Nie Świątek, nie Sabalenka. Ekspert wskazał zaskakującą faworytkę US Open

Zbliżający się wielkoszlemowy US Open to tradycyjnie czas, kiedy tenisowy świat wstrzymuje oddech. Turniej w Nowym Jorku przyciąga największe nazwiska, a oczy kibiców i ekspertów zwrócone są na największe gwiazdy tenisa. Iga Świątek, Aryna Sabalenka oraz Coco Gauff - to właśnie te trzy zawodniczki są najczęściej wymieniane jako główne kandydatki do końcowego triumfu w turnieju singlowym kobiet. Każda z nich ma na koncie tytuł z ostatnich trzech edycji imprezy. Ale historia US Open zna przypadki, gdy po końcowy sukces sięgały zawodniczki z drugiego szeregu. Czy tegoroczna edycja przyniesie kolejną niespodziankę?

Miomir Kecmanovic - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mats Wilander nie ma wątpliwości. 18-latka może sprawić niespodziankę na US Open

Zdaniem legendarnego tenisisty, Matsa Wilandera, jest to jak najbardziej możliwe. Szwed, siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy, wskazał zawodniczkę, która może sprawić ogromną sensację. Jego zdaniem "czarnym koniem" turnieju będzie 18-letnia Victoria Mboko.

"Czy jest już wystarczająco dobra, aby wygrać? Tak, może. Wygrała Canadian Open. Dlaczego nie mogłaby wygrać US Open? Widzieliśmy to w przypadku Emmy Raducanu, widzieliśmy to w przypadku Bianki Andreescu. Obie były naprawdę młode, tak samo jak Mboko..." - mówił Wilander cytowany przez "tntsports.co.uk".

Rzeczywiście, Mboko idzie śladami swoich poprzedniczek. Jeszcze niedawno nieznana szerzej kibicom, dziś jest jedną z najbardziej ekscytujących młodych postaci w kobiecym tenisie. Na początku sierpnia w Montrealu pokonała w finale turnieju Naomi Osakę, czterokrotną mistrzynię wielkoszlemową, czym jednoznacznie pokazała, że należy już traktować ją poważnie. Dla wielu był to punkt zwrotny - moment, w którym Mboko nie tylko zasygnalizowała swoją obecność w tourze, ale także udowodniła, że potrafi wygrywać z największymi.

Wilander podkreśla, że młodzi zawodnicy coraz częściej korzystają ze wsparcia swoich poprzedników, którzy udowodnili, że sukces w tak młodym wieku jest możliwy. Przykłady Emmy Raducanu, która w wieku 19 lat wygrała US Open w 2021 roku, czy Carlosa Alcaraza, triumfatora sprzed dwóch lat wśród mężczyzn, są tego najlepszym dowodem.

"Tacy gracze inspirują kolejne pokolenia. Kiedy widzisz, że ktoś w twoim wieku sięga po tytuł wielkoszlemowy, zaczynasz wierzyć, że to możliwe także dla ciebie. Myślę, że Victoria Mboko jest właśnie na tym etapie" - podsumował Wilander.

Victoria Mboko Masahiro Sugimoto/The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Victoria Mboko z trofeum Canadian Open MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Victoria Mboko Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP