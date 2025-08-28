Majchrzak obronił pięć meczboli w batalii z Rosjaninem. Triumf po powrocie z 0-2 w setach

Kamil Majchrzak rozpoczął tegoroczny US Open od rywalizacji z Hugo Dellienem. Nasz reprezentant był wyraźnym faworytem tego pojedynku, bowiem zawodnik z Ameryki Południowej jest przede wszystkim specjalistą od kortów ziemnych. Wydawało się, że 29-latek komfortowo domknie starcie bez straty seta, prowadził 4:2 w trzeciej partii. Wtedy wkradła się jednak dekoncentracja, która wprowadziła sporo nerwowości. Ostatecznie tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał 6:1, 6:4, 6:7(5), 6:4. To zwycięstwo zapewniło mu wyprzedzenie Huberta Hurkacza po imprezie w Nowym Jorku. Dzięki temu po ponad siedmiu latach odzyska pozycję numer jeden wśród polskich rakiet.

29-latek nie zamierzał jednak na tym poprzestać, chciał pójść za ciosem. W drugiej rundzie trafił jednak na bardzo wymagającego przeciwnika - rozstawionego z "9" Karena Chaczanowa. Rosjanin imponował formą w ostatnich tygodniach, o czym przekonał się sam Majchrzak w batalii o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Wówczas dziewiąta obecnie rakieta świata wygrała spotkanie bez straty partii. Tym razem nasz reprezentant chciał postawić twardsze warunki przeciwnikowi.

US Open: Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. Niestety Polak już na "dzień dobry" stracił podanie, mimo prowadzenia 30-15. Po chwili Chaczanow potwierdził przewagę i w następnych minutach kontrolował przebieg wydarzeń na korcie. W szóstym gemie Kamil doczekał się swoich szans na powrotne przełamanie. Wyszedł na 40-15, a to oznaczało dwa break pointy z rzędu na 3:3. Niestety w kluczowym momencie akcje wędrowały na konto Karena. W trakcie siódmego rozdania nasz reprezentant nie wykorzystał trzech szans na trzecie "oczko" i po raz kolejny dał sobie odebrać serwis. Przy stanie 5:2 Rosjanin podawał po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Dokonał tej sztuki, wykorzystując drugiego setbola.

Na starcie drugiej części pojedynku zobaczyliśmy pozytywną reakcję ze strony Majchrzaka. Najpierw pewnie utrzymał serwis, a później niespodziewanie doczekał się break pointa, mimo że rywal prowadził początkowo 30-0. Kolejne cztery akcje powędrowały jednak na konto Kamila i zrobiło się 2:0. Potem nasz reprezentant potwierdził przewagę i zbudował sobie solidną zaliczkę w postaci trzech "oczek" różnicy. Podczas szóstego rozdania Polak miał chrapkę na podwójne przełamanie, prowadził 30-15 przy serwisie Chaczanowa. Rosjanin wyszedł jednak z opresji i później odrobił stratę breaka, wracając z takiego samego stanu, jak chwilę wcześniej.

Karen doprowadził do wyrównania na 4:4 i gra o zwycięstwo w partii zaczęła się od nowa. W trakcie dziesiątego rozdania Majchrzak doczekał się setbola po świetnym minięciu. Później rywal posłał jednak asa i rywalizacja w gemie się odwróciła na korzyść Chaczanowa. Ostatecznie o losach drugiej odsłony decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka od początku układała się po myśli Rosjanina. Szybko wyszedł na 3-0 i kontrolował sytuację. Finalnie triumfował w drugim secie 7:6(4).

Mimo bardzo trudnej sytuacji, Kamil nie zamierzał się poddawać. W trzecim gemie kolejnej odsłony obronił piłkę Karena na 2:1 i wypracował sobie break pointa. A po nim objął prowadzenie. W następnych minutach Majchrzak kontrolował sytuację na korcie. Taki stan rzeczy potrwał aż do ósmego gema, kiedy to pojawiła się piłka dla Rosjanina na 4:4. W kluczowym momencie popełnił jednak błąd i finalnie Polak znów uzyskał dwa "oczka" przewagi. Partia mogła się zakończyć już w dziewiątym gemie, bowiem nasz reprezentant miał dwa setbole. Mimo to Chaczanow zgarnął czwarte rozdanie na swoje konto i przerzucił presję na stronę Kamila. Najpierw był kolejny setbol dla Polaka, potem powinien być break point na 5:5 dla Rosjanina. Posłał jednak smecza w siatkę i to się na nim zemściło. Ostatecznie Majchrzak dopiął swego i wynikiem 6:4 zgarnął trzecią odsłonę.

Na starcie czwartej partii obserwowaliśmy gema na przewagi. Podobnie było także w trakcie szóstego i siódmego rozdania. Na pierwszego break pointa trzeba było jednak zaczekać aż do ósmego gema. Wówczas po nieudanym bekhendzie Polaka pojawiła się szansa na 5:3 dla Karena. Na szczęście Kamilowi udało się wyjść z opresji i po zaciętej walce na przewagi doprowadził do wyrównania. Nasz reprezentant konsekwentnie dotrzymywał kroku przeciwnikowi i w jedenastym gemie doczekał się dwóch okazji na przełamanie. Tym razem emocji nie uniósł Rosjanin. Już przy pierwszym popełnił podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron Majchrzak wyserwował sobie partię wynikiem 7:5 i zagwarantował piąty set.

Początek decydującej odsłony przebiegał po myśli serwujących. Emocje nastały w czwartym gemie, kiedy to Polak zanotował słabszy moment i przegrywał 0-40 przy własnym podaniu. Nasz reprezentant doprowadził do stanu równowagi, ale później pojawiały się kolejne break pointy dla Chaczanowa. Przy szóstym Rosjanin posłał atomowy forhend, po którym Polak Kamil nie miał nic do powiedzenia. Po chwili Majchrzak mógł mieć dwie piłki na powrotne przełamanie, ale niestety nie domknął ruchu rakietą przy zagraniu. Finalnie Karen wyszedł ze stanu 0-30 i zrobiło się już 4:1 dla turniejowej "9".

W następnych minutach ćwierćfinalista tegorocznego Wimbledonu pilnował przewagi przełamania. Próbował zamknąć pojedynek już w ósmym gemie, ale Kamil obronił trzy meczbole i dorzucił trzecie "oczko". Presja zamykania pojedynku przeszła na stronę Chaczanowa. Rosjanin wygrał pierwszy punkt, ale kolejne trafiały już do Majchrzaka. Przy break poincie Polak popisał się magicznym returnem z bekhendu. Po zmianie stron natchniony Kamil wyrównał na 5:5. Po chwili Karen utrzymał podanie bez straty punktu i presja znów przeszła na naszego reprezentanta. Było 15-30, a potem dwie piłki na 6:6 dla Polaka. Następnie turniejowa "9" doczekała się czwartego meczbola, ale wtedy poszedł znakomity serwis. W dalszej fazie Chaczanow miał jeszcze piątą piłkę na skończenie pojedynku.

Mimo to Majchrzak doprowadził do super tie-breaka w decydującej partii. Ostatecznie Polak wygrał spotkanie 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6(5) i zagra w kolejnej fazie z Leandro Riedim. Szwajcar wrócił z 0-2 w setach i pokonał Francisco Cerundolo.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Kamil Majchrzak FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP / FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Karen Chaczanow AFP

Kamil Majchrzak Andrzej Grupa INTERIA.PL