Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw wygrana w US Open, a potem to. Sabalenka się nie hamowała. "Nie mogę"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wyśmienicie podczas tegorocznego US Open spisała się Aryna Sabalenka. Liderka rankingu WTA spełniła swój cel i obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. W wielkim finale w dwóch setach rozprawiła się z Amandą Anisimovą, dzięki czemu mogła świętować wielki triumf. Co ciekawe, celebrowanie wygranej przeniosła także na salę konferencyjną, bowiem pojawiła się na niej z... butelką szampana.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaSarah Stier/Getty ImagesGetty Images

Już dwa wielkoszlemowe finały w tym sezonie przegrała Aryna Sabalenka. W Australian Open lepsza nieoczekiwanie okazała się Madison Keys, a w Roland Garros górą była Coco Gauff. Mimo to liderka światowego rankingu nie dała za wygraną i stanęła przed szasną na wygraną w US Open.

Białorusinka wygrała ten turniej w 2024 roku, a podczas tej edycji spisywała się bardzo dobrze. W wielkim finale zmierzyła się z Amandą Anisimovą. Amerykanka znalazła się w decydującym spotkaniu wielkoszlemowej rywalizacji drugi raz z rzędu, po tym, jak w finale Wimbledonu 6:0, 6:0 lepsza była Iga Świątek.

Zobacz również:

Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US Open
US Open

Fatalny błąd Sabalenki, to dlatego przegrała finały. Białorusinka sama się przyznała

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Mecz ten był zdecydowanie bardziej wyrównany, lecz finalnie 6:3, 7:6 starcie zwyciężyła Sabalenka, dzięki czemu mogła świętować swój czwarty w karierze triumf w turnieju wielkiego szlema.

    Celebracja była bardzo wyjątkowa, a także dość nietypowa. Wszystko ze względu na konferencję prasową, która odbyła się chwilę po finale. Na salę tenisistka pojawiła się w okularach firmy Moet, a w ręku miała otwartego szampana tej samej firmy. Zaczęła również dopytywać o szklanki.

    Co ciekawe, podczas niej została zapytana o to, ile szampana już wypiła. Jak zdradziła, nie było to za dużo, gdyż służył on jej jedynie do celebracji. To postanowiła jednak po chwili zmienić i napisała się prosto z butelki. Do tego dodała krótkie zdanie w kierunku zgromadzonych na sali dziennikarzy. - Wasze zdrowie! Nie mogę być teraz poważna - powiedziała.

    Konferencja to nie wszystko, tak świętowała Sabalenka

    Co więcej, w mediach społecznościowych pojawiały się kolejne nagrania z udziałem tenisistki i jej sztabu szkoleniowego. Na jednym z filmików widać, jaką "kąpiel" przeszła. Do tego 27-latka popisała się "pajacykiem" na samym środku pomieszczenia.

    Dzięki wygranej w turnieju Białorusinka zainkasowała ogromną premie. Za triumf w tegorocznej edycji US Open w grze pojedynczej można zarobić aż 5 milionów dolarów.

    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

    Zobacz również:

    Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US Open
    US Open

    Fatalny błąd Sabalenki, to dlatego przegrała finały. Białorusinka sama się przyznała

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Tenisistka w białej sukience siedzi na korcie tenisowym, opiera się na kolanach i zakrywa twarz dłońmi, obok leży rakieta tenisowa. Silne emocje wyrażone gestem i postawą.
    Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US OpenELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
    Kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wyraźnie skoncentrowana, nosi kilka delikatnych naszyjników, jej włosy są upięte, tło rozmyte.
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Amandą Anisimovą w finale US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja