Najpierw wielki triumf, a teraz takie słowa o Wiktorowskim. Osaka wprost na temat Polaka

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

W US Open pozostało już tylko osiem zawodniczek. Przed nami ćwierćfinał Wielkiego Szlema, w którym wystąpi też Iga Świątek. Do tej fazy dotarła również Naomi Osaka, która niedawno rozpoczęła współpracę z byłym trenerem raszynianki, Tomaszem Wiktorowskim. Po ostatnim pojedynku z Coco Gauff, który wygrała 2:0, wystąpiła na konferencji prasowej. Tam rozpływała się nad byłym szkoleniowcem Polki.

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski
Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiWojciech KubikEast News

Tenisistki wkroczyły w decydującą fazę US Open. Pozostało już tylko osiem zawodniczek. Już dziś dojdzie to pierwszego ćwierćfinałowego pojedynku, w którym zmierzą się Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Natomiast jutro Aryna Sabalenka zmierzy się z Marketą Vondrousovą, a Karolina Muchova z Naomi Osaką. Pamiętamy też o starciu Igi Świątek z Amandą Anisimovą, które rozpocznie się w środę, nie wcześniej niż o 17:00 czasu polskiego.

Naomi Osaka zaskoczyła wszystkich. Wiktorowski ma patent na Gauff

Naomi Osaka gra na US Open pod okiem byłego trenera Igi Świątek, Tomasza Wiktorowskiego. Polski szkoleniowiec dołączył do sztabu Japonki w lipcu. Nie trzeba było długo czekać na pierwszy poważny sprawdzian na turnieju wielkoszlemowym. I póki co, Wiktorowski zdaje go bez zarzutu.

Najpierw Osaka wygrała w pierwszej rundzie z Greet Minnen, nie tracąc seta. Następnie podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie dała szans Hailey Baptiste, zwyciężając 2:0. Dopiero w starciu trzeciej rundy US Open z Darią Kasatkiną Naomi Osaka straciła seta. Mimo to wygrała pojedynek 2:1.

W końcu przyszła 1/8 finału i mecz z Coco Gauff. Naomi Osaka nie była faworytką tego starcia, jednak tutaj pojawiły się owoce jej współpracy z polskim trenerem. Japonka wygrała zaskakująco gładko 2:0 (6:3, 6:2). Wywołała tym samym niemałą sensację na US Open, eliminując Amerykankę, która chciałaby strącić Igę Świątek z fotela wiceliderki rankingu WTA. Również, dzięki wygranej Osaki nad Gauff raszynianka nie musi się bać o stratę swojej pozycji w klasyfikacji generalnej.

US Open (K)
1/8 finału
01.09.2025
20:15
Zakończony
Wszystko o meczu

Wygląda na to, że Tomasz Wiktorowski ma patent na grę przeciwko Coco Gauff. Podopieczne polskiego szkoleniowca wygrały 11 na 12 pojedynków z Amerykanką. Dziesięć razy Świątek była górą, a raz Naomi Osaka. Co ciekawe, odkąd raszynianka rozstała się z Wiktorowskim, przegrała wszystkie trzy mecze z Coco Gauff.

Co za słowa Osaki o Wiktorowskim. "To wszystko jego zasługa"

Naomi Osaka może być zadowolona ze swojej dyspozycji. Tym bardziej, że pokonała wyżej notowaną przeciwniczkę w wielkim stylu. Duża w tym zasługa trenera Tomasza Wiktorowskiego, o którym Japonka postanowiła wspomnieć na konferencji prasowej.

Naomi Osaka jest świadoma wpływu Polaka na jej grę. W trakcie spotkania z dziennikarzami podkreśliła, że to dzięki zarysowanemu planowi mogła pokonać Coco Gauff. Japonka wprost przyznała, że ta wygrana to zasługa Tomasza Wiktorowskiego.

Mam wrażenie, że Tomasz nakreślił mi przed meczem plan, a ja dobrze go wykonałam. To wszystko jego zasługa
powiedziała Osaka na konferencji prasowej.

- Od początku było dla mnie jasne, co mam robić. Gdy wybiegałam poza kort, łatwo mi się do niego potem wracało. Dla mnie każdy mecz jest tak naprawdę inny - dodała japońska tenisistka.

Widać efekty współpracy Naomi Osaki z Tomaszem Wiktorowskim. Podczas turnieju WTA w Montrealu była liderka rankingu WTA dotarła do finału. Teraz osiągnęła swój pierwszy wielkoszlemowy ćwierćfinał od stycznia 2021 roku.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport
Czterech mężczyzn i jedna kobieta stoją na korcie tenisowym i rozmawiają, kobieta jest ubrana w sportowy strój i trzyma rakietę tenisową, wokół niej trenerzy i członkowie zespołu.
Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych wykonuje ruch rakietą tenisową podczas lekcji na korcie, a obok stoi młoda tenisistka, obserwując jego działanie.
Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Tenisistka w czerwonym stroju sportowym podczas meczu, w tle wyraźnie skupiona publiczność, dodatkowo duże powiększone ujęcie mężczyzny w czapce jako wstawka w prawym górnym rogu zdjęcia.
Tomasz Wiktorowski trenuje obecnie Naomi OsakęMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / screen z EurosportuAFP

