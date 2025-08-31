Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niedawna rywalka Świątek wydała oświadczenie. Mistrzyni z Cleveland okradziona w Nowym Jorku

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Trwa ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie, czyli US Open. Rywalizacja wkracza powoli w decydującą fazę. W tle tych wydarzeń nadeszły również przykre informacje z Nowego Jorku. Otóż okazało się, że jedna z ostatnich rywalek Igi Świątek została okradziona. Mowa o triumfatorce turnieju WTA 250 w Cleveland - Soranie Cirstei. Rumunka wydała już oświadczenie w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych. Wiadomo, co jej zabrano.

Sorana Cirstea i Anna Kalinska występują wspólnie w deblu, wygrały m.in. turniej WTA 1000 w Madrycie
Sorana Cirstea i Anna Kalinska występują wspólnie w deblu, wygrały m.in. turniej WTA 1000 w MadrycieEuropa Press SportsGetty Images

Sorana Cirstea ma za sobą udane tygodnie na korcie. Wszystko zaczęło się w połowie lipca, podczas turnieju WTA 250 w Jassy. Wówczas dotarła do półfinału imprezy w swoim kraju. Kolejny bardzo dobry występ przypadł na zmagania rangi "1000" w Cincinnati. Tam tenisistka z Europy dotarła do czwartej rundy, gdzie uległa dopiero późniejszej triumfatorce rozgrywek w stanie Ohio - Idze Świątek.

Zobacz również:

Jessica Pegula rywalizowała z Ann Li o awans do ćwierćfinału US Open
US Open

Pogrom w meczu Peguli, ledwie 54 minuty. Już o jedną Amerykankę mniej na US Open

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Zaledwie trzy dni po meczu z Polką, Cirstea rozegrała już swoje pierwsze spotkanie w eliminacjach do WTA 250 w Cleveland. Sorana grała jak natchniona przez cały tydzień. Jako kwalifikantka sięgnęła po swój trzeci singlowy tytuł w głównym cyklu. W finale pokonała Ann Li 6:2, 6:4. Dzięki temu po ponad czterech latach przerwy znów sięgnęła po taki skalp w grze pojedynczej.

    35-latka zakończyła już swój występ podczas tegorocznego US Open. Rumunka pokonała w pierwszej rundzie Solanę Sierrę, a potem stoczyła pasjonujące, blisko trzygodzinne widowisko z Karoliną Muchovą. Ostatecznie wygrała Czeszka - 7:6(0), 6:7(3), 6:4. Dzień później Cirstea odpadła także w deblu. Razem z Anną Kalinską prowadziły 5:1 w pierwszym secie, ale ostatecznie mistrzynie Mutua Madrid Open 2025 w grze podwójnej uległy Amerykankom - McCartney Kessler oraz Peyton Stearns 5:7, 4:6.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka i Cristina Bucsa powalczą o awans do ćwierćfinału US Open
    US Open

    Radość Bucsy jeszcze przed starciem z Sabalenką na US Open. Hiszpanka ma kolejny awans

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Sorana Cirstea została okradziona w Nowym Jorku. Wiadomo, co jej zabrano

      W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Sorana poinformowała o przykrym zdarzeniu, jakie spotkało ją w Nowym Jorku. Otóż okazało się, że została okradziona. Za pośrednictwem swojego Instagrama wydała oświadczenie. "Ktokolwiek ukradł moje trofeum za turniej w Cleveland z pokoju 314, proszę, oddaj je! Nie ma żadnej wartości materialnej, jedynie sentymentalną! Będę bardzo wdzięczna! Dziękuję, Sorana" - napisała Rumunka.

      Cirstea plasuje się aktualnie na 71. miejscu w rankingu WTA. Tuż przed US Open awansowała aż o 41 lokat dzięki tytułowi zdobytemu w Cleveland. Jej kolejnym startem powinien być turniej WTA 500 w Seulu. Zgłosiła się do niego na podstawie zamrożonego rankingu. Potem Sorana będzie kontynuowała swoją przygodę w Azji, bowiem weźmie udział w imprezie rangi "1000" w Pekinie.

      Zobacz również:

      Barbora Krejcikova w ćwierćfinale US Open. Po raz drugi w karierze
      US Open

      Osiem meczboli nie wystarczyło. Cud na Louis Armstrong. Liderka rankingu WTA poza US Open

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
      Kobieta w sportowej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie tenisowym, zaciśnięta pięść sugeruje wyraz determinacji i skupienia podczas meczu.
      Sorana CirsteaJASON WHITMANAFP
      Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje prezentujące znane marki sportowe, po lewej kobieta w jasnej czapce z daszkiem i sportowym topie, po prawej kobieta w zielonym stroju i zaciśniętą pięścią, obie wyglądają na skupione i zaangażowane w rywalizację.
      Iga Świątek i Sorana Cirstea walczyły o ćwierćfinał WTA 1000 w CincinnatiMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
      Anna Kalinska (L) i Sorana Cirstea (P)
      Anna Kalinska (L) i Sorana Cirstea (P)ANTHONY WALLACE/ANTHONY WALLACEAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja