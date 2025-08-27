W minioną niedzielę oficjalnie rozpoczął się ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie - US Open. Jeśli chodzi o grę pojedynczą kobiet, wśród faworytek wymieniane są Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Iga Świątek, a więc triumfatorki trzech ostatnich edycji nowojorskiej imprezy. Tenis jednak nie raz już udowadniał, jak nieprzewidywalną dyscypliną potrafi być. Przekonaliśmy się o tym m.in. kilka miesięcy temu podczas Wimbledonu, kiedy to w finale o końcowe trofeum z Igą Świątek walczyła niezbyt doświadczona Amanda Anisimova. Kto wie, może i w trakcie US Open doczekamy się sensacji?

Niespodzianką raczej nie byłaby sytuacja, gdyby do finału awansowała Naomi Osaka. Japonka w przeszłości w Nowym Jorku wygrywała dwukrotnie, a na swoim koncie ma łącznie cztery wielkoszlemowe tytuły. Była liderka światowego rankingu imprezy wielkoszlemowe traktuje nawet poważniej niż igrzyska olimpijskie - dlatego też na turnieje tej rangi bardzo często przygotowuje specjalne stylizacje. Nie inaczej było tym razem.

Nowa fryzura Alcaraza zaskoczyła Osakę. ‘Myślałam o Beckhamie AP © 2025 Associated Press

Naomi Osaka w wyjątkowej kreacji na US Open. Wystylizowała nawet swoją "Labubu"

Naomi Osaka uwagę kibiców i dziennikarzy przyciągnęła już w meczu pierwszej rundy, na który przybyła... ubrana cała na czerwono. Japonka nie ograniczyła się jednak jedynie do czerwonej sukienki tenisowej, butów i kurtki. Jej fryzura ozdobiona była bowiem czerwonymi różami wysadzanymi czerwonymi kryształkami, podobnie ozdobione były słuchawki tenisistki.

Rozwiń

Po meczu z Greet Minnen, który Osaka wygrała 6:3, 6:4, triumfatorka meczu udzieliła pomeczowego wywiadu, podczas którego musiała pochwalić się swoim nowym nabytkiem. Jak się okazało, japońska gwiazda zaopatrzyła się w słynną laleczkę Labubu, która dopasowana była do stylizacji właścicielki - ozdobiona była bowiem czerwonymi kryształkami. "Oto moja Labubu. Ma na imię Billie Jean Bling. Nie Billie Jean King - Billie Jean Bling" - ogłosiła z dumą dwukrotna mistrzyni US Open.

Rozwiń

Naomi Osaka nie jest jedyną zawodniczką, która pokazuje swoją miłość do mody na korcie. Przed laty nietuzinkowymi stylizacjami zachwycały m.in. Maria Szarapowa oraz siostry Serena i Venus Williams. Dziś modowe "statements" regularnie serwują nam m.in. Naomi Osaka, Coco Gauff i Jessica Pegula.

Naomi Osaka, US Open 2025 MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Naomi Osaka, US Open 2025 Susan Mullane/ISI Photos Getty Images

Naomi Osaka, US Open 2025 Robert Prange Getty Images