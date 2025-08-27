Nagłe wycofanie gwiazdy z US Open. Jest oficjalny komunikat organizatorów

Od kilkunastu miesięcy w męskim tenisie mamy dwóch bardzo wyraźnych dominatorów. Chodzi rzecz jasna o duet: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Hiszpan oraz Włoch prawie nie przegrywają w rywalizacji z innymi zawodnikami. Za nim utworzyła się grupa pościgowa, która próbuje pokrzyżować im plany w poszczególnych imprezach, ale bardzo rzadko osiągają w tym sukces.

Mowa o: Alexandrze Zverevie, Novaku Djokoviciu, Benie Sheltonie, Lorenzo Musettim czy Jacku Draperze. Każdy z nich ma swoje określone atuty, w szczególności Serb, który jednak po prostu przegrywa z przygotowaniem fizycznym włosko-hiszpańskiego duetu, choć Alcaraza był w stanie pokonać. W ubiegłorocznym US Open najlepiej z nich pokazał się Jack Draper, który dotarł do półfinału.

Jack Draper wypada z gry na US Open. Oficjalny komunikat

Brytyjczyk od poprzedniego sezonu rozpoczął swój marsz w górę rankingu ATP, co więcej, był nawet w stanie dwukrotnie pokonać Alcaraza - najpierw na trawie, a potem na nawierzchni twardej. Do tegorocznego Wimbledonu Draper przystępował jako jeden z tych, którzy mają Alcaraza lub Sinnera powstrzymać przed marszem po tytuł. Szybko jednak odpadł z rywalizacji, a z turniejów przed US Open się wycofał z powodu kontuzji.

Do amerykańskiego Wielkiego Szlema przystąpił, zagrał w turnieju par mieszanych, a potem wygrał swój mecz pierwszej rundy rywalizacji singlowej. W drugim spotkaniu miał mierzyć się z Zizou Bergsem, ale do meczu Brytyjczyka z Belgiem nie dojdzie. Draper wycofał się bowiem z walki o tytuł z powodu kontuzji, o czym informują organizatorzy nowojorskiej imprezy.

"Jack Draper wycofał się z turnieju singla mężczyzn z powodu kontuzji. Zizou Bergs awansuje do trzeciej rundy przez walkowera" - czytamy. Niedługo później głos zabrał sam Draper. "Cześć wszystkim, z przykrością muszę powiedzieć, że wycofuję się z US Open. Starałem się, jak mogłem, żeby tu być i dać sobie szansę na grę, ale ból w ramieniu stał się nie do zniesienia i muszę robić to, co słuszne, i dbać o siebie. Dziękuję za całe wsparcie" - napisał Brytyjczyk na portalu X. To oznacza, że straci 750 punktów w rankingu ATP i spadnie w notowaniu.

