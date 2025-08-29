To był mecz na miarę wielkoszlemowego turnieju. Kamil Majchrzak i Karen Chaczanow sprawili, że było w nim wszystko, a dramaturgią można by było obdzielić kilka innych meczów. 2:6, 6:7 (4-7), 6:4 7:5 7:6 (10-5) - tenisowy dreszczowiec w wydaniu Polaka i Rosjanina trwał 4 godziny i 31 minut.

Kamil Majchrzak łamiącym się głosem po horrorze z Rosjaninem. To przejdzie do historii

Jeśli jeszcze nie każdy dawał wiarę, że wynik piotrkowianina na tegorocznym Wimbledonie, gdzie doszedł do czwartej rundy, to zwiastun nowej jakości, bitwa na wagę awansu do trzeciej rundy US Open powinna ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Majchrzak przegrywał już w setach 0-2, bronił aż pięciu piłek meczowych z faworyzowanym Rosjaninem (rozstawionym z numerem 9), a mimo to nie pękł, tylko po sportowemu wykończył przeciwnika.

Smak zwycięstwa był tym słodszy, iż to właśnie Chaczanow zatrzymał Polaka w Londynie, wygrywając mecz o ćwierćfinał. Rewanż przyszedł w najlepszym momencie, a zarazem była to pierwsza wygrana naszego nowego numeru jeden w męskim tenisie nad tym rywalem w pięciu meczach.

Gdy wysłannik Eurosportu wymieniał to wszystko, z jak beznadziejnej sytuacji w tym pojedynku wychodził Polak, a na końcu mógł wznieść ręce w geście zwycięstwa, sam Majchrzak z niedowierzaniem kręcił głową. Usłyszawszy od reportera "nam wszystkim odebrało mowę", zaczął dzielić się emocjami. A te były ogromne, co widać było w oczach skorego do wzruszeń 29-latka.

- Nie wiem, co dodać. Jeszcze mi się trochę łamie głos, więc nie wiem, co zdołam z siebie wykrzesać, bo wszystko co miałem, zostawiłem na korcie. Nie wiem, jak to wszystko się stało. Byłem bardzo zły na drugiego seta, bo czułem, że był mój, ale go wypuściłem (prowadził w gemach 4:1 - przyp.). Momentum cały czas się zmieniało, a ja z każdym kolejnym gemem wierzyłem w siebie coraz bardziej. W końcu ustabilizowałem forhend, który przeszkadzał mi w pierwszych dwóch setach. A potem, to sam nie wiem, trzeci set... Takich meczów za często się nie wyciąga

Co jeszcze było kluczem do wyrównania własnego najlepszego rezultatu z 2019 roku na kortach w Nowym Jorku? W pierwszych dwóch setach, jak to obrazowo powiedział sam Majchrzak, jego "układ nerwowy został chyba jeszcze w szatni".

- Gdy to wszystko opanowałem, zacząłem żywiej grać i poruszać się po korcie. Gdy opanowałem swój tenis, starałem się grać odważniej. I to się sprawdziło w każdym momencie, zwłaszcza przy piłkach meczowych, w super tie-breaku. Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo zadziało się tak dużo - dodał rozpromieniony i zmęczony nasz reprezentant.

W sobotę podopieczny niemieckiego trenera Christophera Kasa zmierzy się z 23-letnim Szwajcarem Leandro Riedim. Faworytem będzie Polak (76. ATP), ale odległe miejsce jego przeciwnika (435. ATP) jest mylące, bo młody zawodnik robi furorę na twardych kortach w nowojorskiej dzielnicy Queens.

