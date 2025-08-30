Mirra Andriejewa wyeliminowana z turnieju. Atak furii Rosjanki na Arthur Ashe Stadium

Mirra Andriejewa nie straciła seta na drodze do trzeciej rundy US Open. Najpierw pokonała Alycię Parks, a później swoją rodaczkę - Anastazję Potapową. Oba pojedynki przebiegały w komfortowy sposób z perspektywy 18-latki. Zwłaszcza ten w premierowej fazie z Amerykanką, gdzie straciła zaledwie jednego gema. Dzięki temu piąta rakieta świata zaoszczędziła sporo sił przed kolejnymi potencjalnymi pojedynkami.

Już sam awans do 1/16 finału był przełomowym wydarzeniem dla tenisistki z Krasnojarska. W swoich poprzednich dwóch startach w Nowym Jorku kończyła udział w singlowych rozgrywkach na drugiej rundzie. Andriejewa nie zamierzała jednak na tym poprzestać, chciała pójść za ciosem. W trzeciej fazie zmagań przyszło jej rywalizować z liderką rankingu WTA w grze podwójnej - Taylor Townsend. Pojedynek obu pań wyznaczono na główną arenę US Open, czyli Arthur Ashe Stadium. Zanosiło się zatem na elektryzującą atmosferę, zwłaszcza że Amerykanie mocno wspierali swoją rodaczkę po ostatniej scysji z Jeleną Ostapenko. Rosjankę czekał zatem solidny test - zwłaszcza, że już raz w tym sezonie nie poradziła sobie z takim wyzwaniem. Miało to miejsce podczas Roland Garros, gdzie walczyła o półfinał z Francuzką - Lois Boisson.

US Open: Mirra Andriejewa kontra Taylor Townsend w trzeciej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Andriejewej. Rosjanka przegrała pierwszy punkt, ale później zgarniała kolejne. Ostatecznie utrzymała podanie do 15. Po zmianie stron zrobiło się nerwowo z perspektywy Townsend. Reprezentantka USA popełniała podwójne błędy serwisowe, przez co Mirra miała dwa break pointy z rzędu. Po ostatnim z nich Rosjanka wyszła na 2:0. 18-latka nie poszła jednak za ciosem. Po chwili to ona miała kłopoty z podaniem i pozwoliła rywalce na odrobienie strat. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych grała coraz lepiej, przez co atmosfera na Arthur Ashe Stadium robiła się coraz bardziej elektryzująca.

W jedenastym gemie emocje udzieliły się turniejowej "5". Andriejewa pogubiła się pod wpływem presji wywieranej przez Taylor oraz publiczność na trybunach. Rosjanka została przełamana do zera. W trakcie wymian nie kryła swojej frustracji, uderzała się nawet rakietą o nogę. Townsend chłonęła atmosferę z trybun i przy stanie 6:5 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Straciła jeden punkt po swoim niewymuszonym błędzie, ale później świetnie serwowała. I dzięki temu zapewniła sobie triumf 7:5 w pierwszej partii.

Amerykanka miała doskonałą okazję, by wykorzystać trudny moment Mirry także na starcie drugiej części pojedynku. Prowadziła 40-0 przy serwisie piątej rakiety świata, ale później zanotowała słabszą serię. Wpuściła na nowo Rosjankę do gry i 18-latka zaczęła z tego korzystać. Po dziewięciu akcjach z rzędu dla tenisistki z Krasnojarska, zrobiło się 2:0 dla Andriejewej. Townsend szybko wyrzuciła jednak z głowy to, co działo się w poprzednich minutach. Szybko odrobiła straty, a po piątym rozdaniu znalazła się na prowadzeniu z przewagą przełamania. Mirra stawała się coraz bardziej bezradna, puszczały jej emocje. Na jej twarzy pojawiły się łzy.

To tylko i wyłącznie nakręcało Taylor oraz publiczność na trybunach. 18-latka patrzyła na swoją trenerkę, szukając jakichś porad, co mogłaby zmienić. Ale miała poważny problem z tym, by się podnieść. Nawet w siódmym gemie, gdy z 0-40 wyszła na piłkę na trzecie "oczko", nie potrafiła domknąć rozdania na swoją korzyść. Dała jeszcze raz odebrać sobie serwis i przy stanie 5:2 Townsend podawała po zwycięstwo. Amerykanka wykonała swoje zadanie i wyeliminowała turniejową "5" rezultatem 7:5, 6:2. O ćwierćfinał US Open reprezentantka gospodarzy powalczy z Barborą Krejcikovą.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

