Niedawna rywalka Świątek okradziona w Nowym Jorku. Mistrzyni z Cleveland wydała komunikat
Trwa ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie, czyli US Open. Rywalizacja wkracza powoli w decydującą fazę. W tle tych wydarzeń nadeszły również przykre informacje z Nowego Jorku. Otóż okazało się, że jedna z ostatnich rywalek Igi Świątek została okradziona. Mowa o triumfatorce turnieju WTA 250 w Cleveland - Soranie Cirstei. Rumunka wydała już oświadczenie w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych. Wiadomo, co jej zabrano.
Sorana Cirstea ma za sobą udane tygodnie na korcie. Wszystko zaczęło się w połowie lipca, podczas turnieju WTA 250 w Jassy. Wówczas dotarła do półfinału imprezy w swoim kraju. Kolejny bardzo dobry występ przypadł na zmagania rangi "1000" w Cincinnati. Tam tenisistka z Europy dotarła do czwartej rundy, gdzie uległa dopiero późniejszej triumfatorce rozgrywek w stanie Ohio - Idze Świątek.
Zaledwie trzy dni po meczu z Polką, Cirstea rozegrała już swoje pierwsze spotkanie w eliminacjach do WTA 250 w Cleveland. Sorana grała jak natchniona przez cały tydzień. Jako kwalifikantka sięgnęła po swój trzeci singlowy tytuł w głównym cyklu. W finale pokonała Ann Li 6:2, 6:4. Dzięki temu po ponad czterech latach przerwy znów sięgnęła po taki skalp w grze pojedynczej.
35-latka zakończyła już swój występ podczas tegorocznego US Open. Rumunka pokonała w pierwszej rundzie Solanę Sierrę, a potem stoczyła pasjonujące, blisko trzygodzinne widowisko z Karoliną Muchovą. Ostatecznie wygrała Czeszka - 7:6(0), 6:7(3), 6:4. Dzień później Cirstea odpadła także w deblu. Razem z Anną Kalinską prowadziły 5:1 w pierwszym secie, ale ostatecznie mistrzynie Mutua Madrid Open 2025 w grze podwójnej uległy Amerykankom - McCartney Kessler oraz Peyton Stearns 5:7, 4:6.
W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Sorana poinformowała o przykrym zdarzeniu, jakie spotkało ją w Nowym Jorku. Otóż okazało się, że została okradziona. Za pośrednictwem swojego Instagrama wydała oświadczenie. "Ktokolwiek ukradł moje trofeum za turniej w Cleveland z pokoju 314, proszę, oddaj je! Nie ma żadnej wartości materialnej, jedynie sentymentalną! Będę bardzo wdzięczna! Dziękuję, Sorana" - napisała Rumunka.
Cirstea plasuje się aktualnie na 71. miejscu w rankingu WTA. Tuż przed US Open awansowała aż o 41 lokat dzięki tytułowi zdobytemu w Cleveland. Jej kolejnym startem powinien być turniej WTA 500 w Seulu. Zgłosiła się do niego na podstawie zamrożonego rankingu. Potem Sorana będzie kontynuowała swoją przygodę w Azji, bowiem weźmie udział w imprezie rangi "1000" w Pekinie.