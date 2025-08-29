Kamil Majchrzak już w tym momencie wyrównał swój najlepszy wynik w karierze osiągnięty w US Open. Polak dotychczas najdalej na amerykańskich kortach dotarł do trzeciej rundy w 2019 roku. Po losowaniu tegorocznej edycji trudno było wierzyć, że uda się ten rezultat powtórzyć, a co dopiero pobić. Wynikało to z faktu, że w drugiej rundzie nasz zawodnik trafił na bardzo trudnego rywala.

29-latek bowiem kolejny raz w tym sezonie musiał stanąć oko w oko z Karenem Chaczanowem. To właśnie Rosjanin zakończył marzenia Polaka o wygranej w tegorocznym Wimbledonie. Polak w Londynie odpadł w czwartej rundzie. W US Open z Chaczanowem walczył już na etapie drugiego swojego spotkania w turnieju. Mecz rozpoczął się źle, bo Rosjanin wyszedł na prowadzenie 2:0.

Majchrzak reaguje. Od razu ruszył do działania

To wszystko mimo faktu, że Majchrzak grał naprawdę dobrze. Pozytywna dyspozycja przełożyła się na kolejne sety, bo Polak odwrócił losy meczu i wrócił z wyniku 0:2 i wygrał spotkanie po super tie-breaku w piątym secie. Po meczu nasz zawodnik rozdawał oczywiście autografy wyczekującym kibicom. Majchrzak zdjął czapkę, aby przekazać ją jednemu z młodych fanów.

Wówczas rękę po przedmiot wyciągnął jednak mężczyzna stojący obok tego chłopca i chwycił czapkę, czego Kamil wówczas nie zauważył. Wybuchł potężny skandal, a Polak uznał, że nie pozostawi tego bez reakcji. Nasz zawodnik opublikował wpis w swoich mediach społecznościowych, aby znaleźć chłopca, który pierwotnie miał otrzymać czapkę.

"Po meczu nie zarejestrowałem, że moja czapka nie dotarła do chłopca. Dziękuję firmie Asics, że przygotowali dla mnie odpowiednio dużą liczbę czapek i jestem na to gotowy. Czy pomożecie mi proszę odnaleźć chłopca? Jeśli to ty, albo twoi rodzice zobaczą ten wpis, proszę wyślij mi wiadomość prywatną" - napisał Polak na Insta Story.

Instastory Kamila Majchrzaka Kamil Majchrzak materiał zewnętrzny

Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Kamil Majchrzak na US Open Sarah Stier East News

Kamil Majchrzak odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo nad Karenem Chaczanowem, ale w jakim stylu! O Polaku zrobiło się bardzo głośno Photo by SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP