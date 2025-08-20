Nieporozumienie przed półfinałem Świątek. Wypaliła po tym, co zrobił partner. Dwa słowa

Podopieczna Wima Fissette'a potrzebowała zaledwie kilkudziesięciu godzin, by dokonać rzeczy historycznej. 24-latka w mniej niż dobę triumfowała w aż trzech spotkaniach, ponieważ tuż przed wylotem do Nowego Jorku wygrała turniej WTA 1000 Cincinnati. Następnie na kortach Flushing Meadows z Casperem Ruudem była wręcz nie do zatrzymania. Polsko-norweski duet dostał się do półfinału bez porażki w ani jednym secie. Oboje są więc jedynie dwa spotkania od zgarnięcia okrągłego miliona dolarów.

W półfinale łatwo nie będzie. Z raszynianką i jej deblowym partnerem zmierzą się równie dobrze znani Jessica Pegula oraz Jack Draper. Oni także spisują się bez zarzutu, mając bilans w setach 4-0. Amerykańsko-brytyjska para nie dogaduje się jednak bez słów. Najlepszym na to dowodem jest incydent, który wydarzył się na konferencji prasowej. Tenisista w pewnym momencie nazwał zmagania mikstów pokazowymi. Niemal od razu zareagowała gwiazda WTA. "Nie powinien tego mówić, ale to w porządku" - przyznała. "To nie jest pokazówka" - od razu dodała.

Na korcie już nie będzie miejsca na nieporozumienia. To walka o milion dolarów

Zawodnik rodem z Wysp Brytyjskich podczas spotkania z dziennikarzami pochwalił również organizatorów. "Szczerze mówiąc, myślę, że to świetnie. (…) Właściwie wolę, jak powiedziała Jessica, grać na dużym korcie przed publicznością. To szybciej przykuwa wzrok. Myślę, że byłoby super, gdyby wszystkie turnieje Wielkiego Szlema tak robiły" - oznajmił. "Zawsze fajnie jest po prostu być na Ashe i grać przed pełną publicznością. To było niesamowite" - uzupełniła wypowiedź równie podekscytowana Pegula, cytowana przez ESPN.

Także Casper Ruud, grający u boku Igi Świątek, prawił Amerykanom komplementy. "To oficjalny mecz par mieszanych. Jeśli jutro awansujemy do finału, jestem pewien, że wszyscy będą bardzo zdeterminowani, żeby spróbować wygrać" - stwierdził zmotywowany Norweg. Tekstowa relacja na żywo z półfinału w Interia Sport.

