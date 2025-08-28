Mirra Andriejewa miała ponad trzytygodniową przerwę przed US Open. To efekt urazu, jakiego nabawiła się podczas starcia z McCartney Kessler w trzeciej rundzie WTA 1000 w Montrealu. Rosjanka opuściła zmagania w Cincinnati i przyleciała prosto do Nowego Jorku. W turniejowej drabince została rozstawiona z "5". W premierowej fazie trafiła na Alycię Parks, która kilka dni wcześniej dotarła do półfinału imprezy rangi "500" w Monterrey. Zapowiadało się zatem na ciekawy pojedynek. W rzeczywistości otrzymaliśmy jednak bardzo jednostronną batalię. 18-latka pokonała Amerykankę 6:0, 6:1 w zaledwie 55 minut.

W drugiej rundzie piąta rakieta rankingu zmierzyła się ze swoją starszą rodaczką - Anastazją Potapową. Zawodniczka plasująca się na 53. miejscu w kobiecym zestawieniu rozpoczęła rozgrywki od trzysetowej potyczki z Lin Zhu. Ostatecznie 24-latka wygrała 6:4, 4:6, 6:2. Dzięki temu doszło w kolejnej fazie do rywalizacji między dwiema Rosjankami. Faworytką była oczywiście Andriejewa, która walczyła o swój pierwszy w zawodowej karierze awans do trzeciej rundy US Open w singlu. W poprzednich dwóch sezonach Mirra kończyła udział na 1/32 finału. Teraz zamierzała przerwać tę passę.

US Open: Mirra Andriejewa kontra Anastazja Potapowa w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Potapowej. Już na "dzień dobry" Anastazja musiała bronić break pointów. Po trzecim z nich doszło jednak do przełamania na korzyść Andriejewej. Po zmianie stron Mirra nie zdobyła ani jednego punktu przy własnym podaniu. 18-latka także poszukiwała właściwego rytmu. Piąta rakieta świata odnalazła go po chwili. Od stanu 1:1 wygrała aż dziewięć akcji z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Podczas piątego rozdania starsza z Rosjanek nie wykorzystała żadnej z trzech szans na drugie "oczko". Doszło do następnego breaka i turniejowa "5" nie zamierzała na tym poprzestać. Do końca partii Andriejewa nie przegrała już żadnego gema, ostatecznie triumfując w premierowej odsłonie 6:1.

Potapowa zareagowała dopiero na starcie drugiej części pojedynku. Wykorzystała słabszy moment Mirry i w pewnym momencie miała nawet piłkę na 2:0 przy swoim podaniu. Nie wykorzystała jednak tej okazji. 18-latka wywalczyła przełamanie powrotne, a w kolejnym rozdaniu obroniła break pointa i wyszła na prowadzenie. Czwarty gem okazał się bardzo bolesny dla Anastazji. Prowadziła 40-0, a mimo to nie utrzymała serwisu. Potem znów mogła odrobić jedno przełamanie, ale końcówka potoczyła się po myśli Andriejewej. Piąta rakieta świata miała dwie okazje na 5:1. 24-latka wyszła jednak z opresji i zdobyła drugie "oczko" na swoje konto.

Starsza z Rosjanek próbowała jeszcze walczyć o powrót. W siódmym rozdaniu zobaczyliśmy walkę na przewagi, ale zakończoną po myśli Mirry. Nastoletnia zawodniczka przypilnowała już przewagi do samego końca pojedynku. Ostatecznie turniejowa "5" wygrała spotkanie 6:1, 6:3 po 76 minutach gry. Tym samym po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy US Open w singlu na poziomie zawodowym. O miejsce w najlepszej "16" powalczy z Taylor Townsend, która wyeliminowała Jelenę Ostapenko.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

