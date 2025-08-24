W drugiej połowie ubiegłego roku jedną z bardziej zaskakujących wiadomości w polskim tenisie było to, że Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski kończą współpracę. Wydawało się, że przynosi ona dobre efekty, ale jednak zapadła decyzja o rozstaniu. Polski szkoleniowiec nie musiał długo czekać na ponowne pojawienie się w trenerskim boksie i kilka tygodni temu został szkoleniowcem innej czołowej tenisistki, Naomi Osaki. Pierwsze owoce współpracy widoczne były niedawno.

Reprezentantka Japonii, która w przeszłości była liderką rankingu WTA i na koncie ma po dwa zwycięstwa w Australian Open i US Open przechodziła trudne momenty w swojej karierze. Teraz wraca do formy, co widać było m.in. podczas zawodów w Montrealu. Doszła tam do finału, gdzie jednak uległa rewelacyjnie spisującej się 18-letniej Victorii Mboko. Następnym sprawdzianem dla Osaki będzie US Open.

Osaka wprost o Wiktorowskim. Piękne słowa o polskim trenerze

Od 2021 roku Japonka nie przebrnęła trzeciej rundy tego turnieju i na pewno planem minimum jest, aby za kilkanaście dni przejść do decydujących faz zawodów. Sama zawodniczka podczas konferencji prasowej przed US Open przyznała, że czuje się dobrze fizycznie. Została zapytana również o współpracę z Wiktorowskim. Osaka nie szczędziła ciepłych słów pod jego adresem.

"Mam nowego trenera. Jest naprawdę wspaniały. Nie wiem, jak mogę to ująć, ale jest przede wszystkim bardzo pomocny. Od razu przechodzi do konkretów i sprawia na mnie wrażenie, jakby był encyklopedią tenisa. Dobrze jest mieć kogoś takiego u boku" - powiedziała była liderka rankingu WTA.

"Fizycznie czuję się świetnie. Szybko dobiegam do piłek, co pozwala mi nie czuć presji, by szukać od razu kończących uderzeń. Daje nam to możliwość adaptowania planu meczowego do rywalki. To powinien być ciekawy turniej" - przyznała reprezentantka Japonii. W pierwszej rundzie US Open Osaka zmierzy się z Belgijką Greet Minnen, która plasuje się na 108. miejscu w rankingu WTA i nie jest tajemnicą, że to Japonka jest zdecydowaną faworytką tej rywalizacji.

Naomi Osaka MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik/Nur Photo AFP