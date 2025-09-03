Osaka mówi wprost ws. Wiktorowskiego. "Straszny". A potem takie słowa

Naomi Osaka w lipcu 2023 roku urodziła córkę. Japonka na pewien czas odeszła więc od tenisa, aby zająć się całkowicie początkowym wychowaniem swojej pociechy. W związku z tym w 2023 roku była liderka rankingu WTA, ominęła wszystkie turnieje rangi Wielkiego Szlema. Do gry na najwyższym poziomie wróciła dopiero podczas Australian Open 2024, ale tam odpadła już w pierwszej rundzie.

W trzech kolejnych turniejach tej rangi nie udało się przebrnąć drugiej rundy, ale stoczyła wielki bój z Igą Świątek na Roland Garros. Polka wygrała i ostatecznie zwyciężyła w całym turnieju. Ten sezon układał się już nieco lepiej, ale wciąż nie tak dobrze, jakby tego oczekiwała Osaka. Po Wimbledonie 27-latka zdecydowała się na niespodziewany ruch w swojej karierze.

Osaka pod wrażeniem Wiktorowskiego. "Pluszowy miś"

Japonka odezwała się bowiem do Tomasza Wiktorowskiego i zaprosiła go na testy podczas turnieju WTA 1000 w Kanadzie. Dotarła tam do finału, w którym musiała uznać wyższość rywalki. Wiktorowski zdecydowanie zdał egzamin i przyjechał z Japonką na US Open, gdzie siedzi w jej boksie, a Osaka odnosi w Nowym Jorku znakomite rezultaty. W czwartej rundzie rozbiła Coco Gauff, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

W meczu o półfinał zagra z Karoliną Muchovą, a na konferencji prasowej po spotkaniu z Gauff padło wiele pięknych słów w kierunku Wiktorowskiego. Osaka przyznała, że kompletnie zmieniła o Polaku zdanie. Japonka stwierdziła bowiem, że na początku uważała byłego trenera Igi Świątek za "strasznego", gdy ten się nie uśmiechał. Teraz jednak ma o nim zupełnie inne zdanie.

- Kiedy się uśmiecha, naprawdę jest jak pluszowy miś. Czuję, że tworzy dla mnie bezpieczną przestrzeń, w której mogę wyrażać siebie i swój tenis. Myślę, że kiedy szukałam nowego trenera, to po prostu zależało mi na kimś z dużą wiedzą. Nie lubię podważać, czy ktoś naprawdę wie, o czym mówi - powiedziała Osaka, nazywając Wiktorowskiego "pluszowym misiem". Wystarczy napisać, że to właśnie pod wodzą Polaka Osaka osiągnęła pierwszy ćwierćfinał Wielkiego Szlema od 2021 roku.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Wiktorowski trenuje obecnie Naomi Osakę MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / screen z Eurosportu AFP

WTA ogłosiło Tomasza Wiktorowskiego trenerem roku 2023, przestał być szkoleniowcem Igi Świątek kilka miesięcy później. To samo spotkało teraz Renzo Furlana MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP & STEVE CHRISTO/AFP AFP

Tomasz Wiktorowski, jako trener Igi Świątek, nie mógł cieszyć się ze zwycięstwa nad Jeleną Ostapenko. A ledwie został szkoleniowcem Naomi Osaki, już się to udało Waleed Zein/Anadolu via AFP & Matthew Stockman/Getty Images via AFP AFP