu imprezy wielkoszlemowe traktuje nawet poważniej niż igrzyska olimpijskie - dlatego też na turnieje tej rangi bardzo często przygotowuje specjalne stylizacje. Nie inaczej było tym razem.
Naomi Osaka w wyjątkowej kreacji na US Open. Wystylizowała nawet swoją "Labubu"
Naomi Osaka uwagę kibiców i dziennikarzy przyciągnęła już w meczu pierwszej rundy, na który przybyła... ubrana cała na czerwono. Japonka nie ograniczyła się jednak jedynie do czerwonej sukienki tenisowej, butów i kurtki. Jej fryzura ozdobiona była bowiem czerwonymi różami wysadzanymi czerwonymi kryształkami, podobnie ozdobione były słuchawki tenisistki.
Po meczu z Greet Minnen, który Osaka wygrała 6:3, 6:4, triumfatorka meczu udzieliła pomeczowego wywiadu, podczas którego musiała pochwalić się swoim nowym nabytkiem. Jak się okazało, japońska gwiazda zaopatrzyła się w słynną laleczkę Labubu, która dopasowana była do stylizacji właścicielki - ozdobiona była bowiem czerwonymi kryształkami. "Oto moja Labubu. Ma na imię Billie Jean Bling. Nie Billie Jean King - Billie Jean Bling" - ogłosiła z dumą dwukrotna mistrzyni US Open.
Naomi Osaka nie jest jedyną zawodniczką, która pokazuje swoją miłość do mody na korcie. Przed laty nietuzinkowymi stylizacjami zachwycały m.in. Maria Szarapowa oraz siostry Serena i Venus Williams. Dziś modowe "statements" regularnie serwują nam m.in. Naomi Osaka, Coco Gauff i Jessica Pegula.