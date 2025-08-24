Jeszcze kilka dni temu kibice Weroniki Kudiermietowej nawet w najczarniejszych snach nie spodziewali się, że będzie ona miała aż tak trudną przeprawę w pierwszej rundzie US Open. Rosjanka w Cincinnati zagrała zdecydowanie najlepszy turniej w obecnie trwającym sezonie. Niewiele brakowało do tego, by to ona pojedynkowała się z Igą Świątek o trofeum. W półfinale po trzech setach lepsza okazała się Jasmine Paolini.

Starsza z sióstr Kudiermietowych w dobrym humorze wybrała się więc do Nowego Jorku. Teoretycznie sprzyjało jej szczęście, ponieważ trafiła na notowaną 121 miejsc niżej Janice Tjen. Indonezyjka udział w turnieju zapewniła sobie dopiero po udanych kwalifikacjach, przez co miała w nogach aż trzy pojedynki. Teoria nie zawsze jednak idzie w parze z praktyką. Skazywana na pożarcie sportsmenka postawiła dzisiaj faworytce solidny opór. Co ciekawe, każdy z setów kończył się wynikiem 6:4. Pierwszą partię sensacyjnie wygrała Azjatka.

Weronika Kudiermietowa już nie gra na US Open. Niedawno świętowała sukces w Cincinnati

W drugiej doszło do przebudzenia Rosjanki, która doprowadziła do remisu. Wtedy wydawało się, że trzeci set jest jedynie formalnością i doświadczenie okaże się górą nad młodością. Nic bardziej mylnego. Urodzona w XXI wieku sportsmenka znów przejęła kontrolę nad meczem i to ona po ostatniej piłce uniosła ręce w górę w geście triumfu. Kluczowe okazało się przełamanie już w pierwszym gemie. Od tego momentu Indonezyjka nie myliła się przy własnych podaniach. I w nagrodę niebawem czeka ją piąty mecz na tegorocznej imprezie.

Weronika Kudiermietowa szczęścia może poszuka w deblu. A to, że potrafi grać w duecie, pokazał tegoroczny Wimbledon, który padł właśnie łupem Rosjanki oraz Elise Mertens.

Polsat Sport Polsat Sport

Weronika Kudiermietowa Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Weronika Kudiermietowa Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Weronika Kudiermietowa AFP