Niespodziewane wycofanie Djokovicia, a teraz to. Bez wahania wskazał kobietę

Novak Djoković w swojej karierze zdaje się mieć już tylko jeden cel. Tym jest oczywiście zwycięstwo w Wielkim Szlemie, co sprawiłoby, że miałby w swojej gablocie już dwadzieścia pięć takich tytułów, a więc o jeden więcej niż Margaret Court, z którą aktualnie dzierży rekord w tej kwestii. Zarówno Serb, jak i Australijka mają na swoim koncie po 24 najważniejsze tenisowe triumfy.

Jeszcze do poprzedniego sezonu drugą wielką motywacją dla Novaka było zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich, ale udało mu się to osiągnąć po epickim finale z Carlosem Alcarazem. Od tego momentu 38-latek nie wygrał żadnego z tych najważniejszych turniejów (ATP Finals, Wielkie Szlemy oraz ATP Masters 1000), a w jego karierze doszło do nieoczekiwanych zmian.

Seles w sztabie Djokovicia? To możliwe

W sezon 2025 wszedł bowiem z Andym Murray'em jako trenerem, ale współpraca nie była zbyt owocna, więc szybko się skończyła. Sam rok 2025 w wykonaniu "Nole" trudno ocenić jednoznacznie. W turniejach niższej rangi zwykle wcześnie kończył bowiem swój udział, a w trzech dotychczas rozegranych Wielkich Szlemach docierał do półfinałów. Przed US Open nie zagrał w żadnym turnieju, bo niespodziewanie wycofał się z rywalizacji w imprezie rangi ATP 1000 w Cincinnati.

Tak naprawdę trudno w tym momencie powiedzieć, ile jeszcze potrwa kariera Novaka. Serb został ostatnio zapytany przez dziennikarzy o to, czy w tym ostatnim etapie przygody z tenisem jego trenerką mogłaby być kobieta. - Mógłbym to zrobić tylko z Moniką Seles. Jest moją okazjonalną mentorką, utrzymujemy kontakt od wielu lat. Kiedy miałem kontuzje i dyskwalifikacje, zawsze się ze mną kontaktowała i udzielała mi wsparcia - powiedział cytowany przez "nova.rs.".

W dalszej części rozmowy Novak poniekąd jeszcze rozgrzał spekulacje. - To bardziej kwestia emocjonalna niż coś, co miałoby dla mnie tak duże znaczenie. To coś, co wiele dla mnie znaczy. Myślę, że jasne jest, o kogo chodzi, ale daj spokój, nie powiem nazwiska na głos, żeby nie zrobić tego za wcześnie, o ile w ogóle do tego dojdzie. Mieliśmy ciekawe rozmowy - powiedział bowiem i choć nazwisko Seles nie padło, to jasne jest, że chodziło dziewięciokrotną mistrzynię Wielkich Szlemów. Być może w najbliższym czasie dostaniemy jakieś ogłoszenie w tej kwestii, jak na razie Novak skupia się na występie w US Open.

